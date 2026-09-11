Ronaldo akan memulai apa yang bisa menjadi kampanye terakhirnya di kompetisi klub utama Asia, AFC Champions League Elite 2026-27. Penyerang Al-Nassr itu bertekad mengangkat trofi tersebut sebelum mengakhiri karier legendarisnya.

Manajer Postecoglou diperkirakan akan mengatur rotasi skuad dan membatasi menit bermain para bintang kunci dalam laga Saudi Pro League hari Sabtu melawan Al-Khaleej. Langkah itu diambil menjelang laga pembuka mereka di level kontinental pada Selasa, 15 September, melawan Al Ain.

Al-Nassr juga bisa menerima dorongan taktis yang signifikan untuk laga tersebut. Winger Coman menargetkan pemulihan cepat dari cedera hamstring ringan agar bisa tampil bersama Ronaldo.