Alejandro Garnacho menjelaskan bagaimana ia bisa membenarkan nilai transfer sebesar £40 juta di Chelsea, sementara legenda The Blues menguraikan apa yang kurang dari mantan pemain sayap Manchester United tersebut

Garnacho memang mendapat dukungan penuh dari pelatih kepala Chelsea, Liam Rosenior. Pelatih yang memimpin tim dari pinggir lapangan itu mengatakan tentang cara memaksimalkan potensi seorang penyerang yang jelas-jelas mampu mencetak lebih banyak gol daripada yang terlihat dari statistiknya saat ini: “Garna adalah pemain kelas atas. ‘Saya telah sedikit mengubah taktik sejak saya datang; saya ingin mendominasi area tengah lapangan. Itu berarti kadang-kadang saya hanya memainkan satu pemain sayap, tetapi Garna adalah pemain yang luar biasa. Yang benar-benar saya sukai dalam periode ini adalah reaksinya saat tidak menjadi starter.”

Rosenior melanjutkan: “Kita harus mempertimbangkan bahwa Garna berusia 21 tahun – dia memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. Bagi pemain muda mana pun, tantangan terbesar adalah konsistensi, tapi dia menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik, tidak hanya dalam latihan tapi juga dalam pertemuan, bahwa dia berada di jalur yang benar. Dia pasti akan mendapatkan kesempatan bermain dengan jadwal yang akan datang.

“Saya ingin mengetahui karakter seseorang tidak hanya saat keadaan baik, tetapi juga saat keadaan sulit. Yang saya inginkan adalah tim pemenang yang konsisten, dan untuk memiliki tim pemenang yang konsisten, Anda membutuhkan perilaku dan kebiasaan yang konsisten terlepas dari apa yang terjadi pada Anda secara individu.

“Jadi, bukan hanya Garna, setiap pemain tahu dari percakapan yang saya lakukan bahwa cara mereka beroperasi sehari-hari – tidak hanya dalam latihan tetapi juga dalam rapat – memengaruhi pemilihan tim saya. Dan Garna telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat, sangat baik dalam beberapa minggu terakhir dan dia sudah lebih dari sekadar mengetuk pintu untuk menjadi starter.

“Orang-orang membuat penilaian berdasarkan penampilan seseorang. Garna adalah sosok yang sangat baik yang bekerja sangat keras setiap hari dalam latihan. Saya tahu pada akhirnya kualitasnya akan terlihat secara konsisten.”