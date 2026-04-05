Alejandro Garnacho sudah dijual?! Biaya transfer yang diyakini Chelsea bisa mereka peroleh dari mantan pemain sayap Man Utd itu telah terungkap

Ketika sang pemain sayap pindah dari wilayah Barat Laut ke London, banyak yang memperingatkan bahwa ia akan memasuki sistem di mana para pemain sering kali dipandang sekadar sebagai aset, bukan pilar jangka panjang. Model bisnis Chelsea saat ini sangat berfokus pada perekrutan talenta muda dengan nilai jual kembali yang tinggi, dan tampaknya ia mungkin menjadi korban terbaru dari kebijakan "pintu putar" ini seiring upaya klub untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Angka-angka dasarnya menyoroti kesulitan ini; dalam 37 penampilan total di semua kompetisi, ia hanya mencetak delapan gol dan empat assist dalam 1.935 menit bermain. Penampilannya di Liga Premier sangat mengecewakan, dengan hanya mencetak satu gol dan empat assist dalam 20 pertandingan. Meskipun ia menemukan performa terbaiknya di kompetisi piala domestik - mencetak empat gol dalam empat pertandingan EFL Cup dan dua gol dalam empat pertandingan FA Cup - satu gol dalam sembilan pertandingan Liga Champions UEFA tidak cukup untuk mengukuhkan posisinya. Dengan pemain seperti Estevao, Jamie Gittens, dan Pedro Neto yang bersaing untuk mendapatkan menit bermain di sayap, Garnacho telah tergeser jauh dari urutan prioritas.