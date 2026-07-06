Alasan mengapa para bintang timnas Inggris, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke, dan Eberechi Eze, akan absen dalam laga Arsenal berikutnya - saat juara Liga Premier bersiap mempertahankan gelar pada musim 2026-27

Arsenal, juara bertahan Liga Premier, akan memulai persiapan fisik menjelang musim domestik 2026-27 mendatang dengan skuad yang sangat kekurangan pemain. Menurut Football London, kelompok inti pemain Inggris di klub tersebut—yang terdiri dari Saka, Rice, Madueke, dan Eze—secara resmi tidak dapat ikut serta dalam laga pembuka musim panas ini karena masih menjalani tugas tim nasional di Amerika Utara.

Berdasarkan protokol kesejahteraan pemain internal yang ketat, setiap bintang internasional secara otomatis diberikan masa istirahat tiga minggu yang tidak dapat dinegosiasikan setelah berakhirnya kampanye Piala Dunia mereka. Karena Inggris telah berhasil lolos ke perempat final, periode libur wajib ini akan tumpang tindih dengan jadwal perjalanan awal klub di musim panas.