Takhayul sama sekali bukan hal yang langka di kalangan penggemar sepak bola Amerika Selatan yang fanatik. Berbagai ritual, yang di Argentina disebut "Cablas", hampir menjadi bagian dari tradisi yang lazim. Ritual-ritual ini bertujuan untuk meredakan rasa takut dan ketidakpastian yang menyertai peristiwa-peristiwa seperti pertandingan sepak bola, yang berada di luar kendali mereka. Keyakinan agama dan ritual semacam ini pun sering kali saling terkait. Misalnya, menjelang Piala Dunia, Messi memohon perlindungan kepada Tuhan, sementara seorang jurnalis membawa sepatu sepak bolanya ke Basílica de Luján untuk diberkati—salah satu tempat ziarah Katolik terpenting di Argentina.

Namun, final Piala Dunia ini tidak sepenuhnya tanpa kehadiran tokoh politik terkemuka. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga akan hadir. Ia mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia akan hadir atas undangan Presiden AS Donald Trump. Padahal sebelumnya, Sheinbaum tidak menghadiri pertandingan yang digelar di Meksiko, meskipun Meksiko merupakan salah satu dari tiga tuan rumah bersama turnamen tersebut, bersama Kanada. Selain Trump dan Sheinbaum, Raja Spanyol Felipe VI serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada hari Minggu.