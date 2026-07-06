Alejandro Garnacho akan dijual! Chelsea siap melepas pemain sayap tersebut hanya setahun setelah didatangkan dari Man Utd seharga £40 juta

Menurut Football London, Chelsea sudah sepenuhnya siap melepas Garnacho secara permanen selama jendela transfer musim panas ini setelah hanya satu musim yang kurang memuaskan di London. Pemain sayap berusia 22 tahun itu sama sekali gagal meyakinkan petinggi Stamford Bridge bahwa ia cocok untuk proyek jangka panjang klub, setelah kepindahannya yang menjadi sorotan dari United senilai £40 juta musim panas lalu.

Meskipun menandatangani kontrak yang sangat panjang yang mengikatnya dengan klub hingga 2032, pemain internasional Argentina ini justru terpinggirkan dari tim utama. Garnacho mencatatkan 43 penampilan sepanjang musim perdananya, namun sama sekali gagal mengamankan posisi starter reguler di tengah situasi kepelatihan yang kacau, di mana tiga pelatih kepala berbeda bergantian memimpin tim di Stamford Bridge.



