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Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo 'menghadapi krisis keuangan' seiring terhambatnya rencana transfer dan tertundanya pembayaran gaji para pemain
Keterlambatan pembayaran gaji mengganggu persiapan pramusim Al-Nassr
Menurut Al-Riyadiyah, Al-Nassr sedang menghadapi kesulitan keuangan setelah kekurangan likuiditas memengaruhi operasional sehari-hari klub. Laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa pemain tim utama hanya menerima sebagian dari gaji bulan Juni mereka, sementara klub masih berupaya melunasi sisa pembayaran yang tertunda.
Masalah arus kas yang dilaporkan tersebut muncul selama masa pramusim, sehingga menimbulkan ketidakpastian di dalam skuad. Situasi ini terjadi meskipun Al-Nassr telah melakukan investasi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir setelah kedatangan Cristiano Ronaldo.
- Getty Images
Aktivitas transfer terhenti total
Dampak langsung di bidang olahraga dari krisis keuangan ini adalah penangguhan seluruh aktivitas perekrutan. Klub telah secara aktif memantau pasar untuk mencari pengganti berkualitas tinggi bagi Marcelo Brozovic, yang kepergiannya secara resmi dikonfirmasi pekan lalu. Namun, meskipun kepergian gelandang asal Kroasia tersebut merupakan kerugian besar bagi lini tengah, manajemen belum mampu melanjutkan negosiasi formal apa pun untuk mencari penggantinya.
Kekurangan dana likuid berarti pencarian bintang gelandang asing baru harus ditunda tanpa batas waktu. Staf teknis, yang kini memimpin tim setelah meraih gelar juara Liga Pro Arab Saudi musim lalu, telah mengidentifikasi posisi gelandang tengah sebagai area prioritas untuk diperkuat, namun mereka kini dihadapkan pada kemungkinan harus memulai musim baru dengan skuad yang kekurangan pemain jika situasi ekonomi tidak segera membaik.
Masalah keuangan mengancam persiapan
Masalah-masalah yang dilaporkan ini menjadi tantangan awal bagi pelatih kepala baru Ange Postecoglou, yang sedang mempersiapkan Al-Nassr untuk berlaga di empat kompetisi, termasuk Liga Pro Saudi, Piala Raja, Piala Super Saudi, dan Liga Champions AFC Elite.
Tanpa stabilitas finansial atau rekrutan baru, klub ini berisiko memasuki musim dengan kekurangan pemain dalam skuadnya. Ketidakpastian ini juga muncul di tengah upaya klub-klub pesaing yang terus memperkuat diri menjelang musim baru.
- Getty Images Sport
Klub berada di bawah tekanan untuk mengatasi krisis
Perhatian kini akan tertuju pada apakah pimpinan Al-Nassr mampu mengatasi masalah kekurangan likuiditas yang dilaporkan tersebut sebelum musim dimulai. Pihak manajemen klub berada di bawah tekanan untuk memulihkan stabilitas keuangan dan melanjutkan kembali rencana transfer klub. Penyelesaian yang cepat akan memungkinkan Al-Nassr memperkuat skuad dan fokus mempertahankan gelar juara Liga Pro Saudi sambil berkompetisi di kancah Asia. Sampai saat itu, persiapan untuk musim baru masih dibayangi oleh ketidakpastian.
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