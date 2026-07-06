AFP
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Alasan mengapa para bintang timnas Inggris, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke, dan Eberechi Eze, akan absen dalam laga Arsenal berikutnya - saat juara Liga Premier bersiap mempertahankan gelar pada musim 2026-27
Aturan libur wajib selama tiga minggu
Arsenal, juara bertahan Liga Premier, akan memulai persiapan fisik menjelang musim domestik 2026-27 mendatang dengan skuad yang sangat kekurangan pemain. Menurut Football London, kelompok inti pemain Inggris di klub tersebut—yang terdiri dari Saka, Rice, Madueke, dan Eze—secara resmi tidak dapat ikut serta dalam laga pembuka musim panas ini karena masih menjalani tugas tim nasional di Amerika Utara.
Berdasarkan protokol kesejahteraan pemain internal yang ketat, setiap bintang internasional secara otomatis diberikan masa istirahat tiga minggu yang tidak dapat dinegosiasikan setelah berakhirnya kampanye Piala Dunia mereka. Karena Inggris telah berhasil lolos ke perempat final, periode libur wajib ini akan tumpang tindih dengan jadwal perjalanan awal klub di musim panas.
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan Inggris memperumit jadwal musim panas Arsenal
Saka membantu Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia berkat assist-nya saat melawan Meksiko. Ini baru kali kedua Saka menjadi starter di turnamen ini karena ia masih harus mengatasi masalah pada tendon Achilles-nya. Declan Rice juga tetap bermain meski mengalami apa yang digambarkan Thomas Tuchel sebagai rasa sakit saraf yang cukup parah pada otot paha belakang, sementara Eberechi Eze dan Noni Madueke sama-sama tampil secara intensif untuk Inggris selama turnamen ini.
Inggris kini akan menghadapi Norwegia pada hari Sabtu, setelah menyingkirkan Brasil dalam pertandingan yang digambarkan sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah olahraga negara tersebut, dengan Martin Odegaard sebagai salah satu pemain yang tampil menonjol.
Jadwal pramusim terancam
Jika Inggris tersingkir pada 11 Juli, setiap pemain Arsenal yang terdampak akan memulai masa libur selama tiga minggu, yang secara langsung akan mengganggu jadwal pramusim klub. Arsenal akan memulai persiapan musim panas mereka dengan menghadapi Girona pada 1 Agustus.
Jika Saka, Rice, Eze, atau Madueke lolos ke babak semifinal, mereka hampir pasti juga akan absen dalam pertandingan pramusim kedua Arsenal melawan Real Betis di Dublin pada 5 Agustus.
- AFP
Arteta diperkirakan akan mengandalkan para pemain muda
Dengan begitu banyak pemain tim utama yang tidak bisa diturunkan, Arteta diperkirakan akan memanggil pemain cadangan dan pemain muda untuk tur ke Spanyol dan Republik Irlandia. Hal ini bukanlah hal yang aneh bagi Arsenal, yang sering memanfaatkan jadwal musim panas untuk memberikan kesempatan bermain di level senior kepada para pemain muda.
Pertandingan pramusim ini juga bisa menjadi ajang unjuk kemampuan bagi para pemain yang masa depannya masih belum pasti. Ethan Nwaneri, 19 tahun, telah menghabiskan setengah musim dengan status pinjaman di Marseille, dan masa depannya dalam jangka panjang masih belum jelas meskipun telah menandatangani kontrak baru hingga tahun 2025.
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