Getty Images Sport
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Alejandro Garnacho menerima nasihat krusial dari ikon Premier League Brad Friedel setelah awal yang sulit di Aston Villa
Penurunan tajam bagi Garnacho
Garnacho menjalani periode yang penuh gejolak, hanya mencetak satu gol liga selama masa singkatnya di Chelsea setelah menuntaskan transfer senilai £40 juta dari Manchester United. Masa kerjanya di bawah Ruben Amorim berakhir buruk, ditandai perselisihan yang terjadi di depan publik.
Kini, Garnacho bergabung dengan Aston Villa sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian, dengan tujuan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rogers, yang baru-baru ini meneken kontrak dengan Chelsea dalam kesepakatan senilai £117 juta.
Terlepas dari kesulitannya, Garnacho berharap bisa menghidupkan kembali kariernya, meski ia sudah mengalami kemunduran dengan absen dalam laga Piala Super UEFA yang sedang berlangsung melawan PSG karena protokol gegar otak. Menurut wawancara eksklusif oleh Daily Star Sport via Football Betting, transfer ini sangat masuk akal.
- Getty Images Sport
Friedel membela strategi transfer
Friedel menegaskan bahwa Chelsea tidak memanfaatkan Aston Villa, sambil menyoroti realitas finansial sepakbola modern.
"Saya rasa tidak demikian dalam kasus ini; bagi Aston Villa, ini soal bekerja di bawah batasan regulasi dan PSR serta memilih waktu yang tepat untuk mencairkan nilai seorang pemain," jelas Friedel. Aston Villa secara konsisten mampu melewati hambatan ini dengan efisien dalam beberapa musim terakhir. "Penting bagi klub seperti Villa untuk menyeimbangkan pembukuan saat beroperasi mendekati level seperti yang mereka lakukan," tambah Friedel.
Mantan penjaga gawang itu meyakini bahwa menyeimbangkan neraca keuangan hanyalah sebuah keharusan bagi klub yang berupaya tetap kompetitif di level tertinggi permainan.
Emery memegang kuncinya
Friedel sangat yakin bahwa Emery adalah manajer ideal untuk membimbing Garnacho kembali ke performa terbaiknya. Emery telah mentransformasi Aston Villa, dan Friedel sepenuhnya mempercayai penilaiannya.
"Selain itu, ketika Anda memiliki manajer seperti Emery, yang sangat piawai menjaga Aston Villa tetap berada di dalam dan sekitar posisi Liga Champions, dia akan tahu tipe pemain yang harus didatangkan untuk menambah kualitas skuad," katanya. Lingkungan di Villa Park bisa memberikan panggung yang sempurna bagi Garnacho untuk kembali berkembang. "Jadi dengan rekam jejak Emery dalam bekerja dengan para pemain, Garnacho akan menjadi salah satu pemain yang akan ditangani Emery secara dekat untuk memastikan dia bisa bermain dengan performa terbaiknya," pungkas Friedel.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Garnacho?
Garnacho saat ini hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat Aston Villa menghadapi PSG di Piala Super UEFA. Setelah dinyatakan lolos dari protokol gegar otak, ia akan berusaha menjalani debutnya di Premier League bersama klub tersebut dan membungkam para pengkritiknya.
Sementara itu, Rogers bisa menjalani debutnya yang sangat dinantikan bersama Chelsea akhir pekan ini melawan Real Sociedad di Stamford Bridge setelah jeda pasca-Piala Dunia yang diperpanjang.
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