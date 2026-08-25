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Alan Shearer mendesak Arsenal untuk memboyong Julian Alvarez demi mengamankan dominasi gelar Premier League
Peluang untuk mencetak gol
Shearer memberi Arsenal harapan besar untuk merekrut Alvarez sebelum tenggat waktu transfer, dengan menegaskan bahwa striker Atletico itu akan menjadi rekrutan yang bisa menghadirkan gelar juara. Arsenal tetap meminati target jangka panjang mereka itu, yang telah menyatakan keinginan untuk meninggalkan klub demi rival Spanyol, Barcelona.
Namun, Atletico Madrid dapat dimengerti enggan menjual pemain bintang kepada rival langsung, sehingga membuka peluang bagi Arsenal untuk menikung transfer tersebut. Metro menyebut penyerang itu telah melunakkan pendiriannya soal pindah ke London utara setelah sebelumnya lebih memprioritaskan Camp Nou. Tim asuhan Mikel Arteta sedang menjajaki tambahan kekuatan di lini serang setelah rekrutan senilai £64 juta, Viktor Gyokeres, menjalani musim debut yang naik turun di Emirates Stadium.
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Shearer menjagokan juara liga
Mantan striker Inggris Shearer meyakini Arsenal berada dalam posisi yang sangat ideal untuk memanfaatkan ketegangan antara Atletico dan Barca. Berbicara di podcast The Rest is Football, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Premier League itu menjelaskan mengapa Arsenal bisa mengamankan tanda tangan pemenang Piala Dunia tersebut.
"Kami mendengar ada banyak dorongan dari Barcelona dan keengganan dari Atletico," jelas Shearer. "Tampaknya pemikiran mereka mungkin seperti ini, 'Jika kami harus menjual, kami tidak akan menjual kepada Anda [Barca]'.
"Mungkin ada sedikit peluang atau celah kecil bagi Arsenal untuk merekrutnya, menurut Anda. Dan jika mereka melakukannya, maka selesai sudah [persaingan gelar Premier League]."
Fans Atletico berbalik menyerang Alvarez
Situasi yang melingkupi Alvarez mencapai titik terendah baru pada Minggu malam ketika ia dicemooh habis-habisan oleh pendukungnya sendiri saat Atletico bermain imbang di La Liga melawan Villarreal. Basis suporter sangat tidak senang dengan keinginan sang penyerang untuk mengamankan kepindahan kontroversial ke Barcelona.
Alvarez telah membuktikan kualitasnya sejak kepindahan senilai £82 juta dari Manchester City, dengan mencetak 49 gol dalam 107 penampilan sepanjang dua musim di Madrid. Meski meraih gelar liga secara beruntun selama waktunya di Inggris, perkembangannya di Stadion Etihad terhalang oleh striker superstar Erling Haaland.
Micah Richards juga mendesak Arsenal untuk menguji keteguhan Atletico, dengan mengatakan: "Saya sebenarnya akan merekrut seorang striker jika saya adalah Arsenal dan kita semua sudah melihat situasi Alvarez di Atletico. Dia dicemooh oleh suporternya sendiri tempo hari dan ada laporan bahwa dia ingin pergi ke Barcelona. Tetapi apakah Atletico akan menjualnya ke Barcelona?
"Ini bisa menjadi peluang bagi Arsenal untuk diam-diam masuk dan mengajukan tawaran. Dia jelas tidak bahagia. Jika Arsenal memiliki Alvarez, dia akan membawa mereka ke level berikutnya."
- Getty Images
Membawa Arsenal ke level berikutnya
Dengan Alvarez jelas tidak betah di Madrid, tawaran resmi dari Arsenal bisa menjadi solusi cepat bagi semua pihak. Arsenal sudah berada di posisi sangat baik setelah mengangkat trofi Premier League musim lalu untuk pertama kalinya sejak 2004, sekaligus mencapai final Liga Champions. Kehadiran pemenang yang sudah terbukti seperti Alvarez hanya akan semakin menebar ketakutan kepada para rival domestik mereka.
Pasukan Arteta juga sudah memulai upaya mempertahankan gelar mereka dengan sempurna, lewat kemenangan mudah 3-0 atas tim promosi baru Coventry City. Mengamankan Alvarez sebelum tenggat waktu akan menjadi dorongan besar untuk sisa musim ini.
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