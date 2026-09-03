Golovin bisa meninggalkan Monaco sebelum bursa transfer Rusia ditutup pada 10 September. Negosiasi secara resmi telah dibuka antara klub asal Principality itu dan dua peminat dari negaranya.

Menurut Nice-Matin, gelandang serang berusia 30 tahun itu terbuka untuk hengkang dari Monaco dan ingin kembali ke Rusia. Zenit dan Spartak Moscow sama-sama sedang aktif mengejar kesepakatan untuk mengamankan tanda tangannya. Meski masih terikat kontrak hingga 2029, Golovin sedang mencari tantangan baru. Monaco bekerja dengan kedua klub yang tertarik itu untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.