Alan Shearer 2025
Alan Shearer mengalami kecelakaan motor akibat lubang di jalan, sementara legenda Newcastle itu memperlihatkan luka-luka parah yang dideritanya

Legenda Newcastle United dan Timnas Inggris, Alan Shearer, telah menceritakan pengalaman menyakitkan pasca kecelakaan bersepeda yang membuatnya menderita luka robek dan lecet yang cukup parah. Mantan striker produktif itu membagikan foto-foto lukanya di media sosial, dan menyalahkan kondisi jalan yang buruk sebagai penyebab terjatuhnya.

  • Shearer mengalami kecelakaan yang menyakitkan

    Ikon berusia 55 tahun itu membagikan serangkaian kabar terbaru kepada para pengikutnya di Instagram, yang memperlihatkan dampak fisik dari insiden tersebut. Shearer mengunggah foto lengan bawah dan bisepnya yang terluka parah saat sedang beristirahat di rumah, diikuti dengan foto kakinya yang memperlihatkan luka lecet dalam di bagian lutut dan tulang kering.

    Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier ini tidak menyembunyikan penyebab kecelakaan tersebut, dan menyalahkan kondisi jalan. Bersama foto-foto lukanya, mantan kapten The Magpies ini menulis penilaian yang blak-blakan mengenai situasi tersebut: "Aduh. Lubang di jalan saat bersepeda itu tidak baik!!!"

  • Prediksi Piala Dunia Inggris

    Meskipun mengalami cedera, Shearer tetap aktif dalam perannya sebagai komentator, dan baru-baru ini ia menjadi perbincangan setelah meramalkan susunan pemain inti Inggris untuk Piala Dunia 2026. Dalam pemilihan yang lebih mengutamakan performa terkini di Liga Premier daripada reputasi, ia secara mencolok tidak memasukkan Jude Bellingham dan Cole Palmer ke dalam sebelas pemain pilihannya.

    Tim pilihannya menampilkan Jordan Pickford sebagai kiper, empat bek yang terdiri dari Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa, dan Lewis Hall, serta lini tengah yang diisi oleh Declan Rice dan Elliot Anderson. Kuartet penyerangnya terdiri dari Morgan Rogers di posisi No. 10, diapit oleh Bukayo Saka dan Anthony Gordon, dengan Harry Kane sebagai ujung tombak.

    Mendukung visi Tuchel

    Kecelakaan itu terjadi saat Thomas Tuchel tengah bersiap menghadapi ujian besar pertamanya bersama Timnas Inggris. Menanggapi skuad besar Tuchel yang terdiri dari 35 pemain untuk laga persahabatan bulan Maret, Shearer mengatakan kepada Betfair: "Thomas Tuchel jelas akan sedikit menyesuaikan susunan pemain dengan para pemain yang telah ia datangkan. Saya menyukai ide yang dia lakukan dengan skuad 35 pemain ini, yaitu memberi istirahat kepada beberapa pemain untuk satu pertandingan, lalu sisanya akan diturunkan pada pertandingan berikutnya."

  • Keyakinan akan kejayaan Three Lions

    Meskipun baru-baru ini mengalami nasib sial saat mengendarai sepeda motor, Shearer tetap optimis terhadap peluang Inggris di panggung dunia.

    Dia yakin para pemain berbakat saat ini mampu bersaing dengan tim-tim raksasa sepak bola internasional. "Saya yakin Inggris bisa memenangkan Piala Dunia. Jika melihat bakat yang kita miliki, jika melihat para pemain yang bersaing untuk posisi, maka ya," kata Shearer.

