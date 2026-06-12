Alasan di balik keputusan Arsenal yang membiarkan Barcelona merekrut Anthony Gordon seharga €80 juta dijelaskan, sementara ikon Newcastle mendukung bintang Inggris itu untuk bersinar di Camp Nou

Namun, kesepakatan itu tak terwujud, dan Gordon pun harus keluar dari zona nyamannya sebagai pemain profesional. Ketika ditanya apakah ia terkejut bahwa klub-klub papan atas Inggris tidak memberikan perlawanan yang lebih kuat terhadap kesepakatan bernilai besar Barcelona, legenda Newcastle Waddle—yang berbicara atas nama NewBettingSites.uk—mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa dia dikaitkan dengan Arsenal, mungkin untuk posisi sayap kiri karena mereka memang belum punya pemain tetap di sana. Jadi, Martinelli dan siapa pun, mereka belum benar-benar memiliki posisi itu dan berpikir, ‘Saya akan memakai jersey itu, itu jersey saya’. Saka mungkin ada di sisi kanan.

“Arsenal mungkin sedang mencari opsi yang lebih murah dengan mengatakan, ‘kami tidak akan membayar berapa pun, 80, 70, atau 60 juta’. Mereka mencari angka yang jauh lebih rendah dari itu, menurut saya.

“Pindahannya itu datang tiba-tiba, entah mereka terkesan saat dia bermain dalam dua pertandingan melawan Barcelona, atau mereka melihat sesuatu di sana yang menarik minat mereka. [Lamine] Yamal di satu sisi dan Anthony Gordon di sisi lain terlihat cukup menjanjikan. Tapi waktu yang akan membuktikan.

“Dia tampil bagus di Newcastle. Menurut saya, dia sebenarnya memiliki pertandingan terbaiknya sebagai penyerang tengah. Kecepatannya, pergerakannya, cocok dengan gaya bermain Newcastle—mereka bermain agresif. Barcelona juga cukup mirip, meskipun, tentu saja, faktor cuaca sering memengaruhi banyak pertandingan mereka. Tapi saya penasaran apakah mereka sudah mempertimbangkan, ‘Kita bisa memainkan dia sebagai nomor sembilan,’ karena [Robert] Lewandowski jelas sudah dilepas. Mereka belum punya banyak opsi.

“Mereka dikaitkan dengan [Julian] Alvarez di Atletico Madrid, yang merupakan pemain bagus. Tapi mungkin mereka berpikir, jika kami mendapatkan Gordon, dia bisa menjadi penyerang tengah atau gelandang serang. Jadi, ini bisa menjadi langkah bisnis yang bagus bagi Barca.”