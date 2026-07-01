Saat ditanya apakah The Blues seharusnya mempertimbangkan tawaran-tawaran yang masuk, mantan penyerang The Blues Cascarino — yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye “World Cup Card Collection”-nya memungkinkan pelanggan asal Irlandia memenangkan hadiah hingga €100.000 — mengatakan kepada GOAL: “Ada kekhawatiran terkait cara dia meninggalkan Manchester United. Saya selalu suka menengok kembali periode mengapa dia meninggalkan Manchester United. Dia jelas-jelas menunjukkan bahwa dia ingin pergi dan ada [Erik] ten Hag yang memiliki sedikit masalah, lalu Ruben Amorim, dan semuanya menjadi campur aduk terkait Garnacho.

“Saya tidak berpikir, hanya dari cara dia bertindak, bahwa dia bertindak seperti seorang pemuda yang ingin tetap di Old Trafford, dan saya rasa dia menganggap rumput di tempat lain lebih hijau serta melihat peluang untuk pindah ke Chelsea.

“Dan apa pun yang kita katakan, suka atau tidak suka orang, banyak pemain asing yang suka tinggal di London. Mereka memang begitu. Coba saja meyakinkan seorang pemain untuk pindah ke Sunderland atau Newcastle daripada ke London, di mana mereka bisa bepergian bebas masuk-keluar dan lebih dekat ke Prancis atau Spanyol. Tentu saja bisa dari Newcastle ke Spanyol dan Prancis, tapi rasanya berbeda. Mereka menganggapnya lebih nyaman.

“Saya mengatakan ini karena saya pernah di Marseille, lalu pindah ke Nancy, dan akhirnya tinggal di Paris. Saya tidak tinggal di Nancy setelah pensiun sebagai pemain. Saya pindah ke Paris karena ingin merasakan kehidupan di sana. Itulah yang biasanya terjadi di ibu kota, bukan? Kamu akhirnya tergoda untuk tinggal di sana. Jadi, menurut saya, dia terjebak dalam situasi itu, tapi performanya memang buruk.”