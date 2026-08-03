Kepindahan Garnacho ke Villa Park adalah kesepakatan peminjaman selama semusim, tetapi di dalamnya terdapat klausul kewajiban pembelian bersyarat senilai £43 juta berdasarkan pencapaian jumlah penampilan. Dalam wawancara pertamanya sejak bergabung dengan klub, pemain sayap itu berbicara terus terang tentang mengapa ia merasa perlu meninggalkan Chelsea.

"Saya pikir penting juga untuk bermain di kompetisi Eropa," katanya. "Saya mencari klub untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan mencoba menjadi pemain seperti diri saya beberapa tahun lalu, seperti pada tahun-tahun awal saya di Manchester United.

"Bergabung untuk bermain di Liga Champions juga penting untuk menjadi bagian dari ini dan Liga Champions adalah yang terbaik. Kami akan memainkannya musim ini. Saya benar-benar senang dan semoga kami bisa melakukan sesuatu yang penting."

Pengaruh Emery juga menjadi faktor penentu bagi pemain Argentina itu dalam memilih Villa ketimbang peminat potensial lainnya pada musim panas ini. Garnacho mengungkapkan bahwa ahli taktik asal Spanyol itu memainkan peran besar dalam meyakinkannya untuk pindah ke Villa Park, dengan menjelaskan bahwa Emery "memberi saya kepercayaan diri itu, kepercayaan diri untuk berada di sini."