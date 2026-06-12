Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Alasan di balik keputusan Arsenal yang membiarkan Barcelona merekrut Anthony Gordon seharga €80 juta dijelaskan, sementara ikon Newcastle mendukung bintang Inggris itu untuk bersinar di Camp Nou
Barcelona belum menggunakan opsi pembelian senilai £26 juta untuk Rashford
Kesepakatan tersebut terbilang mengejutkan dalam banyak hal, dengan Marcus Rashford akan berperan sebagai pemain Inggris yang berkarier di luar negeri di Camp Nou pada musim 2025-26. Barcelona memiliki opsi untuk mengubah status peminjamannya menjadi transfer permanen dengan biaya £26 juta ($35 juta).
Daripada mengeluarkan uang sebanyak itu untuk seorang penyerang yang telah mencetak 14 gol bagi mereka, dana tersebut justru diinvestasikan pada kecepatan dan trik-trik pemain serba bisa Gordon - sebagai salah satu pemain yang bisa bermain di sayap kiri atau sebagai false nine di tengah.
- Getty Images
Gordon dikaitkan dengan klub masa kecilnya, Liverpool, dan Arsenal
Tantangan baru yang menarik kini tengah dihadapi oleh pemain berusia 25 tahun lulusan akademi Everton ini. Pada suatu saat sempat beredar spekulasi bahwa ia bisa kembali ke akar-akarnya di Merseyside dengan bergabung bersama Liverpool—klub yang ia dukung sejak kecil.
Arsenal, yang baru saja dinobatkan sebagai juara Liga Premier, juga dikabarkan tertarik pada pemain yang dapat dengan mulus masuk ke dalam rencana Mikel Arteta jika pemain seperti Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard dilepas.
Mengapa Gordon akhirnya bergabung dengan Camp Nou, bukan Emirates Stadium?
Namun, kesepakatan itu tak terwujud, dan Gordon pun harus keluar dari zona nyamannya sebagai pemain profesional. Ketika ditanya apakah ia terkejut bahwa klub-klub papan atas Inggris tidak memberikan perlawanan yang lebih kuat terhadap kesepakatan bernilai besar Barcelona, legenda Newcastle Waddle—yang berbicara atas nama NewBettingSites.uk—mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa dia dikaitkan dengan Arsenal, mungkin untuk posisi sayap kiri karena mereka memang belum punya pemain tetap di sana. Jadi, Martinelli dan siapa pun, mereka belum benar-benar memiliki posisi itu dan berpikir, ‘Saya akan memakai jersey itu, itu jersey saya’. Saka mungkin ada di sisi kanan.
“Arsenal mungkin sedang mencari opsi yang lebih murah dengan mengatakan, ‘kami tidak akan membayar berapa pun, 80, 70, atau 60 juta’. Mereka mencari angka yang jauh lebih rendah dari itu, menurut saya.
“Pindahannya itu datang tiba-tiba, entah mereka terkesan saat dia bermain dalam dua pertandingan melawan Barcelona, atau mereka melihat sesuatu di sana yang menarik minat mereka. [Lamine] Yamal di satu sisi dan Anthony Gordon di sisi lain terlihat cukup menjanjikan. Tapi waktu yang akan membuktikan.
“Dia tampil bagus di Newcastle. Menurut saya, dia sebenarnya memiliki pertandingan terbaiknya sebagai penyerang tengah. Kecepatannya, pergerakannya, cocok dengan gaya bermain Newcastle—mereka bermain agresif. Barcelona juga cukup mirip, meskipun, tentu saja, faktor cuaca sering memengaruhi banyak pertandingan mereka. Tapi saya penasaran apakah mereka sudah mempertimbangkan, ‘Kita bisa memainkan dia sebagai nomor sembilan,’ karena [Robert] Lewandowski jelas sudah dilepas. Mereka belum punya banyak opsi.
“Mereka dikaitkan dengan [Julian] Alvarez di Atletico Madrid, yang merupakan pemain bagus. Tapi mungkin mereka berpikir, jika kami mendapatkan Gordon, dia bisa menjadi penyerang tengah atau gelandang serang. Jadi, ini bisa menjadi langkah bisnis yang bagus bagi Barca.”
- Getty
Bintang Inggris Gordon berharap bisa bersinar bersama Yamal dan kawan-kawan
Penilaian mengenai seberapa sepadan investasinya akan ditentukan oleh penampilan Gordon bersama Yamal dan kawan-kawan di Barcelona. Ia tampaknya memiliki semua kemampuan yang dibutuhkan untuk bersinar di bawah sorotan yang paling terang.
Jika ia berhasil melakukannya, maka klub-klub seperti Arsenal dan Liverpool mungkin akan bertanya-tanya mengapa mereka tidak berusaha lebih keras untuk mempertahankan pemain internasional Inggris tersebut – yang saat ini sedang bertugas di Piala Dunia 2026 – di liga yang telah melambungkan namanya dan membuktikan bahwa ia mampu bersaing di antara yang terbaik di dunia sepak bola.