Situasi yang melingkupi Alvarez mencapai titik terendah baru pada Minggu malam ketika ia dicemooh habis-habisan oleh pendukungnya sendiri saat Atletico bermain imbang di La Liga melawan Villarreal. Basis suporter sangat tidak senang dengan keinginan sang penyerang untuk mengamankan kepindahan kontroversial ke Barcelona.

Alvarez telah membuktikan kualitasnya sejak kepindahan senilai £82 juta dari Manchester City, dengan mencetak 49 gol dalam 107 penampilan sepanjang dua musim di Madrid. Meski meraih gelar liga secara beruntun selama waktunya di Inggris, perkembangannya di Stadion Etihad terhalang oleh striker superstar Erling Haaland.

Micah Richards juga mendesak Arsenal untuk menguji keteguhan Atletico, dengan mengatakan: "Saya sebenarnya akan merekrut seorang striker jika saya adalah Arsenal dan kita semua sudah melihat situasi Alvarez di Atletico. Dia dicemooh oleh suporternya sendiri tempo hari dan ada laporan bahwa dia ingin pergi ke Barcelona. Tetapi apakah Atletico akan menjualnya ke Barcelona?

"Ini bisa menjadi peluang bagi Arsenal untuk diam-diam masuk dan mengajukan tawaran. Dia jelas tidak bahagia. Jika Arsenal memiliki Alvarez, dia akan membawa mereka ke level berikutnya."