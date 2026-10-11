Chelsea tampil tanpa ampun pada Sabtu, menghajar Bournemouth 5-1 di Liga Primer. Tuan rumah mendominasi sejak peluit awal di Stamford Bridge untuk meraih tiga poin penting.

Jordan Henderson membuka skor dalam dua menit pertama, menandai debut kandang yang tak terlupakan, sebelum Morgan Rogers dengan cepat menggandakan keunggulan. Joao Pedro kemudian mencetak dua gol, dengan gol Evanilson untuk Bournemouth dari kemelut di antaranya.

Henderson memastikan kemenangan telak itu pada menit ke-70 lewat tendangan bebas yang indah. Kemenangan ini menjadi dorongan besar bagi tim asuhan Xabi Alonso yang naik di klasemen liga.