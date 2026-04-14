Alejandro Garnacho menghapus semua video Chelsea dari akun TikTok-nya setelah mengaku menyesali keputusannya untuk hengkang dari Man Utd

Dalam sebuah wawancara terbuka mengenai kepergiannya dari Setan Merah, Garnacho mengenang ikatan emosional yang mendalam yang masih ia rasakan dengan klub yang telah membesarkannya. Meskipun ia mengakui perannya sendiri dalam kegagalan masa-masa di Manchester, sang pemain sayap mengakui bahwa cinta yang ia terima dari para pendukung setia United tetap menjadi bagian penting dari perjalanannya.

Berbicara kepada Premier League Productions tentang kepergiannya dan apakah ia menyesali sesuatu, Garnacho mengatakan: "Mungkin ya, karena saya mencintai klub itu. Mereka memberi saya kepercayaan diri sejak awal. Dari Spanyol, membawa saya ke akademi, lalu mereka membawa saya ke tim utama. Jadi itu seperti empat atau lima tahun, dan cinta yang luar biasa dari semua orang.

"Saya ingat dalam enam bulan terakhir saya tidak bermain seperti sebelumnya di Manchester United. Saya mulai duduk di bangku cadangan, itu bukan hal yang buruk. Saya baru berusia 20 tahun, tapi dalam pikiran saya seolah-olah saya harus bermain di setiap pertandingan. Dalam pikiran saya, mungkin ini juga kesalahan saya, saya mulai melakukan beberapa hal yang buruk."