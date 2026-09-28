Alan Shearer dan Gary Lineker dibuat terpukau oleh transformasi 'luar biasa' bintang Arsenal Myles Lewis-Skelly bersama timnas Inggris

Lewis-Skelly menunjukkan kemampuannya di lini tengah saat laga pembuka Inggris di Nations League di Wembley. Tuchel memercayai pemain Arsenal itu untuk tampil sebagai starter bersama Elliot Anderson dan Jude Bellingham di pusat lapangan. Meski Inggris menelan kekalahan 3-2 dari Spanyol, gelandang muda itu tetap menampilkan performa menonjol. Lineker menyoroti besarnya tekanan yang dibebankan kepada pemain muda tersebut dalam pertandingan dengan taruhan setinggi itu.

"Itu memang [sangat luar biasa]," kata Lineker. "Lucu juga, karena Anda punya Nico O’Reilly yang sebenarnya adalah pemain lini tengah yang dialihfungsikan menjadi bek kiri, dan Anda punya Lewis-Skelly yang merupakan seorang bek sayap dan tampaknya telah berubah menjadi pemain lini tengah.

"Jelas, ketika mereka tumbuh sekarang ini, mereka seperti bermain di mana-mana, di semua posisi ini, jadi itu sangat bagus untuk mereka. Namun, mereka adalah dua pesepakbola yang luar biasa. Saya rasa dia tampil sangat baik dalam peran lini tengah itu dengan mengisi peran Declan Rice.

"Tanggung jawab besar melawan Spanyol, terutama ketika Anda memiliki salah satu gelandang, Jude Bellingham, yang utamanya berada di posisi-posisi depan. Saya pikir Lewis-Skelly dan Elliot Anderson di sana sama-sama luar biasa."