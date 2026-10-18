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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Alarm bagi bintang City: apakah Foden telah memulai perjalanan merebut kembali statusnya?

Manchester City vs Ipswich Town
Manchester City
Ipswich Town
Premier League
Manchester City vs AEK Athens
AEK Athens
Champions League
P. Foden
R. Cherki
Inggris
Yunani
Prancis

Awal penting setelah puasa gol yang panjang

Phil Foden menunjukkan sinyal-sinyal positif akan kemampuannya untuk kembali ke performa terbaiknya, setelah mengakhiri puasa gol yang berlangsung lebih dari 10 bulan, dalam kemenangan Manchester City atas Ipswich Town di Premier League dengan skor 3-2, Sabtu.

Kembalinya gelandang Inggris itu ke daftar pencetak gol bukan sekadar momen yang berlalu begitu saja, sebab perayaan golnya membawa pesan-pesan menarik soal hubungannya dengan klub dan para pendukungnya, di saat City berupaya mendapatkan kembali versi dirinya yang pernah bersinar dengan kostum tim tersebut.

Foden mencetak gol pertamanya sejak 14 Desember lalu, ketika ia menggetarkan gawang Crystal Palace dalam kemenangan dengan tiga gol tanpa balas.

Kembalinya ia mencetak gol terjadi pada penampilan pertamanya sejak menerima kartu merah menghadapi Manchester United sebulan lalu.

  • Pesan dari momen perayaan

    Situs Manchester Evening News menulis: "Foden merayakan golnya dengan mengepalkan tangan, sebelum memberikan penghormatan kepada rekannya Jeremy Doku, yang menjadi pengirim assist, lalu berinteraksi dengan para suporter di tribune Stadion Etihad, sambil menunjuk logo Manchester City di jerseynya di depan tribune selatan."

    Situs itu melanjutkan: "Momen ini mencerminkan kedekatan antara pemain, klub, dan para suporternya, serta memberikan sinyal positif soal kemungkinan Foden mengembalikan posisinya di dalam tim."

    Pemain tersebut sempat menjalani periode istimewa pada paruh pertama musim lalu, dan mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan pada salah satu periode terbaiknya, sebelum penampilannya menurun pada paruh kedua musim, serta menghadapi kesulitan untuk mendapatkan tempat sebagai starter, selain juga kesulitan memberikan kontribusi yang menentukan.

  • Alarm bagi Rayan Cherki?

    Laporan tersebut melanjutkan, "Meski penampilan positif melawan Ipswich Town, satu pertandingan saja tidak cukup untuk memastikan bahwa Foden akan mendapatkan tempat permanen di posisi pengatur permainan, dengan mengorbankan Rayan Cherki, tetapi indikasi yang ditunjukkan pemain itu cukup menjanjikan."

    Foden tampak lebih bebas setelah mencetak gol, bergerak dengan baik untuk menerima bola, dengan umpan-umpan sederhana dan akurat. Ia juga berupaya maju untuk mendukung Erling Haaland dalam salah satu serangan di babak kedua, meski tidak mampu menjangkau bola sebagaimana yang diharapkan.

    Pemain itu juga menunjukkan keinginan untuk menyediakan opsi umpan, ketika ia bergerak menerima bola dari Marc Guehi di lini tengah Manchester City, sebelum mengalirkannya kepada Josko Gvardiol, meski yang terakhir salah dalam mengolahnya dan mengirim bola keluar lapangan.

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  • "Saya memang layak mendapatkan gol itu"

    Foden meninggalkan lapangan pada menit ke-77 diiringi sambutan hangat dari para pendukung City, dengan harapan mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter dan kembali mencetak gol di hadapan mereka, saat timnya menjamu AEK Athena pada hari Selasa di Liga Champions.

    Foden mengomentari kembalinya ia mencetak gol dengan mengatakan: "Tentu saja, saya sudah layak mendapatkan gol ini sejak beberapa waktu lalu".

    Pemain tersebut berharap berakhirnya puasa golnya memberikan dorongan moral yang membantunya mengembalikan performa terbaiknya, serta memberikan Manchester City apa yang mereka harapkan darinya pada periode mendatang.

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