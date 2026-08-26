Diaby pun semakin dekat untuk menutup lembaran Al Ittihad dan kembali ke klub Jerman, Bayer Leverkusen, setelah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub asal Jeddah itu terkait hak-hak finansialnya, yang membuka jalan bagi kepindahannya usai berminggu-minggu ketidakjelasan seputar masa depannya.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Arriyadiyah yang mengutip majalah Jerman "Kicker", perselisihan terkait hak-hak finansial pemain itu telah diselesaikan dalam beberapa jam terakhir, setelah sebelumnya menjadi penyebab utama tertundanya kepulangannya ke klub lamanya selama sekitar empat pekan.

Diaby sebelumnya telah memberi tahu manajemen Al Ittihad bahwa ia "tidak siap secara mental" untuk tampil di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di tengah kesibukannya dengan negosiasi kepindahan ke Leverkusen, juara Liga Jerman musim 2023-2024.

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