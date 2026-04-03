Alessandro Del Piero mendukung Antonio Conte untuk kembali menjabat sebagai pelatih timnas Italia setelah kekalahan 'memalukan' di final babak play-off Piala Dunia
FIGC berada di ambang kehancuran
Infrastruktur sepak bola Italia dilanda kekacauan setelah absen untuk ketiga kalinya berturut-turut dari Piala Dunia, sebuah rekor yang memicu pengunduran diri segera beberapa pejabat tinggi FIGC. Kekecewaan akibat adu penalti melawan Bosnia-Herzegovina telah memicu banyak pihak yang mendesak manajer Gennaro Gattuso untuk mundur, sementara federasi menghadapi tekanan hebat untuk membongkar proyek olahraga saat ini. Saat raksasa Mediterania ini bersiap menghadapi musim panas lain di luar panggung internasional, fokus telah bergeser dari lapangan ke perombakan sistemik menyeluruh dalam sepak bola nasional.
Del Piero menuntut reformasi
Dalam wawancara di podcast Sky Calcio Unplugged, Del Piero memberikan penilaian tajam terhadap krisis yang melanda tim nasional, sambil mengakui adanya suasana yang penuh ketegangan akibat campuran emosi antara kemarahan dan ketidakpercayaan yang saat ini menyelimuti tim. Juara Dunia 2006 ini menegaskan bahwa kesalahan tidak hanya terletak pada satu orang di dalam federasi. Ia berkata: "Sayangnya, yang saya rasakan akhir-akhir ini adalah banyak perasaan negatif, mulai dari kesedihan hingga kemarahan yang terasa jelas bagi kita semua yang telah mengikuti perjalanan ini, serta kekecewaan dan ketidakpercayaan.
"Tergelincir dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut juga memalukan, dan kita juga harus melihat segala hal yang ada di baliknya. Sayangnya, kita sangat jauh dari standar kita. Banyak hal yang perlu ditangani, tidak hanya yang berkaitan dengan presiden FIGC, tetapi menurut saya, saat ini kita sangat jauh dari solusi."
Conte adalah calon utama
Dengan Gattuso yang diperkirakan akan hengkang pasca kegagalan di babak play-off, Conte muncul sebagai sosok yang ideal untuk mengatasi kelemahan sistemik yang diidentifikasi oleh Del Piero. Meskipun pelatih berusia 56 tahun itu terikat kontrak dengan Napoli hingga Juni 2027, rekornya sebelumnya dengan 14 kemenangan dari 24 pertandingan bersama Azzurri menjadikannya pilihan utama untuk kembali ke bangku cadangan. Menanggapi kesesuaian mantan rekan setimnya, penyerang legendaris itu menambahkan: "Dia memiliki semua kualitas untuk menjadi calon pelatih baru; dia jelas merupakan kandidat potensial."
Perombakan besar-besaran akan segera dilakukan
FIGC kini harus menavigasi medan hukum yang rumit untuk mendatangkan pelatih berpengalaman seperti Conte, di tengah guncangan akibat gelombang pengunduran diri tokoh-tokoh ternama baru-baru ini, termasuk ikon nasional Gianluigi Buffon dan presiden Gabriele Gravina. Kegagalan dalam menstabilkan situasi sebelum dimulainya siklus Nations League mendatang berisiko menimbulkan kegagalan kualifikasi untuk keempat kalinya berturut-turut, sebuah skenario yang akan menandai runtuhnya prestise sepak bola Italia secara total.