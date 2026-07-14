Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo 'menghadapi krisis keuangan' seiring terhambatnya rencana transfer dan tertundanya pembayaran gaji para pemain

Dampak langsung di bidang olahraga dari krisis keuangan ini adalah penangguhan seluruh aktivitas perekrutan. Klub telah secara aktif memantau pasar untuk mencari pengganti berkualitas tinggi bagi Marcelo Brozovic, yang kepergiannya secara resmi dikonfirmasi pekan lalu. Namun, meskipun kepergian gelandang asal Kroasia tersebut merupakan kerugian besar bagi lini tengah, manajemen belum mampu melanjutkan negosiasi formal apa pun untuk mencari penggantinya.

Kekurangan dana likuid berarti pencarian bintang gelandang asing baru harus ditunda tanpa batas waktu. Staf teknis, yang kini memimpin tim setelah meraih gelar juara Liga Pro Arab Saudi musim lalu, telah mengidentifikasi posisi gelandang tengah sebagai area prioritas untuk diperkuat, namun mereka kini dihadapkan pada kemungkinan harus memulai musim baru dengan skuad yang kekurangan pemain jika situasi ekonomi tidak segera membaik.