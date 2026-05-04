Alejandro Garnacho diminta untuk 'menahan egonya' demi menyelamatkan kariernya di Chelsea setelah musim yang mengecewakan dengan hanya mencetak satu gol
Wright-Phillips menuntut lebih dari bintang Argentina itu
Wright-Phillips, yang telah tampil lebih dari 120 kali untuk Chelsea, berpendapat bahwa pemain berusia 21 tahun itu perlu mengubah sikapnya agar bisa sukses di Liga Premier. Dalam wawancaranya dengan Sky Bet, ia mengatakan: "Saya merasa dia mungkin perlu sedikit menahan egonya. Karena di Liga Premier, setengah musim atau satu musim saja tidak cukup. Untuk mencapai level di mana orang-orang ingin merekrutmu, performa itu harus konsisten."
Upaya untuk menjaga konsistensi di Stamford Bridge
Meskipun telah tampil dalam 23 pertandingan di Liga Premier musim ini, Garnacho baru berhasil mencetak satu gol. Rendahnya produktivitas ini menuai kritik dari para pendukung dan pakar sepak bola, terutama mengingat persaingan yang ketat untuk memperebutkan tempat dalam skuad The Blues yang begitu besar. Wright-Phillips menyoroti bahwa persaingan ini berarti tak seorang pun, termasuk Garnacho, boleh berpuas diri.
Dia menambahkan: "Tidak apa-apa jika sesekali mencetak gol, tapi saya tahu para penggemar Chelsea, yang paling mereka harapkan dari Anda adalah 110%. Jika mereka melihat Anda bekerja sekeras itu demi lambang klub, mereka akan mendukung Anda. Saya tidak tahu apakah itu masalah taktik, atau apakah dia tidak bahagia, tapi mereka punya hampir enam atau tujuh pemain sayap, jadi dia harus melakukan sesuatu karena [Jamie] Gittens bisa saja tampil bagus kapan saja."
Garnacho tetap bangga dengan kepindahannya ke Chelsea
Saat merefleksikan perjalanannya awal tahun ini, Garnacho mengungkapkan kebanggaannya mewakili klub tersebut meski performa tim sedang naik-turun. Ia mengatakan kepada Premier League Productions: "Kami tahu tim yang kami miliki, hal-hal yang bisa kami lakukan. Terkadang performa kami lebih baik di beberapa momen, dan terkadang lebih buruk. Tapi ya, saya benar-benar bangga berada di sini saat ini."
Pemain sayap ini juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meluruskan kabar mengenai kepergiannya dari Old Trafford, dengan menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap mantan klubnya. "Tapi ya, di United tidak ada yang salah untuk dikatakan tentang klub atau rekan setim mana pun, tidak ada. Hanya saja ada momen dalam hidup yang berubah. Hidup saya terus berjalan. Jadi, kita harus terus melihat ke depan," jelas pemain asal Argentina itu.
Memberikan kebebasan kepada Cole Palmer untuk memimpin
Meskipun Garnacho menjadi sorotan utama dalam kritik tersebut, Wright-Phillips juga membahas peran Cole Palmer, dengan menyarankan agar pemain internasional Inggris itu lebih diprioritaskan dalam hal serangan. Ia berpendapat bahwa tugas-tugas defensif Palmer saat ini menghambat kemampuannya untuk memengaruhi jalannya pertandingan di sepertiga akhir lapangan, dan menyerukan agar tim dibangun sepenuhnya berdasarkan bakat unik sang playmaker.
Wright-Phillips menjelaskan: "Menurut saya, kadang-kadang saat saya menontonnya, untuk seseorang dengan kemampuan sebesar itu, saya tidak ingin dia berada di dekat kotak penalti saya. Jika ada, dia adalah pemain yang jika tim berada di belakangnya, Anda bisa membuatnya sedikit 'melanggar aturan', karena Anda ingin dia berada di posisi di mana dia dekat dengan striker yang bisa menerima umpan-umpan tersebut. Saya hanya berpikir mereka perlu menemukan cara untuk memainkan dia sebagai nomor 10, karena dia adalah pemain yang tidak konvensional yang Anda butuhkan, dan dalam banyak hal, saya merasa bahwa pemain sekelasnya dan apa yang telah dia lakukan dalam waktu singkat di sana, mereka seharusnya mencoba membangun tim di sekitarnya."