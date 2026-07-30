Alan Shearer pertanyakan 'waktu yang aneh' dari kepergian Eddie Howe saat legenda Newcastle bereaksi terhadap kabar mengejutkan itu

Terlepas dari kebingungannya atas kepergian itu, Shearer cepat memuji pekerjaan yang dilakukan Howe sejak mengambil alih klub yang sedang menatap degradasi pada 2021. Sang manajer secara terkenal mengakhiri penantian 70 tahun klub untuk meraih trofi utama dengan menjuarai Carabao Cup pada 2025. Shearer merefleksikan dampak emosional yang diberikan Howe kepada basis suporter, dengan menyatakan: "Yang ingin saya katakan adalah terima kasih. Terima kasih kepada Eddie atas apa yang telah dia berikan kepada kami. Dia memberi saya hari terbaik saya sebagai penggemar Newcastle dengan hari itu di Wembley. Dia memberi kami beberapa malam luar biasa di Liga Champions yang tidak akan pernah kami lupakan.

"Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk Newcastle. Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Saya pikir pekerjaan yang dia lakukan sungguh tidak bisa dipercaya dari titik saat dia membawa kami ketika dia datang, ada ancaman nyata degradasi. Dia menstabilkan keadaan. Lalu dia membawa kami merangkak naik di klasemen. Lalu dia mendatangkan beberapa pemain luar biasa. Lalu dia membawa kami ke final; kami kalah di final itu, tetapi kemudian membawa kami kembali lagi dan memberi kami hari yang sangat kami dambakan.

"Apa pun yang terjadi sekarang, para Geordies akan selalu berterima kasih atas apa yang dia berikan kepada kami pada hari itu."