Alejandro Garnacho Ditawari Jalan Keluar dari Mimpi Buruk Chelsea Senilai £40 juta! Rincian tawaran transfer Aston Villa untuk mantan pemain sayap Man Utd terungkap

Aston Villa sedang menjalani pembicaraan lanjutan untuk mengamankan transfer Garnacho, yang menawarkan pemain berusia 21 tahun itu jalan keluar yang sangat dibutuhkan dari masa-masa sulitnya saat ini di Chelsea. Klub yang berbasis di Birmingham ini bergerak cepat untuk menegosiasikan kesepakatan yang akan membuat pemain sayap tersebut bergabung ke Villa Park awalnya dengan status pinjaman, meskipun perjanjian tersebut diperkirakan akan mencakup opsi kewajiban pembelian. Laporan BBC menyebutkan bahwa Aston Villa telah mengajukan tawaran resmi kepada Chelsea untuk Garnacho

The Blues telah menetapkan pemain sayap tersebut untuk dijual dengan valuasi sekitar £43 juta ($58 juta) bulan lalu, hanya setahun setelah kedatangannya di London. Meskipun telah melakukan investasi yang signifikan, Chelsea kini terbuka terhadap skema keluar yang terstruktur untuk memfasilitasi kepergiannya.

Langkah strategis ini bertepatan dengan kesepakatan Chelsea untuk membayar biaya rekor sebesar £117 juta ($157 juta) guna merekrut Morgan Rogers dari Villa, yang menggambarkan jaringan transfer yang kompleks yang saat ini menghubungkan kedua klub Liga Premier tersebut.



