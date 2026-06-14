Menurut laporan surat kabar Spanyol AS, negara Amerika Selatan tersebut dilaporkan telah mengajukan permohonan terkait kepada pihak berwenang AS.
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Alasan yang sangat aneh: Argentina tampaknya ingin melarang 13.000 suporter tuan rumah untuk hadir di Piala Dunia
Dalam daftar yang disediakan oleh pemerintah Argentina tersebut tercantum 13.000 nama orang tua yang menunggak pembayaran tunjangan anak.
Pemerintah tampaknya berpendapat bahwa orang-orang yang tidak memiliki cukup dana untuk menghidupi anak-anak mereka sendiri tidak boleh diberi kesempatan untuk menggunakan uang mereka untuk perjalanan menonton pertandingan Piala Dunia.
"Jika mereka tidak menafkahi anak-anak mereka, mereka tidak akan diizinkan masuk ke stadion," kata Jorge Macri, Wali Kota ibu kota Buenos Aires, seperti dikutip dalam laporan tersebut.
Sikap tegas ini berasal dari inisiatif pemerintah nasional yang bernama "Safe Stands". Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi orang tua yang tidak menggunakan uangnya untuk kebutuhan dasar anak-anak mereka dan, jika perlu, menghukum mereka.
Pemerintah Argentina telah mengidentifikasi 1.166 orang yang dicurigai
Negara Amerika Selatan tersebut berharap, dengan menyerahkan daftar tersebut kepada pihak penegak hukum AS, dapat melacak semua orang yang menunggak pembayaran tunjangan dan berusaha menonton pertandingan di Piala Dunia yang sedang berlangsung.
Sejak perluasan inisiatif "Safe Stands" pada tahun 2023, inisiatif ini telah mendapat dukungan luas di masyarakat Argentina. Menurut statistik resmi, lebih dari empat juta penonton telah diperiksa di 1.328 pertandingan sepak bola. Selama periode tersebut, 1.166 orang yang mencurigakan telah diidentifikasi dan larangan masuk stadion juga telah dijatuhkan.
Argentina, juara dunia saat ini, kembali menjadi salah satu favorit di turnamen yang sedang berlangsung di AS, Meksiko, dan Kanada. Pada Rabu dini hari (pukul 03.00 waktu Jerman), Albiceleste akan memainkan pertandingan grup pertamanya melawan Aljazair. Lawan lainnya adalah Austria dan Yordania.