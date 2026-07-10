Seorang gelandang serang yang bermain di belakang penyerang. Setelah mengamankan kedatangan Gila dari Lazio dan Goncalo Ramos dari Paris Saint-Germain, Milan kini mencari tambahan baru di lini serang yang dapat meningkatkan kualitas skuad. Kriteria utamanya tetap sama: pemain yang dicari harus muda, berbakat, dan memiliki nilai jual kembali. Kōnstantinos Karetsas dari Genk dan Kerim Alajbegović—yang musim lalu bermain untuk Salzburg namun dimiliki oleh Bayer Leverkusen—memiliki karakteristik tersebut.
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Alajbegovic, kontak baru antara Milan dan agennya: Bayer Leverkusen telah merekrut seorang penyerang dan menetapkan harganya
IBRAHIMOVIC MENJADI SPONSORNYA
Pemain asal Bosnia kelahiran 2007 ini, yang tampil apik di Piala Dunia, sangat disukai oleh Rossoneri dan, terutama, oleh Ibrahimovic. Dalam wawancara dengan Fox Sports, ia mengomentari golnya di Qatar sebagai berikut: "Tendangannya sangat indah, ya. Tekniknya sempurna, ya. Tapi yang membuatku terkesan adalah kepercayaan dirinya sebelum mencetak gol. Cara dia meminta bola, cara dia menangkap momen itu. Pemain hebat tidak menunggu peluang. Mereka menciptakannya. Semua orang membicarakan golnya, tapi bagi saya, gol bukanlah hal terpenting. Yang paling mengejutkan adalah keberaniannya. Seorang remaja berusia 18 tahun di Piala Dunia, di bawah tekanan, dengan jutaan orang yang menontonnya, bermain seolah-olah dia adalah tuan rumah stadion. Ini sangat langka. Banyak pemain muda yang berbakat. Bakat ada di mana-mana. Namun, bakat tanpa kepribadian tidak ada gunanya. Ketika saya melihat Kerim, saya tidak melihat seorang pemain muda yang berharap bisa bermain bagus. Saya melihat seorang pemain yang yakin bahwa dirinya adalah yang terbaik di lapangan. Orang-orang akan mengatakan bahwa ini adalah awal kariernya. Mungkin saja. Namun, jika ia mempertahankan mentalitas ini, gol ini akan dikenang sebagai momen ketika dunia sepak bola menyadari siapa sebenarnya Kerim Alajbegović. Piala Dunia adalah tempat lahirnya para bintang. Hari ini, seorang bintang baru telah muncul.
KONTAK YANG TERUS-MENERUS
Milan terus menjalin komunikasi dengan pihak Alajbegović, yang kemungkinan besar akan mencapai kesepakatan. Memang benar persaingan sangat ketat, baik di Eropa maupun di Italia (Atalanta dan Roma), namun pemain asal Bosnia itu akan senang mengenakan seragam Milan dan Cardinale memiliki tawaran finansial yang cukup untuk meyakinkannya memilih Rossoneri. Lebih sulit untuk menemukan titik temu dengan Bayer Leverkusen, yang pada akhir Maret lalu membawanya kembali ke Jerman dengan menggunakan opsi pembelian dan membayar 8 juta euro kepada Salzburg (klub tersebut sebelumnya telah melepasnya pada tahun 2024 dengan harga 2 juta euro). Pihak klub Jerman tersebut saat ini tidak berniat melepaskannya, namun hal ini hanyalah strategi: jika ada tawaran sebesar 30 juta euro, mereka akan mempertimbangkannya.
PENERIMAAN MOREIRA DAN PERSaINGAN YANG KETAT
Dengan catatan 9 gol dan 3 assist dalam 28 pertandingan liga Austria, Alajbegovic secara umum dianggap sebagai masa kini dan masa depan Bayer: "Meskipun usianya masih muda, ia telah menjadi pemain kunci bagi Salzburg, dan menunjukkan performa tingkat tinggi bahkan di kancah internasional, baik dalam kualifikasi Liga Champions maupun pertandingan Liga Europa," kata direktur olahraga Simon Rolfes pada akhir Maret. Kami yakin Kerim akan dapat memainkan peran penting juga di Bayer 04 Leverkusen dalam beberapa tahun mendatang.” Namun, belum tentu hal itu benar-benar terjadi, bahwa ia langsung menjadi pemain inti, dan terutama bahwa ia memiliki masa depan di BayArena. Bayer memang telah menginvestasikan 32 juta euro untuk merekrut pemain sayap serang Afonso Moreira dari Olympique Lyon dan memiliki pemain-pemain di skuad yang bermain di posisi yang sama, seperti Culbreath, Ben Seghir, dan Poku. Persaingan ini bisa memaksanya hengkang, dengan klub-klub besar, termasuk Milan, siap memanfaatkan situasi tersebut.
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