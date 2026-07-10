Alajbegovic, kontak baru antara Milan dan agennya: Bayer Leverkusen telah merekrut seorang penyerang dan menetapkan harganya

Pemain asal Bosnia kelahiran 2007 ini, yang tampil apik di Piala Dunia, sangat disukai oleh Rossoneri dan, terutama, oleh Ibrahimovic. Dalam wawancara dengan Fox Sports, ia mengomentari golnya di Qatar sebagai berikut: "Tendangannya sangat indah, ya. Tekniknya sempurna, ya. Tapi yang membuatku terkesan adalah kepercayaan dirinya sebelum mencetak gol. Cara dia meminta bola, cara dia menangkap momen itu. Pemain hebat tidak menunggu peluang. Mereka menciptakannya. Semua orang membicarakan golnya, tapi bagi saya, gol bukanlah hal terpenting. Yang paling mengejutkan adalah keberaniannya. Seorang remaja berusia 18 tahun di Piala Dunia, di bawah tekanan, dengan jutaan orang yang menontonnya, bermain seolah-olah dia adalah tuan rumah stadion. Ini sangat langka. Banyak pemain muda yang berbakat. Bakat ada di mana-mana. Namun, bakat tanpa kepribadian tidak ada gunanya. Ketika saya melihat Kerim, saya tidak melihat seorang pemain muda yang berharap bisa bermain bagus. Saya melihat seorang pemain yang yakin bahwa dirinya adalah yang terbaik di lapangan. Orang-orang akan mengatakan bahwa ini adalah awal kariernya. Mungkin saja. Namun, jika ia mempertahankan mentalitas ini, gol ini akan dikenang sebagai momen ketika dunia sepak bola menyadari siapa sebenarnya Kerim Alajbegović. Piala Dunia adalah tempat lahirnya para bintang. Hari ini, seorang bintang baru telah muncul.



