Getty/GOAL
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Alasan 'satu-satunya cara' Brian Brobbey menjadi target transfer Manchester United dijelaskan saat Jimmy Floyd Hasselbaink membahas kualitas terbaik di Premier League milik striker Sunderland itu
Transfer Brobbey ke Manchester United senilai £50 juta mencuat
Michael Carrick musim ini menggunakan bintang Brasil Matheus Cunha sebagai ‘false nine’, dengan Benjamin Sesko, satu-satunya penyerang senior murni dalam skuad United, terpaksa menerima peran sebagai pemain pengganti yang memberi dampak.
Disebutkan bahwa Manchester United bisa mencari tambahan daya gedor ke dalam skuad mereka pada bursa transfer mendatang. Ada bisik-bisik ketertarikan pada Brobbey menjelang Piala Dunia 2026, dengan mantan bintang Ajax bertubuh kekar itu menikmati musim debut yang produktif di Stadium of Light, yang menghasilkan tujuh gol dan tiket ke kompetisi Eropa.
Kepindahan senilai £50 juta ($66 juta) sempat mencuat pada satu tahap, dengan Sunderland berpeluang meraup keuntungan besar dari pemain yang mereka datangkan hanya dengan £17 juta ($22 juta). Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai, tetapi Brobbey terus mencuri perhatian, dengan ia mencetak hat-trick dalam penampilan domestik terbarunya melawan Manchester City.
- Getty/GOAL
Apa yang perlu terjadi agar Brobbey pindah ke Manchester United
Ada janji lebih banyak lagi dari pemain 24 tahun itu, dan kualitasnya bisa sangat berguna bagi United di sepertiga akhir lapangan. Namun, Hasselbaink mengatakan kepada GOAL, saat berbicara dalam kerja sama dengan MrQ, ketika ditanya apakah ia bisa melihat Brobbey bergabung dengan klub elite: “Dia adalah tipe nomor sembilan yang berbeda.
“Satu-satunya cara saya bisa melihatnya, misalnya, di Man United adalah jika Man United menjadi tim yang benar-benar dominan, yang menguasai bola 60 persen, yang bermain 80, 85 persen waktunya di area lawan. Dalam situasi seperti itu dia sangat bagus.
“Dia juga menjalankan tugasnya untuk Sunderland, jangan salah paham. Tetapi aset terbesarnya adalah menahan bola dan melibatkan pemain lain. Dan jika Anda bisa melakukan itu di sekitar kotak penalti lawan, Anda punya masalah. Jadi saya bisa melihat itu jika Man United menjadi tim yang benar-benar dominan.”
Mantan pemain internasional Belanda, Hasselbaink, menambahkan ketika ditanya apakah ada yang lebih baik di Premier League dalam melakukan hal yang paling dikuasai Brobbey: “Tidak, dia sangat, sangat bagus dalam menahan bola. Tidak masalah seberapa besar bek tengah yang menghadapinya. Ketika mereka mulai berduel dengannya, dia menang.”
Mengapa Brobbey bisa menjadi sosok sempurna untuk Manchester United
Satu sosok yang bisa melihat Brobbey menuju Old Trafford adalah Matt Kilgallon, dengan mantan bek Sunderland itu sebelumnya mengatakan kepada GOAL soal potensi kesepakatan transfer: “Dia itu gila, sih, Brobbey. Saya menontonnya bersama Belanda dan dia tampak benar-benar mengancam. Man United, maksud saya, Sunderland, Anda tidak bisa menolaknya. Melipatgandakan uang Anda dan sedikit lebih banyak lagi dan Brobbey akan berkata, ‘Man United, mereka tidak sering datang mengetuk pintu, bukan?’
“Dia mungkin akan pergi dan melihat Sunderland, meski tampaknya dia menikmati sepak bolanya di utara Inggris, saya pikir dia akan berkata, ‘ini kesempatan saya untuk pergi’. Dan dia pantas mendapatkannya, bukan? Dia telah memberikan segalanya untuk Sunderland dan tampil benar-benar fantastis untuk mereka. Dia telah mendapatkan hak untuk orang-orang membicarakannya.
“Jika dia memang menginginkan kepindahan ke Man United itu, saya pikir Sunderland akan berkata, ‘kami tidak akan menghalangi jalannya’. Mereka mungkin akan mencoba mengambil sedikit lebih banyak uang dari Man U dan berkata, ‘silakan pergi, nak’. Saya pikir dia masih muda, bukan? Dia akan menjadi rekrutan hebat untuk Man United.”
- Getty
Sunderland tak berada di bawah tekanan untuk melepas Brobbey
Sunderland mengikat Brobbey dengan kontrak hingga musim panas 2029, sehingga tidak berada di bawah tekanan untuk menjual atau mengundang tawaran dari klub-klub rival. Mereka ingin memanfaatkan kehadiran besar pemain Belanda itu selama mungkin.
Namun, jasanya bisa jadi sulit dipertahankan jika trajektori karier yang menanjak dapat terus dipertahankan, dengan penampilan yang akan datang bersama klub dan tim nasional berpotensi membawanya semakin dekat ke etalase global.
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