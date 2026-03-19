Aldo Serena: "Hai Trap, betapa rindunya aku pada mata kecilmu yang ceria itu, yang sudah lama tak kulihat. Kau pernah menginginkanku di Juventus dan Inter"

Aldo Serena mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada mantan pelatihnya di Juventus dan Inter, Giovanni Trapattoni, yang minggu ini genap berusia 87 tahun.





Mantan penyerang timnas Italia itu menulis dalam surat terbuka yang diterbitkan oleh Corriere della Sera: "Halo, Pak, maaf kalau saya memanggil Anda dengan sapaan akrab, tapi saya pun sudah tidak muda lagi. Ulang tahunmu, antara foto bersama sepasang penggemar di depan rumahmu dan video yang kamu kirimkan kepada mereka yang mengucapkan selamat di antara mantan pemainmu, menjadi kesempatan yang indah untuk kembali melihat, dengan penuh haru, mata ceria yang sudah lama tak kulihat, tatapan bersemangat 40 tahun lalu yang menyambutku di Juventus dan yang tak pernah berubah. Itu musim panas 1985 dan kamu menjelaskan apa yang kamu harapkan dariku serta filosofi klub; kamu berbicara padaku seolah-olah aku seorang juara atau seperti yang kamu harapkan dariku, karena aku tentu saja tidak merasa seperti itu. Kamu telah memotivasiku dan memberiku rasa tanggung jawab. Setelah percakapan itu, saya merasa menjadi bagian penting dari tim itu, seorang pemain yang Anda andalkan. Saya tidak terbiasa memiliki pelatih yang begitu komunikatif, selalu mencari cara untuk membuka hati para pemainnya. Anda luar biasa dalam menghormati pekerjaan semua orang; Anda berbicara dengan nada, rasa hormat, dan keramahan yang sama baik kepada petugas gudang maupun kepada presiden."



