Getty Images Sport
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Alejandro Garnacho absen dari sesi latihan pramusim Chelsea saat pemain yang dibeli seharga £40 juta itu mendesak agar dipindahkan pada bursa transfer musim panas
Tidak Masuk Tugas di Cobham
Manajer baru Chelsea, Xabi Alonso, secara resmi memulai masa jabatannya di Cobham pada hari Kamis, namun ada satu sosok penting yang absen dari lapangan latihan. Garnacho diizinkan untuk tidak bergabung dengan skuad tim utama saat ia berusaha mencari jalan keluar dari klub.
Pemain berusia 22 tahun itu, yang datang dengan ekspektasi tinggi, kini dianggap tidak lagi dibutuhkan seiring upaya The Blues untuk merombak opsi serangan mereka.
Keputusan untuk tidak mengikuti awal program musim panas ini diambil saat Chelsea bersiap berangkat ke tur pramusim di Australia pada 25 Juli. Menurut The Athletic, Garnacho memprioritaskan awal yang baru di mana ia dapat dijamin mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama, sesuatu yang tidak ia dapatkan selama musim debutnya yang mengecewakan di ibu kota.
- Getty Images Sport
Status flop telah dikonfirmasi
Karier Garnacho di Chelsea benar-benar mengecewakan sejak ia pindah dari Old Trafford dengan nilai transfer sebesar £40 juta. Meskipun memiliki kontrak tujuh tahun yang dimaksudkan untuk menjamin masa depannya dalam jangka panjang, pemain sayap ini gagal meyakinkan.
Dia hanya tampil sebagai starter sebanyak 14 kali di Liga Premier musim lalu, sering kali harus puas dengan peran cadangan di belakang rekrutan mahal lainnya.
Secara statistik, kontribusinya sangat minim untuk seorang pemain sekelasnya. Meskipun ia mencetak delapan gol di semua kompetisi, penampilannya di liga sangat mengkhawatirkan, dengan hanya satu gol yang dicetak dalam 24 penampilan.
Hanya untuk keluar secara permanen
The Athletic melaporkan bahwa Chelsea hanya mempertimbangkan tawaran transfer permanen karena mereka ingin mengembalikan sebagian besar investasi awal mereka. Mereka telah menetapkan nilai pasar sebesar €50 juta (£42,5 juta) untuk pemain sayap tersebut, yang akan menghasilkan sedikit keuntungan.
Minat terhadapnya tidak sedikit, dengan beberapa klub di Liga Premier dan Eropa memantau situasi ini. Selain itu, Liga Pro Arab Saudi tetap menjadi opsi yang layak, dengan Chelsea optimis bahwa kesepakatan dapat diselesaikan dalam dua pekan ke depan. Menariknya, Manchester United terus memantau perkembangan ini karena mereka berhak atas 10% dari biaya penjualan sebagai bagian dari kesepakatan yang membawa Garnacho ke London.
- Getty
Perombakan kabinet yang dilakukan Alonso
Kepergian Garnacho yang diperkirakan terjadi merupakan bagian dari pergeseran strategis yang lebih luas di bawah kepemimpinan Alonso. Chelsea sudah cukup aktif di bursa transfer, menyetujui penjualan Tyrique George ke Everton dengan nilai transfer yang mencapai £24 juta serta meminjamkan Jesse Derry ke Sporting CP.
Transaksi paling menonjol di bursa transfer Chelsea sejauh ini adalah penjualan Marc Cucurella ke Real Madrid dengan nilai €55 juta. Pemindahan pemain-pemain ini diharapkan dapat membantu mendanai reinvestasi besar-besaran pada skuad, dengan klub bertekad untuk memperbaiki posisi peringkat ke-10 yang diraih musim lalu.
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