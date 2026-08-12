Alejandro Garnacho menerima nasihat krusial dari ikon Premier League Brad Friedel setelah awal yang sulit di Aston Villa

Garnacho menjalani periode yang penuh gejolak, hanya mencetak satu gol liga selama masa singkatnya di Chelsea setelah menuntaskan transfer senilai £40 juta dari Manchester United. Masa kerjanya di bawah Ruben Amorim berakhir buruk, ditandai perselisihan yang terjadi di depan publik.

Kini, Garnacho bergabung dengan Aston Villa sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian, dengan tujuan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rogers, yang baru-baru ini meneken kontrak dengan Chelsea dalam kesepakatan senilai £117 juta.

Terlepas dari kesulitannya, Garnacho berharap bisa menghidupkan kembali kariernya, meski ia sudah mengalami kemunduran dengan absen dalam laga Piala Super UEFA yang sedang berlangsung melawan PSG karena protokol gegar otak. Menurut wawancara eksklusif oleh Daily Star Sport via Football Betting, transfer ini sangat masuk akal.