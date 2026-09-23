Getty Images Sport
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Alejandro Garnacho menuju transfer mengejutkan ke La Liga? Pemain pinjaman Chelsea itu dikaitkan dengan kepulangan setelah mimpi buruk di Aston Villa
Awal mimpi buruk di Villa Park
Garnacho nyaris tidak mendapat kesempatan bermain dalam tim asuhan Emery sejak tiba dengan status pinjaman semusim dari Chelsea. Winger 22 tahun itu hanya mencatat total 31 menit di sepakbola kompetitif dan tetap menghuni bangku cadangan dalam tiga laga terakhir Villa. Ia hanya masuk skuad pada hari pertandingan untuk kemenangan 3-2 baru-baru ini atas Tottenham karena cedera yang dialami winger Brasil Alysson.
Transfer permanen senilai £43 juta bergantung pada syarat terkait performa yang sebelumnya disebut Chelsea mudah dicapai. Namun, melihat posisinya saat ini di Midlands, klausul itu kini tampak sangat kecil kemungkinannya untuk terpenuhi. Saat ini, tidak ada satu pun klub yang ingin mengubah syarat dalam kesepakatan tersebut.
Menurut Daily Mail, klub-klub di Spanyol memantau situasi ini dengan cermat. Pindah ke La Liga akan menjadi kembalinya sang pemain timnas Argentina ke lingkungan yang sudah akrab, mengingat ia lahir di Madrid dan berkembang di akademi Atletico Madrid sebelum bergabung dengan Manchester United pada 2020.
- Getty Images Sport
Persaingan sengit dan pemain buangan Chelsea
Penyerang sayap itu kini benar-benar berada di urutan paling bawah dalam hierarki di Villa Park. Emery sangat memprioritaskan talenta yang sedang berkembang, dengan pemain muda George Hemmings tampil menonjol di sisi kiri, sementara Emi Buendia, Ibrahim Mbaye, dan John McGinn saat ini semuanya berada di depan Garnacho dalam rencana sang manajer.
Minimnya waktu bermain ini memperparah kemerosotan drastis sang penyerang. Setelah memantapkan posisinya di Old Trafford dengan 26 gol dalam 144 penampilan, ia menuntaskan transfer senilai £40 juta ke Stamford Bridge pada musim panas lalu.
Meski mencatatkan delapan gol dalam 43 penampilan untuk Chelsea sepanjang musim debutnya, hanya satu yang lahir di Premier League. Dengan Xabi Alonso mengambil alih kendali di London barat, Garnacho dengan cepat diberi tahu bahwa ia bukan bagian dari proyek baru. Arahan itu membawanya ke masa peminjaman saat ini di Aston Villa, meski sang penyerang masih memiliki sisa kontrak hampir enam tahun bersama Chelsea.
Emery menuntut kesabaran dan kerja keras
Berbicara setelah kemenangan Aston Villa atas Coventry di Carabao Cup, Emery menanggapi peran Garnacho yang masih di pinggiran skuad, sambil mendesak pemain pinjaman itu untuk bekerja keras demi mendapatkan tempatnya. Juru taktik asal Spanyol itu menekankan pentingnya kesabaran setelah pramusim yang terganggu.
"Terus bekerja. Bekerja, bekerja, berlatih, bekerja," kata Emery kepada para wartawan. "Saat dia bisa mendapat menit bermain, cobalah bermain dengan baik. Dia berkembang, tetapi sekarang ada pemain di depannya. George bermain fantastis. Alysson juga memahami banyak hal dengan baik dan memberi kami hal-hal yang saya inginkan. Mbaye juga merespons dengan baik."
Manajer Villa itu kembali menegaskan keinginannya untuk memiliki persaingan internal yang sengit, dengan menambahkan: "Kami ingin tim yang kompetitif dan para pemain yang bersaing dalam gaya yang kami miliki. Garnacho sedikit tertinggal karena beberapa keadaan yang kami alami pada pramusim. Sekarang saatnya bersabar selama waktu yang dia butuhkan."
- Getty Images Sport
Pemusatan latihan krusial di Seville
Tidak masuk dalam skuad Argentina terbaru, Garnacho akan bepergian bersama Aston Villa ke pemusatan latihan tengah musim di Seville selama jeda internasional. Perjalanan ini menjadi kesempatan krusial bagi sang penyerang untuk memikat Emery dan membangkitkan masa peminjamannya sebelum kompetisi domestik kembali bergulir.
Villa menghadapi jeda hampir tiga pekan sebelum menjamu Brentford di Premier League pada 10 Oktober. Setelah itu, mereka akan menyambut Fenerbahce untuk laga kandang perdana mereka di Liga Champions; rangkaian jadwal padat yang pada akhirnya bisa memberi Garnacho penyelamat untuk menyelamatkan musimnya.
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