Alan Shearer mengumumkan susunan pemain inti Inggris untuk Piala Dunia 2026, sementara bintang Real Madrid Jude Bellingham tidak masuk dalam daftar

Dengan Tuchel bersiap memimpin The Three Lions di turnamen di Amerika Utara, Shearer meyakini bahwa jendela pertandingan internasional saat ini berfungsi sebagai ajang seleksi penting bagi para pemain di luar skuad inti yang sudah mapan. Ia mencatat bahwa meskipun pelatih asal Jerman itu kemungkinan sudah memiliki kerangka kerja di benaknya, pintu masih terbuka untuk perubahan mendadak.

"Thomas Tuchel jelas akan sedikit menyesuaikannya dengan pemain-pemain yang ia bawa," kata Shearer kepada Betfair. "Saya menyukai apa yang telah ia lakukan dengan skuad 35 pemain dalam hal memberikan sedikit istirahat kepada para pemain untuk satu pertandingan, lalu pemain lainnya akan masuk untuk pertandingan berikutnya. Akan sulit untuk menilai di mana posisi kita karena saya kira akan ada banyak pemain di kedua susunan 11 pemain yang mungkin bahkan tidak masuk dalam skuad 26 pemain yang akan dia bawa ke AS, Meksiko, dan Kanada.

"Tapi hal ini memberikan kesempatan bagus bagi satu atau dua pemain. Saya kira dia sudah memiliki gambaran yang jelas tentang mayoritas pemain yang ingin dia bawa, tapi mungkin masih ada satu atau dua slot yang bisa dimanfaatkan oleh pemain yang melakukan dorongan di menit-menit akhir."