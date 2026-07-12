Manajer baru Chelsea, Xabi Alonso, secara resmi memulai masa jabatannya di Cobham pada hari Kamis, namun ada satu sosok penting yang absen dari lapangan latihan. Garnacho diizinkan untuk tidak bergabung dengan skuad tim utama saat ia berusaha mencari jalan keluar dari klub.

Pemain berusia 22 tahun itu, yang datang dengan ekspektasi tinggi, kini dianggap tidak lagi dibutuhkan seiring upaya The Blues untuk merombak opsi serangan mereka.

Keputusan untuk tidak mengikuti awal program musim panas ini diambil saat Chelsea bersiap berangkat ke tur pramusim di Australia pada 25 Juli. Menurut The Athletic, Garnacho memprioritaskan awal yang baru di mana ia dapat dijamin mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama, sesuatu yang tidak ia dapatkan selama musim debutnya yang mengecewakan di ibu kota.



