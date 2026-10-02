AFP
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Alessandro Bastoni membalas gol roket Michael Olise saat Prancis yang bermain dengan 10 orang ditahan imbang oleh Italia yang tangguh dalam laga Nations League
Olise mencetak gol, tetapi Bastoni memberi jawaban
Pertandingan Nations League di Stade de France digadang-gadang sebagai bentrokan kelas berat antara dua raksasa Eropa, dan laga itu benar-benar menyajikan drama. Tim Prancis asuhan Zidane, yang kehilangan Kylian Mbappe karena cedera, sempat terlihat akan mengamankan tiga poin penuh ketika Michael Olise memecah kebuntuan pada menit ke-55. Bintang Bayern Munich itu melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti setelah tendangan bebas Rayan Cherki, dengan bola sempat mengenai sedikit defleksi sebelum menghujam masuk lewat bagian bawah mistar.
Namun, Italia menolak menyerah di bawah tekanan dan menemukan gol penyama kedudukan hanya tiga belas menit kemudian. Gol itu datang dari sumber yang tak terduga ketika bek tengah Alessandro Bastoni maju saat serangan balik yang dipimpin debutan Antonio Vergara. Saat pertahanan Prancis, termasuk Lucas Da Cunha, tampak sesaat kehilangan fokus, Bastoni mengambil inisiatif, memotong bola dan melepaskan penyelesaian tenang dari tepi area penalti. Gol itu penting bukan hanya untuk skor, tetapi juga karena menjadi gol pertama yang bersarang ke gawang Prancis di bawah kepelatihan Zidane.
- AFP
Perubahan taktik dan peluang Italia yang terbuang
Roberto Mancini membuat beberapa pilihan mengejutkan dalam starting XI-nya, terutama dengan mencadangkan Nicolo Barella setelah kekecewaan baru-baru ini melawan Belgia. Sebagai gantinya, Michael Kayode dari Brentford mempertahankan tempatnya di sisi kanan dan nyaris mencatatkan assist dalam 10 menit pertama. Umpan silangnya yang mendatar menemukan Moise Kean di tiang jauh, tetapi mantan penyerang Juventus itu gagal mengeksekusi peluang dari jarak sangat dekat, sehingga Mike Maignan mampu melakukan penyelamatan krusial.
Prancis juga punya cukup banyak peluang untuk mengambil kendali permainan sebelum turun minum. Ousmane Dembele sempat mengira ia telah menguji Gianluigi Donnarumma, tetapi kemudian dinyatakan offside, sementara Desire Doue melihat umpan silang yang sekaligus menjadi tembakan mengenai bagian atas mistar gawang setelah berbelok akibat sentuhan Sandro Tonali. Italia sempat mengira telah unggul ketika Kean akhirnya memasukkan bola ke gawang tepat sebelum jeda, tetapi selebrasi mereka terhenti oleh bendera hakim garis.
Aksi heroik Donnarumma membuat Italia tetap imbang
Pada babak kedua, pentingnya Donnarumma terlihat jelas ketika kiper Manchester City itu membukukan serangkaian penyelamatan kelas dunia untuk menjaga Italia tetap dalam persaingan. Sebelum gol pembuka Olise, Donnarumma sudah lebih dulu melakukan double save yang luar biasa untuk menggagalkan upaya melengkung dari Doue dan bola muntah dari Dembele. Bahkan setelah Bastoni menyamakan kedudukan, kapten Italia itu tetap sibuk, terutama saat melakukan penyelamatan rendah untuk menepis tembakan Adrien Rabiot ke sisi luar tiang. Kehadirannya di bawah mistar menjadi fondasi daya juang Italia ketika Prancis menekan demi gol penentu di akhir pertandingan.
Kiper Italia itu kembali dituntut beraksi untuk menggagalkan Eduardo Camavinga, yang memaksa terciptanya penyelamatan terbang spektakuler lewat tembakan keras jarak jauh. Namun, Italia tidak hanya bertahan, karena mereka nyaris berbalik unggul saat Antonio Vergara melepaskan umpan silang indah ke tiang jauh. Kean menyambutnya dengan sundulan melambung yang tampak akan bersarang di pojok atas gawang, tetapi Maignan menyamai aksi heroik rekannya dengan ujung jari mengalihkan bola ke mistar. Saling balas penyelamatan berkualitas tinggi itu menegaskan level talenta yang tampil, bahkan ketika kelelahan mulai terasa di kedua tim.
- AFP
Kartu merah di akhir laga dan pertahanan yang solid
Memasuki tahap akhir pertandingan, tensi memuncak hingga berujung pada Dayot Upamecano mendapat kartu merah pada menit ke-85. Bek Bayern Munich itu menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat, pertama karena adu mulut sengit dengan Kean dan kemudian karena menjatuhkan striker Italia tersebut ke tanah.
Meski bermain dengan 10 orang, Prancis tetap berusaha mencari gol penentu pada masa injury time. Tembakan Camavinga lainnya kembali ditepis Donnarumma yang selalu bisa diandalkan, sebelum Bastoni menunjukkan kehebatan bertahannya di ujung lapangan yang lain. Bek Inter itu melakukan tekel sliding dengan timing sempurna terhadap Olise di dalam kotak penalti untuk menghentikan ancaman berbahaya di akhir laga. Para pemain Prancis sempat mengajukan protes meminta penalti, tetapi wasit tidak bergeming, dan Italia berhasil mempertahankan hasil hingga menit-menit tersisa untuk meraih hasil imbang bergengsi di tanah Prancis, menegaskan bahwa pasukan Zidane masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam kampanye Nations League ini.
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