Garnacho nyaris tidak mendapat kesempatan bermain dalam tim asuhan Emery sejak tiba dengan status pinjaman semusim dari Chelsea. Winger 22 tahun itu hanya mencatat total 31 menit di sepakbola kompetitif dan tetap menghuni bangku cadangan dalam tiga laga terakhir Villa. Ia hanya masuk skuad pada hari pertandingan untuk kemenangan 3-2 baru-baru ini atas Tottenham karena cedera yang dialami winger Brasil Alysson.

Transfer permanen senilai £43 juta bergantung pada syarat terkait performa yang sebelumnya disebut Chelsea mudah dicapai. Namun, melihat posisinya saat ini di Midlands, klausul itu kini tampak sangat kecil kemungkinannya untuk terpenuhi. Saat ini, tidak ada satu pun klub yang ingin mengubah syarat dalam kesepakatan tersebut.

Menurut Daily Mail, klub-klub di Spanyol memantau situasi ini dengan cermat. Pindah ke La Liga akan menjadi kembalinya sang pemain timnas Argentina ke lingkungan yang sudah akrab, mengingat ia lahir di Madrid dan berkembang di akademi Atletico Madrid sebelum bergabung dengan Manchester United pada 2020.



