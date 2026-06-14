Dalam daftar yang disediakan oleh pemerintah Argentina tersebut tercantum 13.000 nama orang tua yang menunggak pembayaran tunjangan anak.

Pemerintah tampaknya berpendapat bahwa orang-orang yang tidak memiliki cukup dana untuk menghidupi anak-anak mereka sendiri tidak boleh diberi kesempatan untuk menggunakan uang mereka untuk perjalanan menonton pertandingan Piala Dunia.

"Jika mereka tidak menafkahi anak-anak mereka, mereka tidak akan diizinkan masuk ke stadion," kata Jorge Macri, Wali Kota ibu kota Buenos Aires, seperti dikutip dalam laporan tersebut.

Sikap tegas ini berasal dari inisiatif pemerintah nasional yang bernama "Safe Stands". Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi orang tua yang tidak menggunakan uangnya untuk kebutuhan dasar anak-anak mereka dan, jika perlu, menghukum mereka.