Pertandingan Nations League di Stade de France digadang-gadang sebagai bentrokan kelas berat antara dua raksasa Eropa, dan laga itu benar-benar menyajikan drama. Tim Prancis asuhan Zidane, yang kehilangan Kylian Mbappe karena cedera, sempat terlihat akan mengamankan tiga poin penuh ketika Michael Olise memecah kebuntuan pada menit ke-55. Bintang Bayern Munich itu melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti setelah tendangan bebas Rayan Cherki, dengan bola sempat mengenai sedikit defleksi sebelum menghujam masuk lewat bagian bawah mistar.

Namun, Italia menolak menyerah di bawah tekanan dan menemukan gol penyama kedudukan hanya tiga belas menit kemudian. Gol itu datang dari sumber yang tak terduga ketika bek tengah Alessandro Bastoni maju saat serangan balik yang dipimpin debutan Antonio Vergara. Saat pertahanan Prancis, termasuk Lucas Da Cunha, tampak sesaat kehilangan fokus, Bastoni mengambil inisiatif, memotong bola dan melepaskan penyelesaian tenang dari tepi area penalti. Gol itu penting bukan hanya untuk skor, tetapi juga karena menjadi gol pertama yang bersarang ke gawang Prancis di bawah kepelatihan Zidane.