Alan Shearer mengungkap upaya Ian Wright dan Micah Richards untuk berdamai dengan Roy Keane di tengah perseteruan yang terus berlanjut antara para legenda Newcastle dan Manchester United

Shearer dan Keane adalah dua tokoh paling kontroversial di era keemasan Liga Premier, dan legenda Newcastle United itu menegaskan bahwa persaingan di antara mereka masih sangat terasa. Saat berbicara dalam sesi tanya jawab bersama Dion Dublin di New York, mantan kapten timnas Inggris itu ditanya mengenai sejarah hubungannya dengan mantan kapten Manchester United yang temperamental itu.

Shearer blak-blakan mengenai hubungan keduanya, menjelaskan bahwa ketidaksukaan mereka satu sama lain merupakan hasil dari sifat kompetitif mereka. Ia mengatakan kepada hadirin: "Keane dan saya tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Saya tidak mengenalnya. Namun, yang ingin saya sampaikan adalah dua sahabat terbaik saya di dunia sepak bola, Micah Richards dan Ian Wright, keduanya mengatakan kepada saya bahwa dia adalah orang yang hebat. Saya hanya pernah berhadapan dengannya di lapangan. Dia tidak menyukai saya; saya tidak menyukainya. Tapi saya tidak mempermasalahkannya. Anda tidak seharusnya menyukai lawan Anda. Anda seharusnya saling berhadapan."