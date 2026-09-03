AFP
Diterjemahkan oleh
Aleksandr Golovin bersiap menjalani hengkang mengejutkan dari AS Monaco saat raksasa Rusia bergerak untuk merekrut sang playmaker
Golovin mempertimbangkan hengkang dari Monaco sebelum penutupan bursa transfer
Golovin bisa meninggalkan Monaco sebelum bursa transfer Rusia ditutup pada 10 September. Negosiasi secara resmi telah dibuka antara klub asal Principality itu dan dua peminat dari negaranya.
Menurut Nice-Matin, gelandang serang berusia 30 tahun itu terbuka untuk hengkang dari Monaco dan ingin kembali ke Rusia. Zenit dan Spartak Moscow sama-sama sedang aktif mengejar kesepakatan untuk mengamankan tanda tangannya. Meski masih terikat kontrak hingga 2029, Golovin sedang mencari tantangan baru. Monaco bekerja dengan kedua klub yang tertarik itu untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.
- Getty Images Sport
Monaco terbuka untuk penjualan setelah transfer yang batal
Potensi kepergian itu muncul ketika Monaco mempertimbangkan tawaran untuk para anggota skuad. General manager Thiago Scuro mengonfirmasi kepada pers pada Rabu sore bahwa klub tetap terbuka untuk menjual pemain.
Sikap ini mengikuti gagalnya transfer ke Premier League untuk Folarin Balogun dan Lamine Camara. Karena itu, klub Prancis tersebut kini siap mengizinkan kepergian Golovin jika kesepakatan yang dapat diterima tercapai.
Negosiasi terus berjalan ketika Zenit dan Spartak berupaya menyepakati persyaratan sebelum waktu habis. Monaco mencari penyelesaian yang sesuai secara finansial sekaligus memenuhi keinginan Golovin untuk pulang ke tanah air.
Enam tahun kemudian di Riviera Prancis
Golovin tiba di Monaco pada Juli 2018 dan berkembang menjadi sosok kunci bagi tim. Gelandang itu telah mencatatkan 270 penampilan di semua kompetisi selama waktunya di Principality. Playmaker tersebut tetap menjadi starter penting bagi Monaco pada musim ini. Ia sudah terbukti menentukan pada pekan-pekan awal musim, dengan mencatatkan satu gol dan satu assist dari tiga pertandingan resmi.
Terlepas dari peran kuncinya di lapangan, keinginannya untuk kembali ke Rusia telah mendorong negosiasi berjalan cepat. Monaco kini sedang mempertimbangkan kepergiannya dalam kaitannya dengan strategi transfer mereka secara lebih luas.
- AFP
Waktu terus berjalan menuju tenggat waktu transfer Rusia
Hari-hari ke depan akan menentukan apakah Golovin menyelesaikan kepulangannya ke sepakbola Rusia. Dengan bursa transfer domestik yang masih dibuka hingga 10 September, Zenit dan Spartak menghadapi waktu yang sempit untuk merampungkan kesepakatan. Monaco harus menyeimbangkan ambisi olahraga mereka dengan pengelolaan keuangan setelah gagalnya kepergian besar lainnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami