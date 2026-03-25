Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Al-Ittihad menghadapi persaingan untuk merekrut Mohamed Salah, namun Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo tidak termasuk di antara klub-klub Liga Pro Arab Saudi yang berpeluang mendatangkan ikon Liverpool tersebut

Al-Ittihad dilaporkan kembali menunjukkan minatnya pada Mohamed Salah hanya beberapa jam setelah bintang asal Mesir itu mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Klub raksasa Liga Pro Saudi tersebut siap menjadikan pemain berusia 33 tahun itu sebagai wajah baru proyek mereka, menyusul pengumuman perpisahan yang penuh emosi di Anfield.

  Klub-klub besar Arab Saudi kembali membidik target jangka panjang

    Menurut ESPN, Al-Ittihad telah melanjutkan upaya intensif mereka untuk mendatangkan Salah. Setelah sang penyerang mengumumkan pada Selasa bahwa ia akan meninggalkan Merseyside saat musim ini berakhir, klub asal Arab Saudi tersebut kini berada di urutan terdepan. Pihak manajemen memandang sang pemain sayap sebagai rekrutan bintang yang ideal untuk menggantikan Karim Benzema, yang bergabung dengan Al-Hilal pada Februari lalu. Upaya ini bukanlah hal baru; klub Liga Premier tersebut menolak tawaran sebesar £150 juta ($200 juta) untuk pemain internasional tersebut pada September 2023. Namun, situasinya telah berubah secara signifikan sejak sang penyerang mengonfirmasi kepergiannya yang akan segera terjadi.

    Mencari jimat baru di tengah persaingan internal

    Meskipun Al-Ittihad saat ini memimpin perburuan, mereka menghadapi persaingan internal yang cukup ketat. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Al-Qadsiah adalah satu-satunya klub regional lain yang memiliki kekuatan finansial untuk menyaingi tawaran yang diajukan. Menariknya, klub-klub raksasa saat ini seperti Al-Nassr—di mana Cristiano Ronaldo telah bermain sejak 2023—Al-Ahli, dan Al-Hilal diperkirakan tidak akan ikut dalam perburuan tanda tangannya pada tahap ini. Mendapatkan pemain berusia 33 tahun ini akan memungkinkan klub asal Jeddah tersebut mempertahankan statusnya di kalangan elit. Dampak budayanya yang luar biasa sebagai atlet Arab terkemuka semakin memperkuat daya tariknya saat klub-klub Timur Tengah mencari figur global baru.

  • Warisan Anfield akan segera berakhir

    Berita ini menandai awal dari akhir karier yang penuh prestasi dalam sejarah sepak bola Inggris. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Liverpool akan dengan lapang dada membiarkan pemain andalannya itu hengkang secara gratis meskipun kontraknya masih tersisa satu tahun. Sejak bergabung dari Roma pada 2017, ia telah menjadi motor penggerak era penuh trofi, dengan meraih delapan gelar utama. Statistiknya sungguh mengagumkan. Dengan 255 gol dalam 435 penampilan, ia berada di peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, hanya tertinggal dari Ian Rush (346) dan Roger Hunt (285). Selain itu, 191 golnya di liga utama menempatkannya di peringkat keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi tersebut.

    Keretakan hubungan dan prospek ke depan

    Keputusan bersama untuk berpisah ini diambil setelah periode yang sangat bergejolak bagi sang pemain. Meskipun telah memperpanjang kontraknya pada April lalu, performanya terlihat menurun drastis selama musim ini, yang membuatnya dicadangkan dalam tiga pertandingan berturut-turut pada akhir 2025. Rasa frustrasi yang terpendam akhirnya meluap ketika ia memberikan wawancara yang penuh emosi kepada para wartawan, menuduh klub telah "mengorbankan" dirinya di tengah rentetan hasil yang sangat mengecewakan.

    Meskipun terjadi gejolak baru-baru ini, warisannya sebagai ikon Liga Premier tetap terjaga dan awal baru di Timur Tengah tampaknya menjadi hasil yang paling mungkin.

