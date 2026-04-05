Alejandro Garnacho sudah dijual?! Biaya transfer yang diyakini Chelsea bisa mereka peroleh dari mantan pemain sayap Man Utd itu telah terungkap
Chelsea siap mempertimbangkan tawaran
Masa bulan madu Garnacho di ibu kota Inggris telah resmi berakhir, dengan sejumlah laporan menyebutkan bahwa The Blues sudah bersiap untuk melepas pemain muda tersebut. Menurut jurnalis Simon Phillips di Substack-nya, petinggi Chelsea kini terbuka terhadap kemungkinan pelepasan sang pemain sayap. Meskipun datang dengan sorotan besar sebagai rekrutan bintang senilai £40 juta ($53 juta) musim panas lalu, pemain berusia 21 tahun ini gagal menempatkan dirinya sebagai starter reguler. Klub telah memperjelas sikap mereka, dengan Phillips mencatat: "Chelsea yakin bahwa Garnacho akan memiliki banyak peminat yang bersedia membayar biaya yang sama dengan yang mereka bayarkan untuk merekrutnya musim panas lalu. Klub tampaknya percaya bahwa pasar pemain sayap kiri sedang sepi musim panas lalu – namun ada juga beberapa penyesalan terkait perekrutan dari musim panas tersebut."
Perjuangan untuk mendapatkan status resmi dan pengakuan internasional
Langkah awal Garnacho bermula dari keretakan hubungan yang parah di Old Trafford. Setelah melontarkan kritik tajam kepada manajer Ruben Amorim pasca kekalahan di final Liga Europa, sang pemain sayap dipindahkan ke skuad cadangan sebelum akhirnya dijual seharga £40 juta. Namun, pergantian lingkungan tersebut belum mampu membangkitkan kembali performanya, yang justru merosot drastis. Dampak dari kesulitan di level domestik ini sangat terasa di panggung internasional, karena ia baru-baru ini tidak dipanggil ke skuad nasional. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, posisinya kini berada dalam ancaman serius.
Mesin perekrutan yang kejam
Ketika sang pemain sayap pindah dari wilayah Barat Laut ke London, banyak yang memperingatkan bahwa ia akan memasuki sistem di mana para pemain sering kali dipandang sekadar sebagai aset, bukan pilar jangka panjang. Model bisnis Chelsea saat ini sangat berfokus pada perekrutan talenta muda dengan nilai jual kembali yang tinggi, dan tampaknya ia mungkin menjadi korban terbaru dari kebijakan "pintu putar" ini seiring upaya klub untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Angka-angka dasarnya menyoroti kesulitan ini; dalam 37 penampilan total di semua kompetisi, ia hanya mencetak delapan gol dan empat assist dalam 1.935 menit bermain. Penampilannya di Liga Premier sangat mengecewakan, dengan hanya mencetak satu gol dan empat assist dalam 20 pertandingan. Meskipun ia menemukan performa terbaiknya di kompetisi piala domestik - mencetak empat gol dalam empat pertandingan EFL Cup dan dua gol dalam empat pertandingan FA Cup - satu gol dalam sembilan pertandingan Liga Champions UEFA tidak cukup untuk mengukuhkan posisinya. Dengan pemain seperti Estevao, Jamie Gittens, dan Pedro Neto yang bersaing untuk mendapatkan menit bermain di sayap, Garnacho telah tergeser jauh dari urutan prioritas.
Para pemain pengganti sudah tiba di Stamford Bridge
Sementara Manchester United langsung melakukan perombakan dengan mengganti lulusan akademi mereka dengan Matheus Cunha, Chelsea juga tengah berupaya merombak lini serang mereka. Kedatangan Geovany Quenda dari Sporting CP yang akan segera terjadi diperkirakan akan semakin membatasi peluang bagi penyerang yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Para penggemar Manchester United, di sisi lain, tampaknya tidak terlalu bersimpati. Setelah ditarik keluar pada babak pertama dalam beberapa pertandingan terakhir, pemain yang terpinggirkan ini mungkin akan segera mencari klub ketiga dalam tiga tahun.