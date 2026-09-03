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Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Aleksandr Golovin bersiap menjalani hengkang mengejutkan dari AS Monaco saat raksasa Rusia bergerak untuk merekrut sang playmaker

Transfers
A. Golovin
Monaco
Ligue 1
Zenit St. Petersburg
Spartak Moskow

Aleksandr Golovin bisa berada di ambang meninggalkan AS Monaco setelah enam tahun di klub itu, dengan negosiasi sedang berlangsung terkait kepulangannya ke Rusia. Zenit Saint Petersburg dan Spartak Moscow sama-sama bersaing mendapatkan gelandang serang berusia 30 tahun itu jelang tenggat waktu transfer domestik mereka.

  • Golovin mempertimbangkan hengkang dari Monaco sebelum penutupan bursa transfer

    Golovin bisa meninggalkan Monaco sebelum bursa transfer Rusia ditutup pada 10 September. Negosiasi secara resmi telah dibuka antara klub asal Principality itu dan dua peminat dari negaranya.

    Menurut Nice-Matin, gelandang serang berusia 30 tahun itu terbuka untuk hengkang dari Monaco dan ingin kembali ke Rusia. Zenit dan Spartak Moscow sama-sama sedang aktif mengejar kesepakatan untuk mengamankan tanda tangannya. Meski masih terikat kontrak hingga 2029, Golovin sedang mencari tantangan baru. Monaco bekerja dengan kedua klub yang tertarik itu untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.

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    Monaco terbuka untuk penjualan setelah transfer yang batal

    Potensi kepergian itu muncul ketika Monaco mempertimbangkan tawaran untuk para anggota skuad. General manager Thiago Scuro mengonfirmasi kepada pers pada Rabu sore bahwa klub tetap terbuka untuk menjual pemain.

    Sikap ini mengikuti gagalnya transfer ke Premier League untuk Folarin Balogun dan Lamine Camara. Karena itu, klub Prancis tersebut kini siap mengizinkan kepergian Golovin jika kesepakatan yang dapat diterima tercapai.

    Negosiasi terus berjalan ketika Zenit dan Spartak berupaya menyepakati persyaratan sebelum waktu habis. Monaco mencari penyelesaian yang sesuai secara finansial sekaligus memenuhi keinginan Golovin untuk pulang ke tanah air.

  • Enam tahun kemudian di Riviera Prancis

    Golovin tiba di Monaco pada Juli 2018 dan berkembang menjadi sosok kunci bagi tim. Gelandang itu telah mencatatkan 270 penampilan di semua kompetisi selama waktunya di Principality. Playmaker tersebut tetap menjadi starter penting bagi Monaco pada musim ini. Ia sudah terbukti menentukan pada pekan-pekan awal musim, dengan mencatatkan satu gol dan satu assist dari tiga pertandingan resmi.

    Terlepas dari peran kuncinya di lapangan, keinginannya untuk kembali ke Rusia telah mendorong negosiasi berjalan cepat. Monaco kini sedang mempertimbangkan kepergiannya dalam kaitannya dengan strategi transfer mereka secara lebih luas.

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    Waktu terus berjalan menuju tenggat waktu transfer Rusia

    Hari-hari ke depan akan menentukan apakah Golovin menyelesaikan kepulangannya ke sepakbola Rusia. Dengan bursa transfer domestik yang masih dibuka hingga 10 September, Zenit dan Spartak menghadapi waktu yang sempit untuk merampungkan kesepakatan. Monaco harus menyeimbangkan ambisi olahraga mereka dengan pengelolaan keuangan setelah gagalnya kepergian besar lainnya.