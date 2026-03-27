Alan Shearer mengalami kecelakaan motor akibat lubang di jalan, sementara legenda Newcastle itu memperlihatkan luka-luka parah yang dideritanya

Ikon berusia 55 tahun itu membagikan serangkaian kabar terbaru kepada para pengikutnya di Instagram, yang memperlihatkan dampak fisik dari insiden tersebut. Shearer mengunggah foto lengan bawah dan bisepnya yang terluka parah saat sedang beristirahat di rumah, diikuti dengan foto kakinya yang memperlihatkan luka lecet dalam di bagian lutut dan tulang kering.

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier ini tidak menyembunyikan penyebab kecelakaan tersebut, dan menyalahkan kondisi jalan. Bersama foto-foto lukanya, mantan kapten The Magpies ini menulis penilaian yang blak-blakan mengenai situasi tersebut: "Aduh. Lubang di jalan saat bersepeda itu tidak baik!!!"

Alan Shearer Instagram

