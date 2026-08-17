Getty Images Sport
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Alan Pardew mengklaim Arsenal terlihat jauh di atas rival-rivalnya di Premier League setelah kemenangan di Community Shield
Pertarungan perebutan trofi memicu optimisme
Arsenal menampilkan performa yang benar-benar dominan untuk menyingkirkan City asuhan Enzo Maresca lewat kemenangan telak 3-0, sekaligus merebut Community Shield di Principality Stadium pada Minggu. Gol kilat Riccardo Calafiori saat laga baru berjalan 23 detik langsung menentukan arah pertandingan, sebelum gol dari Kai Havertz dan Martin Odegaard, yang keduanya diciptakan lewat assist debutan Christos Tzolis, membuat laga sepenuhnya di luar jangkauan. Kemenangan ini memastikan gelar Community Shield ke-18 dalam sejarah gemilang klub London utara tersebut.
- AFP
Gelandang marquee menuai pujian
Kemenangan meyakinkan itu juga semakin bersinar berkat debut solid Bruno Guimaraes, yang langsung membenarkan biaya transfernya sebesar £75 juta di jantung lini tengah. Mantan manajer Newcastle dan Crystal Palace, Pardew, melontarkan pujian setinggi langit saat tampil di talkSPORT: "Itu perekrutan yang luar biasa. Yang Anda dapatkan adalah pemain yang memahami Premier League, berada di level paling atas Premier League sebagai gelandang kreatif, dan dia juga bisa bekerja keras saat dibutuhkan."
Di luar para pemain baru, Pardew menyoroti bahwa stabilitas ruang ganti dan kesinambungan taktik memberi Arsenal keunggulan yang jelas atas para rival yang sedang menjalani transisi manajerial. Ia menambahkan: "Ada satu kata yang dipakai, kontinuitas... semua klub lain tidak punya itu, mereka punya manajer baru, jadi itu akan menjadi nilai plus yang sangat besar bagi Arteta tahun ini.
"Saya tidak akan bilang dia mendapat jalan mulus karena selalu sulit untuk menjuarai Premier League, terutama secara beruntun, dan Arsenal akan mencoba melakukan itu. Ini akan menjadi musim yang berat, tetapi saat ini Anda harus bilang wow, mereka tampak jauh di atas [yang lain] untuk saat ini."
Pundit memperkirakan akan ada tambahan lagi
Setelah merasakan sukses juara, Arsenal tampak berada dalam posisi yang baik untuk membangun momentum mereka dan masih bisa kembali bergerak di bursa transfer untuk satu tambahan pemain bintang lagi sebelum tenggat waktu, meski gagal mendapatkan Vinicius Junior setelah perpanjangan kontrak terbarunya dengan Real Madrid.
Pardew meyakini dorongan psikologis dari status juara mengubah seluruh dinamika di sekitar klub: "Ketika Anda sudah memenangkan gelar, kepercayaan dirinya berbeda dan rasanya juga berbeda. Para pemain itu semuanya sudah memiliki medali emas di loker, dan sekarang mereka telah mendatangkan gelandang papan atas, papan atas untuk menambah kekuatan itu, dan mungkin satu bintang besar lagi juga akan datang. Saya pikir di situlah kuncinya: siapa pemain berikutnya ini bagi Arsenal? Karena dia bisa membawa mereka ke level di mana mereka menjuarai liga dengan sedikit lebih nyaman."
Menilai perbedaan antara kedua tim pada hari Minggu, ia menambahkan: "Saat ini, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan dari penampilan di Community Shield, tetapi mereka telah kembali, mereka terlihat kuat secara mental dan mereka jauh lebih siap hari ini daripada Manchester City. Manchester City terlihat seperti hanya berusaha melewatinya, mungkin itu bukan fokus mereka, dan Arsenal justru kebalikannya. Itu terlihat jelas."
- Getty Images Sport
Laga pembuka di Emirates kian dekat
Arsenal segera mengalihkan perhatian ke upaya mereka mempertahankan gelar Premier League saat menjamu tim promosi baru Coventry City di Stadion Emirates pada Jumat malam. Tim asuhan Arteta akan bertekad membawa momentum kemenangan ini ke laga pembuka mereka untuk mengamankan poin maksimal sebelum tuntutan jadwal domestik dan Eropa mulai terasa. Kepercayaan diri yang tinggi dan adaptasi mulus para rekrutan musim panas mereka menjadi fondasi ideal untuk memimpin upaya baru dalam perburuan puncak sepak bola Inggris.
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