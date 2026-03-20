Alejandro Garnacho menjelaskan bagaimana ia bisa membenarkan nilai transfer sebesar £40 juta di Chelsea, sementara legenda The Blues menguraikan apa yang kurang dari mantan pemain sayap Manchester United tersebut
Berapa banyak gol yang telah dicetak Garnacho untuk Chelsea?
Garnacho, lulusan akademi Old Trafford, pernah dianggap sebagai bagian dari rencana jangka panjang di Manchester; penyerang lincah ini diharapkan dapat mengikuti jejak bintang-bintang lokal lainnya—seperti Ryan Giggs dan Marcus Rashford—di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’.
Namun, rasa frustrasi akhirnya menguasai dirinya, yang menyebabkan rusaknya hubungan kerjanya dengan mantan bos Setan Merah, Ruben Amorim. Penjualan pun disetujui pada musim panas 2025, dengan Garnacho pindah dari Barat Laut Inggris ke ujung barat London.
Hanya satu gol di Liga Premier yang tercatat musim ini, dan tujuh upaya secara total, dengan empat assist ditambahkan ke hasil tersebut. Persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad Chelsea sangat ketat, terutama di sayap, dan Garnacho merasa sulit untuk mendapatkan tempat starter reguler.
Apakah Garnacho akan pernah cukup konsisten untuk bermain di klub papan atas?
Banyak yang mempertanyakan apakah ia akan cukup konsisten untuk benar-benar bersinar di klub papan atas. Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Poyet, legenda The Blues tersebut mengatakan kepada GOAL: "Saya rasa semua orang terkesan saat ia bermain di Man United dan itu adalah sesuatu yang berbeda yang, Anda tahu, dicari oleh semua orang.
“Saya pikir dia perlu sedikit menenangkan diri dan tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi pada dirinya sendiri. Karena jika tidak, ini akan menjadi seperti halnya dengan pemain sayap di mana ‘apakah mereka sedang bagus atau sedang buruk’? Seperti dalam satu pertandingan mereka luar biasa. Dan di pertandingan berikutnya, dia tidak menyentuh bola sama sekali.
“Saya pikir dia perlu menemukan keseimbangan dan konsistensi. Saya pikir dia masih muda dan dia perlu mendapatkan pengalaman agar cukup konsisten untuk menjadi pemain Chelsea yang tampil setiap pekan.”
Rosenior yakin potensi penuh tim akan terwujud
Garnacho memang mendapat dukungan penuh dari pelatih kepala Chelsea, Liam Rosenior. Pelatih yang memimpin tim dari pinggir lapangan itu mengatakan tentang cara memaksimalkan potensi seorang penyerang yang jelas-jelas mampu mencetak lebih banyak gol daripada yang terlihat dari statistiknya saat ini: “Garna adalah pemain kelas atas. ‘Saya telah sedikit mengubah taktik sejak saya datang; saya ingin mendominasi area tengah lapangan. Itu berarti kadang-kadang saya hanya memainkan satu pemain sayap, tetapi Garna adalah pemain yang luar biasa. Yang benar-benar saya sukai dalam periode ini adalah reaksinya saat tidak menjadi starter.”
Rosenior melanjutkan: “Kita harus mempertimbangkan bahwa Garna berusia 21 tahun – dia memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. Bagi pemain muda mana pun, tantangan terbesar adalah konsistensi, tapi dia menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik, tidak hanya dalam latihan tapi juga dalam pertemuan, bahwa dia berada di jalur yang benar. Dia pasti akan mendapatkan kesempatan bermain dengan jadwal yang akan datang.
“Saya ingin mengetahui karakter seseorang tidak hanya saat keadaan baik, tetapi juga saat keadaan sulit. Yang saya inginkan adalah tim pemenang yang konsisten, dan untuk memiliki tim pemenang yang konsisten, Anda membutuhkan perilaku dan kebiasaan yang konsisten terlepas dari apa yang terjadi pada Anda secara individu.
“Jadi, bukan hanya Garna, setiap pemain tahu dari percakapan yang saya lakukan bahwa cara mereka beroperasi sehari-hari – tidak hanya dalam latihan tetapi juga dalam rapat – memengaruhi pemilihan tim saya. Dan Garna telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat, sangat baik dalam beberapa minggu terakhir dan dia sudah lebih dari sekadar mengetuk pintu untuk menjadi starter.
“Orang-orang membuat penilaian berdasarkan penampilan seseorang. Garna adalah sosok yang sangat baik yang bekerja sangat keras setiap hari dalam latihan. Saya tahu pada akhirnya kualitasnya akan terlihat secara konsisten.”
Secara aneh, Garnacho menerima secarik kertas dari Rosenior menjelang akhir kekalahan Chelsea di babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain—ketika pertandingan itu sudah tak bisa diselamatkan lagi—dan The Blues harus mulai bersatu padu saat menghadapi Everton pada Sabtu nanti, yang akan menjadi laga terakhir mereka sebelum jeda internasional bulan Maret.
