Getty Images Sport
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Alejandro Garnacho akan dijual! Chelsea siap melepas pemain sayap tersebut hanya setahun setelah didatangkan dari Man Utd seharga £40 juta
Chelsea bersedia melepas Garnacho
Menurut Football London, Chelsea sudah sepenuhnya siap melepas Garnacho secara permanen selama jendela transfer musim panas ini setelah hanya satu musim yang kurang memuaskan di London. Pemain sayap berusia 22 tahun itu sama sekali gagal meyakinkan petinggi Stamford Bridge bahwa ia cocok untuk proyek jangka panjang klub, setelah kepindahannya yang menjadi sorotan dari United senilai £40 juta musim panas lalu.
Meskipun menandatangani kontrak yang sangat panjang yang mengikatnya dengan klub hingga 2032, pemain internasional Argentina ini justru terpinggirkan dari tim utama. Garnacho mencatatkan 43 penampilan sepanjang musim perdananya, namun sama sekali gagal mengamankan posisi starter reguler di tengah situasi kepelatihan yang kacau, di mana tiga pelatih kepala berbeda bergantian memimpin tim di Stamford Bridge.
- Getty Images Sport
Nilai Garnacho tetap tinggi di Italia
Garnacho pindah ke Chelsea musim panas lalu melalui kesepakatan senilai sekitar £40 juta, yang mencakup klausul 10% dari hasil penjualan di masa depan bagi United. Namun, hasil investasi tersebut sangat minim. Pemain sayap ini hanya mencetak delapan gol di semua kompetisi, dengan satu gol di Liga Premier dan satu gol di Liga Champions. Bukan hanya kurangnya gol yang membuat jajaran pimpinan The Blues frustrasi, tetapi juga inkonsistensi performa secara umum yang membuatnya tergeser dari urutan prioritas.
Meskipun mengalami kesulitan di Inggris, nilai pasar Garnacho tetap tinggi di Italia, setelah dikaitkan dengan kepindahan ke Napoli, Juventus, dan AC Milan, sementara Roma juga tertarik untuk mendapatkan jasanya melalui kesepakatan peminjaman.
Chelsea hanya menerima tawaran pembelian permanen
Tim perekrutan Chelsea telah mengambil sikap yang tegas. The Blues akan sepenuhnya menolak segala usulan peminjaman sementara, dan memilih untuk hanya mempertimbangkan tawaran permanen yang pasti guna mengembalikan modal awal yang telah mereka investasikan.
Sejumlah besar klub Eropa yang berminat saat ini sedang memantau situasi Garnacho yang tidak menentu, meskipun negosiasi resmi antar-klub belum dimulai. Klub asal London ini puas menunggu waktu yang tepat, yakin bahwa potensi mentah dan usia sang penyerang pada akhirnya akan memicu tawaran konkret dan bernilai tinggi seiring dengan semakin memanasnya bursa transfer musim panas.
- Getty Images Sport
Tyrique George resmi bergabung dengan Everton
Keputusan untuk melepas Garnacho bertepatan dengan perombakan skuad yang agresif dan luas, yang bertujuan untuk menyeimbangkan keuangan klub serta merampingkan susunan pemain tim utama. Rekan sesama pemain sayap kiri dan lulusan akademi Cobham, Tyrique George, telah menyelesaikan tes medis menjelang kepindahannya secara permanen ke Everton, menyusul masa peminjaman yang sukses di Merseyside selama paruh kedua musim lalu.
Chelsea juga telah menegaskan bahwa beberapa pemain utama yang menonjol – termasuk Trevoh Chalobah, Filip Jorgensen, Andrey Santos, Malo Gusto, dan bahkan mungkin bintang lini tengah Enzo Fernandez – akan diizinkan hengkang asalkan tawaran yang diajukan sesuai.
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