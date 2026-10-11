AFP
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Alan Shearer puji Moises Caicedo sebagai gelandang pengawal lini tengah yang ‘garang’ setelah Chelsea menghancurkan Bournemouth
Chelsea menang meyakinkan di kandang tanpa kesulitan
Chelsea tampil tanpa ampun pada Sabtu, menghajar Bournemouth 5-1 di Liga Primer. Tuan rumah mendominasi sejak peluit awal di Stamford Bridge untuk meraih tiga poin penting.
Jordan Henderson membuka skor dalam dua menit pertama, menandai debut kandang yang tak terlupakan, sebelum Morgan Rogers dengan cepat menggandakan keunggulan. Joao Pedro kemudian mencetak dua gol, dengan gol Evanilson untuk Bournemouth dari kemelut di antaranya.
Henderson memastikan kemenangan telak itu pada menit ke-70 lewat tendangan bebas yang indah. Kemenangan ini menjadi dorongan besar bagi tim asuhan Xabi Alonso yang naik di klasemen liga.
- AFP
Shearer soroti gelandang jangkar yang tampil gemilang
Meski lini serang tampil memukau, Shearer memusatkan analisisnya di Match of the Day pada Caicedo yang kembali bermain. Pemain timnas Ekuador itu baru bermain selama 14 menit musim ini akibat cedera betis, tetapi sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan sentuhan.
Shearer memuji sang gelandang karena bersedia melakukan tugas-tugas keras dalam permainan dan melindungi pertahanan Chelsea. Mantan penyerang Newcastle itu menilai kemampuan Caicedo secara keseluruhan membawa perbedaan besar bagi tim.
“Trio penyerang kembali tampil brilian, begitu pula Jordan Henderson,” jelas Shearer. “Namun, Caicedo membawa perbedaan besar bagi tim Chelsea ini berkat pengalaman dan kemampuannya di lini tengah, baik saat bertahan maupun ketika merebut bola. Ia membuat semuanya terlihat cukup sederhana, tetapi apa yang ia lakukan sangat efektif.”
Caicedo membuat rekan-rekan setimnya di lini serang lebih leluasa
Perlindungan Caicedo di lini pertahanan terbukti penting bagi para pemain Chelsea yang beroperasi lebih ke depan, terutama karena memberi Henderson kebebasan untuk maju. Kecepatan berpikir gelandang itu terlihat jelas saat ia mengawali serangan yang menghasilkan gol pembuka. Shearer menyoroti momen tersebut untuk menggambarkan pengaruh Caicedo yang lebih luas di lapangan.
"Kelihatannya sederhana, tetapi cara dia mendapatkan bola… hal pertama yang terpikir olehnya adalah mengalirkannya ke depan," tambahnya. "Chelsea mengambil inisiatif menyerang, dan kerja sama serta pemahaman di antara mereka memungkinkan Henderson [untuk maju] karena dia tahu ada siapa di belakangnya, dia tahu ada yang menjaganya dan memberikan perlindungan di belakangnya. Tendangan Henderson luar biasa, tetapi semuanya bermula dari Caicedo yang merebut bola dan mengalirkannya ke depan."
- Getty Images
Chelsea bersiap menghadapi ujian krusial melawan Everton
Kemenangan telak atas Bournemouth mengangkat Chelsea ke peringkat kelima klasemen Liga Primer Inggris. Mereka kini berada tepat di bawah rival sesama klub London, Brentford, karena kalah selisih gol.
Alonso dan skuadnya kini akan berupaya mempertahankan momentum impresif tersebut dalam laga-laga mendatang. Chelsea kembali berlaga di Liga Primer Inggris akhir pekan depan dengan bertandang ke markas Everton. Pertandingan yang sangat dinantikan itu akan berlangsung di Hill Dickinson Stadium.
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