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Alan Shearer dan Gary Lineker dibuat terpukau oleh transformasi 'luar biasa' bintang Arsenal Myles Lewis-Skelly bersama timnas Inggris
Lewis-Skelly kembali menemukan performanya
Lewis-Skelly telah menarik perhatian legenda sepakbola Inggris Shearer dan Lineker setelah awal yang mengesankan pada musim baru. Bintang Arsenal berusia 20 tahun itu tampil gemilang untuk klubnya maupun tim nasional Inggris. Lewis-Skelly awalnya menembus tim utama Arsenal dua musim lalu sebagai remaja yang menjanjikan. Ia membantu tim asuhan Mikel Arteta mengamankan gelar Liga Primer musim lalu, tetapi pada akhirnya ia kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten.
Riccardo Calafiori dengan cepat memantapkan diri sebagai bek kiri pilihan utama di Emirates, membuat lulusan akademi itu turun dalam urutan pilihan. Minimnya menit bermain ini terbukti merugikan, membuat pemain muda itu gagal mendapatkan tempat dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.
- Getty Images Sport
Para legenda memuji transisi lini tengah yang luar biasa
Bertekad untuk bangkit kembali, Lewis-Skelly telah menemukan kembali dirinya pada pekan-pekan awal musim ini. Ia menjauh dari lini pertahanan dan kembali ke posisi favoritnya di lini tengah.
Penampilannya tidak luput dari perhatian mantan penyerang England, Shearer dan Lineker. Berbicara di podcast The Rest Is Football, Shearer mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat pemain muda Arsenal itu.
"Saya tahu dia bermain di lini tengah musim lalu, tetapi peningkatannya musim ini hingga masuk ke Arsenal dan lini tengah England sungguh luar biasa," kata Shearer.
Tampil menghadapi juara dunia
Lewis-Skelly menunjukkan kemampuannya di lini tengah saat laga pembuka Inggris di Nations League di Wembley. Tuchel memercayai pemain Arsenal itu untuk tampil sebagai starter bersama Elliot Anderson dan Jude Bellingham di pusat lapangan. Meski Inggris menelan kekalahan 3-2 dari Spanyol, gelandang muda itu tetap menampilkan performa menonjol. Lineker menyoroti besarnya tekanan yang dibebankan kepada pemain muda tersebut dalam pertandingan dengan taruhan setinggi itu.
"Itu memang [sangat luar biasa]," kata Lineker. "Lucu juga, karena Anda punya Nico O’Reilly yang sebenarnya adalah pemain lini tengah yang dialihfungsikan menjadi bek kiri, dan Anda punya Lewis-Skelly yang merupakan seorang bek sayap dan tampaknya telah berubah menjadi pemain lini tengah.
"Jelas, ketika mereka tumbuh sekarang ini, mereka seperti bermain di mana-mana, di semua posisi ini, jadi itu sangat bagus untuk mereka. Namun, mereka adalah dua pesepakbola yang luar biasa. Saya rasa dia tampil sangat baik dalam peran lini tengah itu dengan mengisi peran Declan Rice.
"Tanggung jawab besar melawan Spanyol, terutama ketika Anda memiliki salah satu gelandang, Jude Bellingham, yang utamanya berada di posisi-posisi depan. Saya pikir Lewis-Skelly dan Elliot Anderson di sana sama-sama luar biasa."
- Getty Images Sport
Mencari satu kesempatan starter lagi melawan Republik Ceko
Lewis-Skelly kini berharap bisa mempertahankan tempatnya sebagai starter di tim nasional. Inggris akan kembali berlaga di Nations League saat menghadapi Republik Ceko pada Selasa, yang memberi gelandang Arsenal itu peluang berharga lainnya untuk bersinar.
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