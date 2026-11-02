Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV

Kerim Alajbegovic, penyerang kelahiran 2007, menjadi bintang utama dalam kemenangan Juventus 2-0 atas Napoli. Ia tampil apik dan mencetak gol pertamanya di Serie A, yang merupakan gol keduanya secara keseluruhan bersama Juventus.

Sehari setelah pertandingan melawan Napoli, pemain asal Bosnia itu menulis di media sosialnya: "Malam istimewa di kandang, pada hari yang istimewa. Gol pertama saya di Serie A dan kemenangan kandang yang penting atas Napoli. Momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Bangga dengan tim dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan".