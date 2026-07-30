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Alan Shearer pertanyakan 'waktu yang aneh' dari kepergian Eddie Howe saat legenda Newcastle bereaksi terhadap kabar mengejutkan itu
'Waktu yang aneh' untuk hengkang dari Tyneside
Shearer mengakui ia terkejut dengan kepergian mendadak Howe, dan mempertanyakan mengapa keputusan itu diambil begitu dekat dengan dimulainya musim. Berbicara kepada Betfair, mantan striker Newcastle itu menyampaikan reaksi langsungnya terhadap kabar mengejutkan bahwa Howe akan mundur setelah hampir lima tahun menukangi tim.
"Saya sangat, sangat terkejut dengan kabar bahwa Eddie Howe meninggalkan Newcastle," kata Shearer. "Saya rasa waktunya aneh, dengan tiga pekan tersisa sebelum musim baru dimulai.
"Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah itu akhir musim lalu, apakah itu musim panas ini, apakah dia merasa mereka tidak bisa terus menjual pemain-pemain terbaiknya. Saya mendapat kesan bahwa keputusan untuk pergi adalah keputusan Eddie."
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Warisan kejayaan Piala Carabao
Terlepas dari kebingungannya atas kepergian itu, Shearer cepat memuji pekerjaan yang dilakukan Howe sejak mengambil alih klub yang sedang menatap degradasi pada 2021. Sang manajer secara terkenal mengakhiri penantian 70 tahun klub untuk meraih trofi utama dengan menjuarai Carabao Cup pada 2025. Shearer merefleksikan dampak emosional yang diberikan Howe kepada basis suporter, dengan menyatakan: "Yang ingin saya katakan adalah terima kasih. Terima kasih kepada Eddie atas apa yang telah dia berikan kepada kami. Dia memberi saya hari terbaik saya sebagai penggemar Newcastle dengan hari itu di Wembley. Dia memberi kami beberapa malam luar biasa di Liga Champions yang tidak akan pernah kami lupakan.
"Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk Newcastle. Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Saya pikir pekerjaan yang dia lakukan sungguh tidak bisa dipercaya dari titik saat dia membawa kami ketika dia datang, ada ancaman nyata degradasi. Dia menstabilkan keadaan. Lalu dia membawa kami merangkak naik di klasemen. Lalu dia mendatangkan beberapa pemain luar biasa. Lalu dia membawa kami ke final; kami kalah di final itu, tetapi kemudian membawa kami kembali lagi dan memberi kami hari yang sangat kami dambakan.
"Apa pun yang terjadi sekarang, para Geordies akan selalu berterima kasih atas apa yang dia berikan kepada kami pada hari itu."
Kekhawatiran atas eksodus skuad
Kepergian itu terjadi pada saat gejolak besar, dengan beberapa bintang sudah menuju pintu keluar. Shearer menyuarakan kekhawatirannya bahwa kehilangan sang manajer bisa memicu lebih banyak lagi kegelisahan di antara talenta elite yang tersisa dalam skuad.
"Menurut saya, ini bukan gambaran yang bagus untuk apa yang sedang terjadi saat ini di Newcastle," tambahnya. "Kami menjual semua pemain terbaik kami. Para suporter melihat [Alexander] Isak pergi, para suporter melihat [Sandro] Tonali pergi, para suporter melihat [Anthony] Gordon pergi.
"Perkiraan saya, mungkin hanya tinggal menunggu waktu sebelum Bruno [Guimaraes] pergi, karena dia akan melihat apa yang terjadi dengan semua pemain itu dan melihat apa yang terjadi dengan Eddie lalu berpikir, 'Baiklah, dari sudut pandang pribadi, dari sudut pandangnya, saya kira saya akan jadi berikutnya.'"
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Tantangan yang dihadapi Matthias Jaissle
Dengan laporan yang menyebut bos Al-Ahli Matthias Jaissle sebagai kandidat terdepan untuk mengambil pekerjaan itu, Shearer mendesak agar berhati-hati terkait penunjukan pria 38 tahun tersebut. Meski sosok asal Jerman itu menikmati kesuksesan di Austria dan Arab Saudi, pindah ke Premier League merupakan lompatan besar dalam hal tekanan dan sorotan.
Ia memperingatkan: "Saya pikir kita harus berhati-hati jika itu yang terjadi agar tidak menumpuk tekanan. Jelas, dia masih sangat muda dan kurang berpengalaman. Premier League adalah liga yang buas. Itu tugas besar bagi siapa pun untuk datang dan mengambil alih setelah apa yang telah dilakukan Eddie."
Pada akhirnya, ikon Newcastle itu sangat ingin melihat klub menemukan ketenangan setelah periode gejolak hebat di bursa transfer dan departemen pelatih. "Yang saya inginkan adalah stabilitas," simpul Shearer. "Saya ingin mempertahankan para pemain kami yang lebih baik, tetapi saya paham, dan saya mengerti itu dari sudut pandang mereka sekarang, bahwa mereka akan melihat situasinya dan berpikir, 'Tunggu sebentar, apa yang sedang terjadi di klub sepak bola ini?' Dan saya paham serta mengerti itu. Jadi, saya menginginkan stabilitas."
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