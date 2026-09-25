Ada janji lebih banyak lagi dari pemain 24 tahun itu, dan kualitasnya bisa sangat berguna bagi United di sepertiga akhir lapangan. Namun, Hasselbaink mengatakan kepada GOAL, saat berbicara dalam kerja sama dengan MrQ, ketika ditanya apakah ia bisa melihat Brobbey bergabung dengan klub elite: “Dia adalah tipe nomor sembilan yang berbeda.

“Satu-satunya cara saya bisa melihatnya, misalnya, di Man United adalah jika Man United menjadi tim yang benar-benar dominan, yang menguasai bola 60 persen, yang bermain 80, 85 persen waktunya di area lawan. Dalam situasi seperti itu dia sangat bagus.

“Dia juga menjalankan tugasnya untuk Sunderland, jangan salah paham. Tetapi aset terbesarnya adalah menahan bola dan melibatkan pemain lain. Dan jika Anda bisa melakukan itu di sekitar kotak penalti lawan, Anda punya masalah. Jadi saya bisa melihat itu jika Man United menjadi tim yang benar-benar dominan.”

Mantan pemain internasional Belanda, Hasselbaink, menambahkan ketika ditanya apakah ada yang lebih baik di Premier League dalam melakukan hal yang paling dikuasai Brobbey: “Tidak, dia sangat, sangat bagus dalam menahan bola. Tidak masalah seberapa besar bek tengah yang menghadapinya. Ketika mereka mulai berduel dengannya, dia menang.”