Goal.com
Live
FBL-2004-ITA-TRAPATTONIAFP

Diterjemahkan oleh

Aldo Serena: "Hai Trap, betapa rindunya aku pada mata kecilmu yang ceria itu, yang sudah lama tak kulihat. Kau pernah menginginkanku di Juventus dan Inter"

Mantan penyerang tersebut menulis surat terbuka kepada pelatih yang pernah membimbingnya saat membela Juventus dan kemudian Inter Milan.

Aldo Serena mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada mantan pelatihnya di Juventus dan Inter, Giovanni Trapattoni, yang minggu ini genap berusia 87 tahun.


Mantan penyerang timnas Italia itu menulis dalam surat terbuka yang diterbitkan oleh Corriere della Sera: "Halo, Pak, maaf kalau saya memanggil Anda dengan sapaan akrab, tapi saya pun sudah tidak muda lagi. Ulang tahunmu, antara foto bersama sepasang penggemar di depan rumahmu dan video yang kamu kirimkan kepada mereka yang mengucapkan selamat di antara mantan pemainmu, menjadi kesempatan yang indah untuk kembali melihat, dengan penuh haru, mata ceria yang sudah lama tak kulihat, tatapan bersemangat 40 tahun lalu yang menyambutku di Juventus dan yang tak pernah berubah. Itu musim panas 1985 dan kamu menjelaskan apa yang kamu harapkan dariku serta filosofi klub; kamu berbicara padaku seolah-olah aku seorang juara atau seperti yang kamu harapkan dariku, karena aku tentu saja tidak merasa seperti itu. Kamu telah memotivasiku dan memberiku rasa tanggung jawab. Setelah percakapan itu, saya merasa menjadi bagian penting dari tim itu, seorang pemain yang Anda andalkan. Saya tidak terbiasa memiliki pelatih yang begitu komunikatif, selalu mencari cara untuk membuka hati para pemainnya. Anda luar biasa dalam menghormati pekerjaan semua orang; Anda berbicara dengan nada, rasa hormat, dan keramahan yang sama baik kepada petugas gudang maupun kepada presiden."


  • DARI JUVE KE INTER

    "Kamu yang menginginkan aku bergabung dengan Juventus, lalu Inter. Hubungan kita menjadi sangat erat; meski agak terlambat, aku menyadari bahwa keselarasan kita berasal dari latar belakang sosial yang serupa, meskipun kita berasal dari generasi yang berbeda. Seperti yang dilakukan orang tuaku, kamu mengajarkanku untuk menghormati mereka yang bekerja, mereka yang berdedikasi, dan mereka yang melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran. Aku mengagumi kemampuanmu dalam bermediasi, kemauanmu untuk berpikir rasional, dan kesediaanmu meluangkan waktu agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Mencegah agar terburu-buru tidak membuatmu terjebak dalam emosi adalah bakat fundamental bagi seseorang seperti dirimu yang selalu memimpin kelompok dengan kepribadian kuat, namun hal ini tidak menghalangimu untuk bereaksi terhadap ketidakadilan dengan tegas, karena itu merupakan bagian dari karaktermu."


    • Iklan

  • MELARIKAN DIRI DARI TEMPAT PELATIHAN

    "Malam itu, saat pemusatan latihan pramusim, ketika aku pergi tanpa memberi tahu siapa pun, aku hampir saja membuat hubungan kita hancur total. Setelah makan malam, aku meninggalkan hotel dan baru kembali tengah malam. Presiden Pellegrini tiba-tiba datang ke hotel untuk menyapa kami, tapi aku tidak ada di sana. Keesokan paginya, kamu tidak mau menatapku, dan saat berbicara kepada tim di ruang ganti, kamu berkata: ‘Aldo telah tidak menghormati aku, kalian, dan presiden, dan dia akan membayar denda yang akan dia ingat seumur hidupnya.’ Kamu tidak lagi berbicara denganku secara pribadi selama lebih dari sebulan. Kamu telah ‘menangguhkanku’.


    Lalu suatu Sabtu malam kamu masuk ke kamarku dan rasanya ada tatapan ramah di wajahmu. Sudut bibirmu sedikit terangkat dan senyum tipis. Kamu bertanya: “Kenapa, Aldo? Kenapa kamu melakukan ini padaku?” Dan aku: “Aku salah, Pak, tidak ada alasan; aku sedang dalam masa hidup yang rumit dan sulit.” Maka datanglah pengampunan: “Kamu seharusnya berbicara padaku, memberitahuku apa yang sedang terjadi, dan mungkin aku akan memberimu izin. Sekarang kita tutup masalah ini dan lihat ke depan.”


  • TERIMA KASIH

    "Sudah lama sekali berlalu, kita telah berubah, kita sedikit berbeda, tapi berbagi emosi yang begitu mendalam akan selalu mengikat kita. Waktu berlalu, cakrawala semakin menyempit, namun masa lalu yang dihabiskan dalam keharmonisan dan kebersamaan tetap ada di belakang kita, menemani kita. Pak Guru yang terkasih, Anda telah menaburkan benih persahabatan di mana-mana, ketahuilah bahwa di sini, dari salah satu benih itu telah tumbuh sebuah tunas, yang selain rasa hormat dan terima kasih, juga sangat menyayangi Anda. Dan saya merasa sedikit iri pada anak-anak yang menyapa Anda di depan rumah. Saya ingin berada di sana, bersama mereka, untuk menjabat tangan Anda dan sekadar berkata: «Terima kasih»."

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT