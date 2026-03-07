Para tuan rumah memulai dengan baik dan memimpin secara mengejutkan melalui Smith, sebelum gol bunuh diri Arthur Okonkwo membuat Chelsea menyamakan kedudukan. Wrexham tidak gentar, dan Callum Doyle memulihkan keunggulan mereka dengan penyelesaian cerdas. Berbicara tentang golnya, Doyle mengatakan kepada BBC Sport: "Terjadi begitu cepat. Josh [Windass] marah karena saya yang mencetaknya. Itu hanya sentuhan kecil dan berhasil!"

Meskipun demikian, momentum berbalik ketika Wrexham harus bermain dengan 10 orang setelah George Dobson diusir dari lapangan. Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain melalui Josh Acheampong untuk memaksa perpanjangan waktu, di mana keunggulan jumlah pemain akhirnya menentukan hasil. Mantan striker Inggris Alan Shearer mencatat di BBC One: "Itu sulit bagi Chelsea. Kompetisi piala tentang lolos ke babak berikutnya, bahkan jika Anda tidak bermain baik. Tim Wrexham ini telah menekan mereka sepanjang pertandingan dan memberi mereka malam yang sangat sulit."