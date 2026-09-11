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Al-Nassr mendapat dorongan taktis besar menjelang misi terakhir Cristiano Ronaldo di Liga Champions
Ronaldo bersiap untuk kembali ke Liga Champions Asia
Ronaldo akan memulai apa yang bisa menjadi kampanye terakhirnya di kompetisi klub utama Asia, AFC Champions League Elite 2026-27. Penyerang Al-Nassr itu bertekad mengangkat trofi tersebut sebelum mengakhiri karier legendarisnya.
Manajer Postecoglou diperkirakan akan mengatur rotasi skuad dan membatasi menit bermain para bintang kunci dalam laga Saudi Pro League hari Sabtu melawan Al-Khaleej. Langkah itu diambil menjelang laga pembuka mereka di level kontinental pada Selasa, 15 September, melawan Al Ain.
Al-Nassr juga bisa menerima dorongan taktis yang signifikan untuk laga tersebut. Winger Coman menargetkan pemulihan cepat dari cedera hamstring ringan agar bisa tampil bersama Ronaldo.
- Getty Images Sport
Coman menargetkan comeback penting dari cedera
Coman mengalami masalah hamstring dalam laga terbaru Al-Nassr melawan Al-Ittihad. Namun, tes diagnostik membawa kabar positif, dengan MRI mengonfirmasi bahwa pemain internasional Prancis itu hanya mengalami robekan ringan.
Menurut media Saudi Arriyadiyah, tim medis Al Nassr bisa memberi lampu hijau kepada winger tersebut untuk kembali tepat waktu pada laga melawan Al Ain. Sementara ia terus menjalani protokol pemulihan di tempat latihan, ia sudah dipastikan absen dalam pertandingan liga hari Sabtu.
Coman menjalani awal musim yang membuat frustrasi, gagal mencetak gol maupun assist dalam enam penampilan. Meski demikian, kemampuannya dalam duel satu lawan satu dan umpan-umpannya tetap menjadi komponen penting dalam serangan bersama Ronaldo.
'Mr Champions League' memburu mahkota Asia terakhir
Setelah mendapat julukan "Mr. Liga Champions" di Eropa berkat raihan lima gelar, Ronaldo berambisi menambah trofi Asia ke dalam koleksinya. Musim 2026-27 menjadi penampilan ketiganya di turnamen ini bersama Al-Nassr.
Kampanye debut penuhnya pada 2023-24 berakhir dengan kekecewaan di perempat final lewat adu penalti melawan juara pada akhirnya, Al Ain, meski sang penyerang mencatatkan enam gol dan dua assist dalam sembilan pertandingan.
Ronaldo menikmati catatan individu yang bahkan lebih baik pada tahun berikutnya, dengan mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan. Namun, klub Jepang Kawasaki Frontale menghentikan laju Al Nassr di semifinal dengan kemenangan 3-2.
- AFP
Bintang-bintang yang diistirahatkan fokus pada penebusan di level kontinental
Sebelum memulai kampanye Asia mereka, Al-Nassr harus lebih dulu melewati pekan ke-7 Liga Pro Saudi melawan Al-Khaleej. Postecoglou akan melindungi bintang-bintang utamanya untuk memastikan kebugaran puncak menghadapi ujian kontinental pada pertengahan pekan.
Dengan Ronaldo telah memberi sinyal bahwa kampanye ini bisa menjadi yang terakhir baginya sebagai profesional aktif, taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Kembali berduet dengan Coman yang sudah bugar bisa memberikan formula ideal untuk meraih sukses melawan lawan yang sudah familier, Al Ain.
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