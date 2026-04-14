Alejandro Garnacho menghapus semua video Chelsea dari akun TikTok-nya setelah mengaku menyesali keputusannya untuk hengkang dari Man Utd
Kekecewaan semakin memuncak di Stamford Bridge
Sejak pindah dari United dengan nilai transfer £40 juta, Garnacho kesulitan mengamankan posisi starter reguler di Chelsea. Pemain berusia 21 tahun ini telah tampil dalam 38 pertandingan di semua kompetisi musim ini, namun ia sering kali hanya mendapat peran sebagai pemain cadangan, dengan hanya 14 kali menjadi starter di Liga Premier.
Menurut talkSPORT, ia kini telah menghapus semua video yang berkaitan dengan Chelsea dari akun TikTok pribadinya sambil membagikan ulang dua klip Man Utd yang didedikasikan untuknya.
Refleksi atas kepergian dari Old Trafford
Dalam sebuah wawancara terbuka mengenai kepergiannya dari Setan Merah, Garnacho mengenang ikatan emosional yang mendalam yang masih ia rasakan dengan klub yang telah membesarkannya. Meskipun ia mengakui perannya sendiri dalam kegagalan masa-masa di Manchester, sang pemain sayap mengakui bahwa cinta yang ia terima dari para pendukung setia United tetap menjadi bagian penting dari perjalanannya.
Berbicara kepada Premier League Productions tentang kepergiannya dan apakah ia menyesali sesuatu, Garnacho mengatakan: "Mungkin ya, karena saya mencintai klub itu. Mereka memberi saya kepercayaan diri sejak awal. Dari Spanyol, membawa saya ke akademi, lalu mereka membawa saya ke tim utama. Jadi itu seperti empat atau lima tahun, dan cinta yang luar biasa dari semua orang.
"Saya ingat dalam enam bulan terakhir saya tidak bermain seperti sebelumnya di Manchester United. Saya mulai duduk di bangku cadangan, itu bukan hal yang buruk. Saya baru berusia 20 tahun, tapi dalam pikiran saya seolah-olah saya harus bermain di setiap pertandingan. Dalam pikiran saya, mungkin ini juga kesalahan saya, saya mulai melakukan beberapa hal yang buruk."
Kehidupan setelah Manchester
Meskipun mengakui kesalahan-kesalahan di masa lalu, Garnacho menegaskan bahwa ia tetap bersikap profesional terkait komitmennya saat ini di Stamford Bridge.
Menjelaskan pola pikirnya saat ini dan komitmennya terhadap proyek jangka panjang The Blues, ia menambahkan: "Tapi ya, ini hanyalah momen dalam hidup dan terkadang Anda harus mengambil keputusan, dan saya sangat bangga berada di sini [di Chelsea] dan masih bermain di Liga Premier di klub seperti ini. Semua orang tahu tim yang kami miliki dan hal-hal yang bisa kami lakukan.
"Terkadang, kita mengalami momen yang lebih baik atau lebih buruk. Saya bangga berada di sini, tetapi terkait United, saya tidak memiliki hal buruk untuk dikatakan tentang klub, siapa pun di klub, atau rekan setim. Ini hanyalah momen dalam hidup yang berubah, dan hidup terus berlanjut."
Masa depan Chelsea dipertanyakan
Meskipun kontraknya berlaku hingga 2032, Garnacho menghadapi musim panas yang penuh ketidakpastian, terutama jika Chelsea memutuskan untuk menghukumnya atas aktivitasnya di media sosial. Wakil kapten Enzo Fernandez baru-baru ini menjalani skorsing dua pertandingan karena mengisyaratkan kepindahannya ke Real Madrid, sehingga ia absen dalam kemenangan Piala FA atas Port Vale dan kekalahan liga dari Manchester City. Namun, Marc Cucurella lolos dari sanksi meskipun mengakui bahwa tawaran kembali ke Barcelona akan "sulit untuk ditolak", sehingga skuad asuhan Liam Rosenior terlihat terpecah belah dan kurang disiplin saat mereka memutuskan apakah Garnacho tetap menjadi bagian dari visi jangka panjang klub.