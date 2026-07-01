Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Alejandro Garnacho disamakan dengan Anthony Gordon di tengah kabar bahwa Chelsea akan meminimalkan kerugian mereka terkait mantan pemain sayap Man Utd seharga £40 juta tersebut
Gol & assist: Rekor Garnacho di Chelsea
Hal itu karena penyerang berusia 22 tahun tersebut gagal memberikan kontribusi yang diharapkan di London Barat. Setelah pindah dengan nilai transfer besar dari Manchester United, ia hanya mencatatkan delapan gol dan empat assist dari 43 penampilan pada musim 2025-26.
Garnacho terkadang tampak kurang percaya diri dan kehabisan ide, sehingga barisan pertahanan lawan lebih mudah dari yang diperkirakan untuk membungkamnya dan menahan ancaman yang dulu ditimbulkannya di Old Trafford berkat gerakan kakinya yang lincah dan lari yang keras.
Kepergian yang penuh ketegangan dari yang disebut ‘Theatre of Dreams’ tampaknya tidak banyak membantu pemain yang terlewatkan dari skuad Piala Dunia 2026 ini, dengan performa puncak yang sulit dicapai setelah ia pindah ke ibu kota Inggris.
Ada spekulasi bahwa Chelsea mungkin bersedia meminimalkan kerugian mereka terkait Garnacho, jika tawaran diajukan dalam beberapa pekan mendatang, di mana penjualan tersebut akan memungkinkan mereka untuk membebaskan dana dan ruang dalam skuad yang sudah terlalu padat.
- Getty
Haruskah Chelsea mempertimbangkan tawaran transfer untuk Garnacho?
Saat ditanya apakah The Blues seharusnya mempertimbangkan tawaran-tawaran yang masuk, mantan penyerang The Blues Cascarino — yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye “World Cup Card Collection”-nya memungkinkan pelanggan asal Irlandia memenangkan hadiah hingga €100.000 — mengatakan kepada GOAL: “Ada kekhawatiran terkait cara dia meninggalkan Manchester United. Saya selalu suka menengok kembali periode mengapa dia meninggalkan Manchester United. Dia jelas-jelas menunjukkan bahwa dia ingin pergi dan ada [Erik] ten Hag yang memiliki sedikit masalah, lalu Ruben Amorim, dan semuanya menjadi campur aduk terkait Garnacho.
“Saya tidak berpikir, hanya dari cara dia bertindak, bahwa dia bertindak seperti seorang pemuda yang ingin tetap di Old Trafford, dan saya rasa dia menganggap rumput di tempat lain lebih hijau serta melihat peluang untuk pindah ke Chelsea.
“Dan apa pun yang kita katakan, suka atau tidak suka orang, banyak pemain asing yang suka tinggal di London. Mereka memang begitu. Coba saja meyakinkan seorang pemain untuk pindah ke Sunderland atau Newcastle daripada ke London, di mana mereka bisa bepergian bebas masuk-keluar dan lebih dekat ke Prancis atau Spanyol. Tentu saja bisa dari Newcastle ke Spanyol dan Prancis, tapi rasanya berbeda. Mereka menganggapnya lebih nyaman.
“Saya mengatakan ini karena saya pernah di Marseille, lalu pindah ke Nancy, dan akhirnya tinggal di Paris. Saya tidak tinggal di Nancy setelah pensiun sebagai pemain. Saya pindah ke Paris karena ingin merasakan kehidupan di sana. Itulah yang biasanya terjadi di ibu kota, bukan? Kamu akhirnya tergoda untuk tinggal di sana. Jadi, menurut saya, dia terjebak dalam situasi itu, tapi performanya memang buruk.”
Garnacho & Gordon dianggap tidak memiliki Rencana B
Cascarino kemudian menambahkan mengenai Garnacho, yang dianggap berada dalam kelompok pemain berbakat bersama rekrutan baru Barcelona, Gordon—di mana keduanya tampaknya tidak memiliki opsi cadangan dalam permainan sayap masing-masing: “Menurut saya, permainannya sangat satu dimensi. Ada sedikit kemiripan dengan Anthony Gordon dalam permainannya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan hanyalah berlari menembus pertahanan lawan. Dan jika dia tidak bisa mengungguli lawan dengan cepat, sepertinya dia tidak memiliki variasi permainan lain.
“Bagi saya, Anthony Gordon juga agak seperti itu. Kita lihat di pertandingan kedua bersama timnas Inggris, ketika bek kanan lawan benar-benar menghentikannya di setiap kesempatan. Itu adalah bek kanan Ghana dan dia tidak bisa mengalahkannya. Dan hanya itu saja.
“Menurut saya, Garnacho sebenarnya sedikit mirip seperti itu. Saya sudah beberapa kali menontonnya saat masih di Chelsea dan melihatnya maju ke depan serta menghadapi beberapa bek kanan yang bagus. Dan dia sepertinya tidak pernah sedikit pun mengubah gaya permainannya, yang menurut saya harus dilakukan oleh seorang pemain sayap.”
- Getty/Tonybet
Garnacho tidak dipanggil oleh timnas Argentina untuk Piala Dunia
Gordon telah menunjukkan performa yang cukup untuk mendapatkan transfer dari Newcastle ke Camp Nou dan saat ini menjadi bagian dari skuad Inggris di putaran final Piala Dunia. Garnacho terpaksa menyaksikan ajang tersebut dari jauh sementara Lionel Messi dan rekan-rekannya berusaha mempertahankan gelar juara dunia Argentina.
Masih harus dilihat seperti apa masa depan jangka pendek dan jangka panjang bagi penyerang yang sedang mengalami penurunan performa ini, dengan kontrak hingga tahun 2032 yang masih tersisa enam tahun lagi, yang memaksa Chelsea untuk mengambil beberapa keputusan besar saat mereka memasuki era baru di bawah bimbingan pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso.