Kemenangan meyakinkan itu juga semakin bersinar berkat debut solid Bruno Guimaraes, yang langsung membenarkan biaya transfernya sebesar £75 juta di jantung lini tengah. Mantan manajer Newcastle dan Crystal Palace, Pardew, melontarkan pujian setinggi langit saat tampil di talkSPORT: "Itu perekrutan yang luar biasa. Yang Anda dapatkan adalah pemain yang memahami Premier League, berada di level paling atas Premier League sebagai gelandang kreatif, dan dia juga bisa bekerja keras saat dibutuhkan."

Di luar para pemain baru, Pardew menyoroti bahwa stabilitas ruang ganti dan kesinambungan taktik memberi Arsenal keunggulan yang jelas atas para rival yang sedang menjalani transisi manajerial. Ia menambahkan: "Ada satu kata yang dipakai, kontinuitas... semua klub lain tidak punya itu, mereka punya manajer baru, jadi itu akan menjadi nilai plus yang sangat besar bagi Arteta tahun ini.

"Saya tidak akan bilang dia mendapat jalan mulus karena selalu sulit untuk menjuarai Premier League, terutama secara beruntun, dan Arsenal akan mencoba melakukan itu. Ini akan menjadi musim yang berat, tetapi saat ini Anda harus bilang wow, mereka tampak jauh di atas [yang lain] untuk saat ini."