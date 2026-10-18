Phil Foden menunjukkan sinyal-sinyal positif akan kemampuannya untuk kembali ke performa terbaiknya, setelah mengakhiri puasa gol yang berlangsung lebih dari 10 bulan, dalam kemenangan Manchester City atas Ipswich Town di Premier League dengan skor 3-2, Sabtu.

Kembalinya gelandang Inggris itu ke daftar pencetak gol bukan sekadar momen yang berlalu begitu saja, sebab perayaan golnya membawa pesan-pesan menarik soal hubungannya dengan klub dan para pendukungnya, di saat City berupaya mendapatkan kembali versi dirinya yang pernah bersinar dengan kostum tim tersebut.

Foden mencetak gol pertamanya sejak 14 Desember lalu, ketika ia menggetarkan gawang Crystal Palace dalam kemenangan dengan tiga gol tanpa balas.

Kembalinya ia mencetak gol terjadi pada penampilan pertamanya sejak menerima kartu merah menghadapi Manchester United sebulan lalu.