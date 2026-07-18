Namun, keputusannya untuk tidak hadir ini tidak didasari oleh alasan kesehatan. Juga tidak ada rasa tidak suka secara pribadi. Seperti yang diungkapkan pria berusia 55 tahun itu, keyakinan takhayulnya sama sekali tidak mengizinkannya untuk pergi ke pertandingan final yang akan digelar di pinggiran New York pada hari Minggu (pukul 21.00 CEST).
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Alasannya sungguh aneh! Kepala Negara Argentina tidak mau "dalam keadaan apa pun" masuk ke negara tuan rumah untuk final Piala Dunia
"Dalam keadaan apa pun" ia tidak akan naik pesawat, kata Milei kepada stasiun radio Argentina El Observador. Sebagai gantinya, ia akan menyaksikan pertandingan final dari kediaman presidennya di Buenos Aires. Sama seperti pertandingan-pertandingan Lionel Messi dan kawan-kawan sebelumnya di Piala Dunia.
Sebuah ritual lainnya: Milei mematikan pemanas ruangan, meskipun musim dingin telah tiba di Argentina. Sebagai gantinya, ia mengenakan jaket tebal yang sama dengan yang ia kenakan saat pertandingan perempat final melawan Swiss (3:1). “Saat saya melepasnya, kami kebobolan satu gol, jadi saya memakainya kembali dan tidak pernah melepasnya lagi sejak saat itu,” katanya.
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Tokoh-tokoh politik hadir di final Piala Dunia: Sheinbaum juga turut hadir
Takhayul sama sekali bukan hal yang langka di kalangan penggemar sepak bola Amerika Selatan yang fanatik. Berbagai ritual, yang di Argentina disebut "Cablas", hampir menjadi bagian dari tradisi yang lazim. Ritual-ritual ini bertujuan untuk meredakan rasa takut dan ketidakpastian yang menyertai peristiwa-peristiwa seperti pertandingan sepak bola, yang berada di luar kendali mereka. Keyakinan agama dan ritual semacam ini pun sering kali saling terkait. Misalnya, menjelang Piala Dunia, Messi memohon perlindungan kepada Tuhan, sementara seorang jurnalis membawa sepatu sepak bolanya ke Basílica de Luján untuk diberkati—salah satu tempat ziarah Katolik terpenting di Argentina.
Namun, final Piala Dunia ini tidak sepenuhnya tanpa kehadiran tokoh politik terkemuka. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga akan hadir. Ia mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia akan hadir atas undangan Presiden AS Donald Trump. Padahal sebelumnya, Sheinbaum tidak menghadiri pertandingan yang digelar di Meksiko, meskipun Meksiko merupakan salah satu dari tiga tuan rumah bersama turnamen tersebut, bersama Kanada. Selain Trump dan Sheinbaum, Raja Spanyol Felipe VI serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada hari Minggu.
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