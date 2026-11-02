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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Alajbegovic dan gol pertamanya di Serie A: "Malam yang istimewa, pada hari yang istimewa. Saya tidak akan pernah melupakannya"

Juventus
K. Alajbegovic
Serie A

Pemain kelahiran 2007 itu merayakan dan mengobarkan semangat: "Mari terus menekan"

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05 Nov 2026

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JUV

Kerim Alajbegovic, penyerang kelahiran 2007, menjadi bintang utama dalam kemenangan Juventus 2-0 atas Napoli. Ia tampil apik dan mencetak gol pertamanya di Serie A, yang merupakan gol keduanya secara keseluruhan bersama Juventus.

Sehari setelah pertandingan melawan Napoli, pemain asal Bosnia itu menulis di media sosialnya: "Malam istimewa di kandang, pada hari yang istimewa. Gol pertama saya di Serie A dan kemenangan kandang yang penting atas Napoli. Momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Bangga dengan tim dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan".

  • Alajbegovic menutup pesannya dengan: "Kami akan terus berjuang dan terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Forza Juve! Sampai akhir. KM17".

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Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV