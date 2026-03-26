Alan Shearer mengumumkan susunan pemain inti Inggris untuk Piala Dunia 2026, sementara bintang Real Madrid Jude Bellingham tidak masuk dalam daftar
Nama-nama besar yang absen dari susunan pemain Shearer
Dalam pemilihan yang pasti akan memicu perdebatan di seluruh negeri, Shearer memilih untuk tidak memasukkan beberapa bintang Inggris yang sudah mapan di kancah internasional ke dalam susunan pemain inti pilihannya untuk Piala Dunia 2026. Yang paling mencolok, bintang muda Real Madrid Bellingham dan pemain andalan Chelsea Palmer tidak masuk dalam daftar, karena ia lebih mengutamakan lini tengah dan lini serang yang dibangun berdasarkan performa terkini di Liga Premier.
Susunan XI pilihan Shearer menempatkan Jordan Pickford tetap di bawah mistar gawang, dilindungi oleh empat bek Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa, dan bek kiri Newcastle Lewis Hall. Di lini tengah, Declan Rice berpasangan dengan Elliot Anderson, sementara Morgan Rogers berperan sebagai gelandang serang kreatif di posisi No.10. Lini depan terdiri dari Bukayo Saka dan Anthony Gordon di sayap, mendukung kapten Harry Kane di tengah.
Susunan pemain inti Inggris untuk Piala Dunia versi Shearer: Pickford; James, Guehi, Konza, Hall; Rice, Anderson; Saka, Rogers, Gordon; Kane
Kesempatan emas bagi para bintang pendatang baru
Dengan Tuchel bersiap memimpin The Three Lions di turnamen di Amerika Utara, Shearer meyakini bahwa jendela pertandingan internasional saat ini berfungsi sebagai ajang seleksi penting bagi para pemain di luar skuad inti yang sudah mapan. Ia mencatat bahwa meskipun pelatih asal Jerman itu kemungkinan sudah memiliki kerangka kerja di benaknya, pintu masih terbuka untuk perubahan mendadak.
"Thomas Tuchel jelas akan sedikit menyesuaikannya dengan pemain-pemain yang ia bawa," kata Shearer kepada Betfair. "Saya menyukai apa yang telah ia lakukan dengan skuad 35 pemain dalam hal memberikan sedikit istirahat kepada para pemain untuk satu pertandingan, lalu pemain lainnya akan masuk untuk pertandingan berikutnya. Akan sulit untuk menilai di mana posisi kita karena saya kira akan ada banyak pemain di kedua susunan 11 pemain yang mungkin bahkan tidak masuk dalam skuad 26 pemain yang akan dia bawa ke AS, Meksiko, dan Kanada.
"Tapi hal ini memberikan kesempatan bagus bagi satu atau dua pemain. Saya kira dia sudah memiliki gambaran yang jelas tentang mayoritas pemain yang ingin dia bawa, tapi mungkin masih ada satu atau dua slot yang bisa dimanfaatkan oleh pemain yang melakukan dorongan di menit-menit akhir."
Upaya untuk menguasai dunia
Harapan semakin tinggi seiring Inggris memasuki era Tuchel. Shearer menyatakan keyakinannya terhadap kedalaman skuad, dengan menyatakan bahwa ketersediaan pemain berbakat sudah cukup untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang negara ini akan trofi besar sejak 1966.
"Saya yakin Inggris bisa memenangkan Piala Dunia," tambahnya. "Jika melihat bakat yang kami miliki, jika melihat para pemain yang bersaing untuk posisi, maka ya. Jika melihat skuad secara keseluruhan, maka ya, Inggris memiliki peluang yang sangat, sangat bagus untuk memenangkannya. Namun, begitu pula Prancis, begitu pula Spanyol, serta negara-negara lain yang juga akan berpikir bahwa mereka memiliki peluang yang sama."
"Prancis memiliki bakat yang sangat besar dan Spanyol juga memiliki bakat yang luar biasa. Begitu pula dengan Portugal. Mereka semua akan melihat apa yang kami lihat dan jelas hanya satu yang bisa memenangkannya, tapi kami memasuki turnamen ini dengan peluang yang sangat nyata."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Selama jeda internasional ini, Timnas Inggris akan menghadapi Uruguay pada 27 Maret, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Jepang tiga hari kemudian. Inggris tergabung dalam Grup L pada Piala Dunia mendatang bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.