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Alan Shearer mengungkap upaya Ian Wright dan Micah Richards untuk berdamai dengan Roy Keane di tengah perseteruan yang terus berlanjut antara para legenda Newcastle dan Manchester United
Pertarungan para raksasa terus berlanjut
Shearer dan Keane adalah dua tokoh paling kontroversial di era keemasan Liga Premier, dan legenda Newcastle United itu menegaskan bahwa persaingan di antara mereka masih sangat terasa. Saat berbicara dalam sesi tanya jawab bersama Dion Dublin di New York, mantan kapten timnas Inggris itu ditanya mengenai sejarah hubungannya dengan mantan kapten Manchester United yang temperamental itu.
Shearer blak-blakan mengenai hubungan keduanya, menjelaskan bahwa ketidaksukaan mereka satu sama lain merupakan hasil dari sifat kompetitif mereka. Ia mengatakan kepada hadirin: "Keane dan saya tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Saya tidak mengenalnya. Namun, yang ingin saya sampaikan adalah dua sahabat terbaik saya di dunia sepak bola, Micah Richards dan Ian Wright, keduanya mengatakan kepada saya bahwa dia adalah orang yang hebat. Saya hanya pernah berhadapan dengannya di lapangan. Dia tidak menyukai saya; saya tidak menyukainya. Tapi saya tidak mempermasalahkannya. Anda tidak seharusnya menyukai lawan Anda. Anda seharusnya saling berhadapan."
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Pembicaraan damai di balik layar
Meskipun Keane dan Shearer tetap bersikap dingin satu sama lain, rekan-rekan mereka dilaporkan berusaha menjembatani kesenjangan tersebut. Wright, yang bekerja sama erat dengan Keane di ITV, dan Richards, yang tampil bersama Shearer di BBC, sama-sama menjalin persahabatan yang erat dengan pria asal Irlandia itu. Menurut Shearer, keduanya sering berusaha mengubah pandangannya tentang mantan lawannya itu dengan menegaskan bahwa Keane adalah sosok yang berbeda di luar sorotan kamera.
Dinamika ini semakin rumit karena Keane dan Shearer saat ini mewakili stasiun televisi yang bersaing di Piala Dunia.
Langkah Manchester United yang tak pernah terwujud
Sejarah antara keduanya bisa saja sangat berbeda seandainya transfer besar-besaran itu terwujud pada tahun 1996. Shearer sempat hampir bergabung dengan United dari Blackburn Rovers, sebuah langkah yang akan membuatnya berbagi ruang ganti dengan Keane. Striker tersebut bahkan sudah sampai mencari rumah di kawasan Manchester sebelum sebuah intervensi dramatis mengubah jalannya sejarah sepak bola Inggris.
Manajer Newcastle, Kevin Keegan, mengajukan permohonan terakhir di Bandara Manchester, dan berhasil meyakinkan pemain lokal tersebut untuk kembali ke St. James' Park dengan biaya transfer sebesar £15 juta, yang saat itu merupakan rekor dunia. Meskipun kesepakatan tersebut mengukuhkan status legendaris Shearer di wilayah Timur Laut, hal itu memastikan bahwa hubungannya dengan Keane akan tetap menjadi persaingan sengit, bukan persahabatan, di lapangan Old Trafford.
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Menganalisis Peluang Inggris di Piala Dunia
Di luar perselisihan pribadi, Shearer juga menyampaikan pandangannya mengenai skuad Inggris saat ini dan peluang mereka untuk mengakhiri puasa gelar selama 60 tahun. Dengan membandingkannya dengan barisan penyerang pada masanya, yang mencakup pemain seperti Teddy Sheringham dan Robbie Fowler, Shearer mempertanyakan apakah kedalaman skuad saat ini cukup untuk melaju hingga akhir di Amerika Utara.
Dia mencatat ketergantungan yang besar pada kapten Harry Kane, dengan menyatakan: "Kami memiliki Harry [Kane], Ollie Watkins, dan Ivan Toney, yang bukanlah kumpulan penyerang tengah yang hebat. Saya ragu kedalaman skuad kami cukup untuk memenangkan Piala Dunia, meski kami bisa melaju jauh jika Harry bermain luar biasa dan mencetak gol – dia adalah bintang kami. Ini bukan ilmu roket: jika dia tidak mencetak gol, turnamen ini bisa sangat mengecewakan. Saya ingin Inggris yang menang, tapi saya rasa kami belum cukup kuat, dan saya pikir Prancis akan memenangkan final."
Inggris secara resmi memulai perjuangan mereka untuk meraih kejayaan di Piala Dunia, menghadapi tim Kroasia yang tangguh di Dallas sebelum berhadapan dengan Ghana dan mengakhiri kampanye fase grup mereka melawan Panama.