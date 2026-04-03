Alessandro Del Piero mendukung Antonio Conte untuk kembali menjabat sebagai pelatih timnas Italia setelah kekalahan 'memalukan' di final babak play-off Piala Dunia

Dalam wawancara di podcast Sky Calcio Unplugged, Del Piero memberikan penilaian tajam terhadap krisis yang melanda tim nasional, sambil mengakui adanya suasana yang penuh ketegangan akibat campuran emosi antara kemarahan dan ketidakpercayaan yang saat ini menyelimuti tim. Juara Dunia 2006 ini menegaskan bahwa kesalahan tidak hanya terletak pada satu orang di dalam federasi. Ia berkata: "Sayangnya, yang saya rasakan akhir-akhir ini adalah banyak perasaan negatif, mulai dari kesedihan hingga kemarahan yang terasa jelas bagi kita semua yang telah mengikuti perjalanan ini, serta kekecewaan dan ketidakpercayaan.

"Tergelincir dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut juga memalukan, dan kita juga harus melihat segala hal yang ada di baliknya. Sayangnya, kita sangat jauh dari standar kita. Banyak hal yang perlu ditangani, tidak hanya yang berkaitan dengan presiden FIGC, tetapi menurut saya, saat ini kita sangat jauh dari solusi."