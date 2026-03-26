Alejandro Garnacho yang 'merasa malu' mengaku bersalah setelah insiden yang melibatkan bintang Chelsea dan mobil Audi RS 3 miliknya
Kecelakaan akibat ngebut di dekat Carrington
Rincian insiden tersebut terungkap di pengadilan, yang menunjukkan bahwa pemain internasional Argentina itu tertangkap kamera pengukur kecepatan saat mengemudikan Audi RS 3 hitamnya di Carrington Lane. Pelanggaran tersebut terjadi pada pukul 17.51 BST tanggal 26 Agustus, di tengah masa-masa penuh gejolak bagi sang pemain muda. Saat itu, pemain berusia 21 tahun tersebut sedang menyelesaikan transfer senilai £40 juta ke Chelsea setelah hubungannya dengan manajer United saat itu, Ruben Amorim, memburuk. Garnacho terekam melaju dengan kecepatan 50 mph di zona 40 mph, sebuah kesalahan penilaian yang terjadi tepat di pintu masuk kompleks latihan utama United.
Penyesalan hukum dan permintaan maaf resmi
Kasus ini semakin memanas setelah sang pemain sayap awalnya tidak mengaku sebagai pengemudi saat dihubungi oleh Kepolisian Greater Manchester pada bulan Oktober. Namun, melalui kuasa hukumnya di JMW Solicitors, bintang Chelsea tersebut akhirnya mengaku bersalah dan menyampaikan permintaan maaf secara tulus kepada pengadilan.
Dalam pernyataan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Liverpool, menurut BBC, pengacaranya menulis: "Tuan Garnacho mengakui bahwa ia telah melakukan pelanggaran melebihi batas kecepatan dan telah mengaku bersalah atas pelanggaran tersebut. Tuan Garnacho menjelaskan bahwa ini adalah kelalaian dari pihaknya dan meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Klien kami merasa malu karena saat ini berada dalam posisi ini dan meminta maaf kepada Pengadilan atas pelanggaran kecepatan berlebih tersebut."
Tuntutan tambahan dicabut oleh jaksa penuntut
Setelah terdakwa mengaku bersalah, jaksa penuntut umum mencabut dakwaan tambahan terkait kegagalan memberikan informasi pengemudi. Kasus ini diselesaikan melalui Prosedur Hakim Tunggal, dengan Hakim Jane Haynes menjatuhkan putusan dalam sidang tertutup untuk memastikan kasus ini diselesaikan sebelum musim berakhir. Garnacho didenda sebesar £660, dengan perintah untuk membayar biaya sebesar £120 dan biaya tambahan untuk korban sebesar £264. Selain itu, pemain asal Argentina tersebut juga dikenakan tiga poin penalti pada SIM-nya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sejak bergabung dengan Chelsea, ia telah mencetak tujuh gol dan empat assist dalam 36 penampilan di semua kompetisi. Karena pemain tersebut tidak dipanggil ke tim nasional Argentina untuk jeda internasional kali ini, ia akan memiliki kesempatan untuk beristirahat sebelum kembali beraksi bersama The Blues melawan Port Vale di perempat final Piala FA.