Xinhua
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Alejandro Garnacho melontarkan sindiran pedas kepada Chelsea setelah menjalani debut bersama Aston Villa dalam tur pramusim
Garnacho langsung tancap gas di Indonesia
Garnacho menjalani penampilan pertamanya dengan seragam Aston Villa saat tim asuhan Unai Emery membuka tur pramusim mereka dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Indonesia All Stars di Stadion Gelora Bung Karno. Pemain berusia 22 tahun itu diberi peran starter di sisi kiri dan tampil selama 45 menit sebelum digantikan saat jeda dalam laga yang juga melihat Emi Buendia, Ross Barkley, dan Brian Madjo mencatatkan nama di papan skor.
Sang winger berusaha menghidupkan kembali kariernya setelah kepindahan senilai £40 juta dari Manchester United ke Chelsea gagal berkembang. Meski kesulitan menjaga konsistensi di London, bos Villa Emery jelas percaya pemain muda itu bisa menjadi pembeda bagi timnya musim ini.
- NurPhoto
Sindiran di media sosial di Stamford Bridge
Setelah pertandingan, Garnacho menggunakan Instagram untuk membagikan pemikirannya soal debut tersebut, tetapi pilihan kata-katanya memicu tanda tanya di kalangan pendukung Chelsea. Bersama sebuah foto dari pertandingan di Indonesia, pemain internasional Argentina itu menulis di Instagram story-nya: "Sampai jumpa segera Bangkok. Starter pertama setelah tiga bulan. Senang bisa menikmati sepakbola lagi. Satu persen setiap hari. Terima kasih Indonesia!"Instagram
Mengapa Garnacho memilih kepindahan ke Villa Park
Kepindahan Garnacho ke Villa Park adalah kesepakatan peminjaman selama semusim, tetapi di dalamnya terdapat klausul kewajiban pembelian bersyarat senilai £43 juta berdasarkan pencapaian jumlah penampilan. Dalam wawancara pertamanya sejak bergabung dengan klub, pemain sayap itu berbicara terus terang tentang mengapa ia merasa perlu meninggalkan Chelsea.
"Saya pikir penting juga untuk bermain di kompetisi Eropa," katanya. "Saya mencari klub untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan mencoba menjadi pemain seperti diri saya beberapa tahun lalu, seperti pada tahun-tahun awal saya di Manchester United.
"Bergabung untuk bermain di Liga Champions juga penting untuk menjadi bagian dari ini dan Liga Champions adalah yang terbaik. Kami akan memainkannya musim ini. Saya benar-benar senang dan semoga kami bisa melakukan sesuatu yang penting."
Pengaruh Emery juga menjadi faktor penentu bagi pemain Argentina itu dalam memilih Villa ketimbang peminat potensial lainnya pada musim panas ini. Garnacho mengungkapkan bahwa ahli taktik asal Spanyol itu memainkan peran besar dalam meyakinkannya untuk pindah ke Villa Park, dengan menjelaskan bahwa Emery "memberi saya kepercayaan diri itu, kepercayaan diri untuk berada di sini."
- Sportimage
Emery gembira dengan kedatangan baru
Kekaguman itu jelas saling berbalas, dengan manajer Villa tersebut cepat mengungkapkan antusiasmenya untuk mengamankan winger Argentina itu. Berbicara kepada media klub, Emery memuji bakat Garnacho dan keinginannya untuk bergabung dengan klub: "Kami sangat senang dengan Alejandro. Dia sangat berbakat, masih muda, dan dia menunjukkan kepada kami keinginannya untuk membantu proyek kami. Kami benar-benar bahagia."
Fokus kemudian beralih pada integrasi para pemain baru ini di lapangan. Setelah laga persahabatan di Jakarta, Emery tetap optimistis terhadap perkembangan tim dan proses adaptasi rekrutan anyar.
"Kami bahagia dan merasa nyaman di sini," kata Emery kepada VillaTV. "Setelah dua pekan pertama, kami melakukan pekerjaan kami di Birmingham. Sekarang kamp ini menjadi penting, bagaimana kami akan mencapai kebugaran, beradaptasi dengan para pemain baru... Saya ingin mengatakan kepada semua suporter kami: kami datang kembali dengan semangat baru, babak baru yang akan kami jalani tahun ini. Sungguh, saya bersemangat."
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