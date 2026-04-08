Alejandro Garnacho berpeluang pindah pada bursa transfer musim panas ke klub yang mengejutkan setelah terjadi kontak dengan pemain sayap Chelsea
Perjuangan di ibu kota
Kepindahan Garnacho ke Chelsea awalnya dipandang sebagai awal baru yang sangat dibutuhkan setelah perselisihannya yang ramai dibicarakan dengan Ruben Amorim di Manchester United. Namun, masa-masa indah sang pemain sayap di London Barat kini jelas telah berakhir. Pemain internasional Argentina ini gagal mengamankan tempat tetap di starting XI selama musim yang penuh gejolak.
Secara statistik, pemain berusia 21 tahun ini belum memenuhi ekspektasi. Meskipun ia telah mencetak delapan gol dan empat assist dalam 37 penampilan di semua kompetisi untuk Chelsea, sebagian besar kontribusinya terjadi di pertandingan piala domestik. Hasil yang minim, hanya satu gol dalam 20 pertandingan Liga Premier, telah memicu keraguan serius mengenai kesesuaiannya dalam jangka panjang untuk klub yang memiliki ambisi tinggi.
River Plate mengejutkan semua orang
Mengingat kesulitan yang terus dialaminya di Stamford Bridge, muncul sebuah tawaran yang mengejutkan. Laporan dari Amerika Selatan menyebutkan bahwa manajer River Plate, Eduardo Coudet, telah menghubungi Garnacho secara langsung untuk membicarakan kemungkinan kepindahannya. Berita yang pertama kali diungkap oleh jurnalis TyC Sports, Gonzalo Carol, tersebut mengindikasikan bahwa klub raksasa Argentina itu sedang menguji situasi untuk melihat apakah kesepakatan untuk penyerang berusia 21 tahun itu bisa terwujud.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Chelsea akan menyambut baik kesepakatan peminjaman selama satu tahun, yang memungkinkan sang pemain untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya jauh dari sorotan tajam liga utama Inggris.
Hambatan dalam proses pemindahan
Meskipun kabar kepindahan ke River Plate semakin ramai dibicarakan di Argentina, masih ada beberapa kendala besar yang harus dihadapi. Dari segi finansial, gaji sang pemain sayap akan menjadi hambatan utama bagi klub mana pun di Amerika Selatan, dan ada juga masalah rumit terkait kesetiaan sang pemain terhadap klub di negaranya sendiri. Garnacho sebelumnya pernah secara terbuka menyatakan bahwa keluarganya selalu mendukung Boca Juniors, rival abadi River Plate. Selain itu, dari sudut pandang olahraga, pindah ke Divisi Primera Argentina mungkin bukan langkah yang tepat bagi Garnacho untuk kembali masuk ke skuad Argentina asuhan Lionel Scaloni.
Kebijakan transfer Chelsea yang tanpa ampun
Pihak manajemen The Blues dilaporkan mulai memandang Garnacho dari sudut pandang strategi perekrutan mereka yang lebih luas, yang mengutamakan nilai jual kembali yang tinggi dan evolusi skuad yang berkelanjutan. Chelsea sudah siap untuk memanfaatkan potensi keuntungan dari pemain berusia 21 tahun ini dan bersedia melepasnya. Dengan menegaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan tawaran yang masuk, klub yakin masih bisa mendapatkan kembali sebagian besar dari biaya transfer sebesar £40 juta yang mereka bayarkan kepada Manchester United pada musim panas lalu. Saat jajaran petinggi berusaha menyeimbangkan keuangan, Garnacho berada di persimpangan jalan dalam kariernya. Apakah langkah selanjutnya adalah kembali ke Argentina atau tantangan baru di Eropa masih harus dilihat, namun kebijakan pintu putar di Stamford Bridge membuat masa depannya bersama The Blues semakin tidak pasti.