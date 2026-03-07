Getty Images Sport
Alejandro Garnacho bersinar setelah kemenangan 'luar biasa' saat bintang Chelsea mengalahkan Wrexham di waktu tambahan untuk memenangkan 'pertandingan tersulit musim ini'
Garnacho menanggapi kemenangan yang sulit diraih di Piala FA.
Garnacho, yang terbukti menjadi penentu kemenangan bagi tim tamu, memberikan pujian kepada lawan setelah peluit akhir dibunyikan. Berbicara kepada BBC One setelah pertandingan, Garnacho mengatakan: "Kemenangan yang luar biasa. Saya pikir ini adalah salah satu pertandingan tersulit musim ini sejauh ini. Kami bangga, dan kami lolos ke babak berikutnya. Saya pikir itu adalah gol yang hebat dan umpan yang hebat dari Dário [Essugo]. Saya sangat senang. Pertandingan-pertandingan ini berbeda. Anda harus berjuang, dan lawan bermain dengan sangat baik."
Wrexham memaksa Blues hingga batasnya.
Para tuan rumah memulai dengan baik dan memimpin secara mengejutkan melalui Smith, sebelum gol bunuh diri Arthur Okonkwo membuat Chelsea menyamakan kedudukan. Wrexham tidak gentar, dan Callum Doyle memulihkan keunggulan mereka dengan penyelesaian cerdas. Berbicara tentang golnya, Doyle mengatakan kepada BBC Sport: "Terjadi begitu cepat. Josh [Windass] marah karena saya yang mencetaknya. Itu hanya sentuhan kecil dan berhasil!"
Meskipun demikian, momentum berbalik ketika Wrexham harus bermain dengan 10 orang setelah George Dobson diusir dari lapangan. Chelsea memanfaatkan keunggulan ini melalui Josh Acheampong untuk memaksa perpanjangan waktu, di mana keunggulan jumlah pemain akhirnya menentukan hasil. Mantan striker Inggris Alan Shearer mencatat di BBC One: "Itu sulit bagi Chelsea. Kompetisi piala tentang lolos ke babak berikutnya, bahkan jika Anda tidak bermain baik. Tim Wrexham ini telah menekan mereka sepanjang pertandingan dan memberi mereka malam yang sangat sulit."
Joao Pedro memberikan keunggulan klinis.
Pada periode tambahan, kualitas opsi serangan Chelsea lah yang pada akhirnya menentukan hasil. Joao Pedro dan Garnacho mencetak gol untuk mematahkan hati Wrexham dan memastikan lolos ke babak berikutnya. Shearer sangat terkesan dengan dampak penyerang Brasil tersebut, menambahkan: "Joao Pedro telah membuat perbedaan besar bagi tim Chelsea ini dengan ketenangannya dan kemampuannya membawa bola. Dia memiliki opsi di kedua sisinya, tetapi dia memilih untuk melaju sendiri. Chelsea lolos ke babak berikutnya."
Hasil ini mungkin terlalu kejam bagi Wrexham, yang hampir mencetak gol penyeimbang 3-3 di menit-menit akhir melalui Lewis Brunt, namun upaya tersebut dianulir karena offside. Bahkan setelah kartu merah, tim tuan rumah terus mengancam, membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar lawan yang sepadan bagi lawan mereka yang berada di divisi lebih tinggi selama sebagian besar pertandingan.
Menyongsong putaran berikutnya
Sementara Chelsea merayakan keberhasilan mereka, bek Wrexham, Doyle, harus merenungkan apa yang mungkin terjadi. "Ini adalah pertandingan yang sulit melawan tim papan atas. Saya pikir kami bermain dengan baik hingga akhir pertandingan. Kartu merah yang kami terima tidak membantu kami. Ini adalah ujian besar, dan mereka adalah tim besar di liga besar, jadi ini adalah ujian yang baik bagi kami melawan pemain-pemain top. Kami memiliki pertandingan lain pada Selasa, jadi kami harus terus berjuang," katanya. Ketika ditanya tentang ambisi promosi klubnya, ia menambahkan: "Semoga itu adalah targetnya, tapi kami harus terus berusaha."
The Blues kini akan menunggu untuk mengetahui lawan mereka di babak berikutnya kompetisi, meskipun pertanyaan kemungkinan akan diajukan tentang penampilan mereka.
