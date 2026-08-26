Berkas Moussa Diaby di dalam Al-Ittihad mulai bergerak dalam beberapa jam terakhir, setelah berminggu-minggu diliputi ketidakpastian mengenai masa depan winger asal Prancis itu, di saat klub kini dihadapkan pada keputusan-keputusan cepat yang berkaitan dengan pemain tersebut dan calon penggantinya.
Diterjemahkan oleh
Al-Ittihad dan Leverkusen Sepakat: Pengganti Jepang untuk Diaby, Pemain Aljazair Ancam Transfer Kessie
Apa yang tertunda berminggu-minggu diputuskan dalam hitungan jam
Diaby pun semakin dekat untuk menutup lembaran Al Ittihad dan kembali ke klub Jerman, Bayer Leverkusen, setelah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub asal Jeddah itu terkait hak-hak finansialnya, yang membuka jalan bagi kepindahannya usai berminggu-minggu ketidakjelasan seputar masa depannya.
Menurut yang dilaporkan surat kabar Arriyadiyah yang mengutip majalah Jerman "Kicker", perselisihan terkait hak-hak finansial pemain itu telah diselesaikan dalam beberapa jam terakhir, setelah sebelumnya menjadi penyebab utama tertundanya kepulangannya ke klub lamanya selama sekitar empat pekan.
Diaby sebelumnya telah memberi tahu manajemen Al Ittihad bahwa ia "tidak siap secara mental" untuk tampil di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di tengah kesibukannya dengan negosiasi kepindahan ke Leverkusen, juara Liga Jerman musim 2023-2024.
Baca juga: Mimpi Flick semakin dekat: Pedri bersiap tampil perdana, dan pesan baru soal Alvarez
30 juta euro: kontrak panjang menanti Diaby
Kesepakatan itu mengarah pada penyelesaian dengan nilai sedikit di bawah 30 juta euro, menurut yang ditegaskan Florian Plettenberg, jurnalis di jaringan "Sky", pada hari Rabu ini, sembari menyebutkan adanya kesepakatan lisan penuh antara kedua klub mengenai nilai transfer, dengan kesepakatan tersebut merupakan transfer permanen dan bukan pinjaman.
Diaby diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan Leverkusen yang berlaku hingga tahun 2031, sementara manajemen kedua klub saat ini tengah menyelesaikan detail-detail terakhir sebelum pengumuman resmi.
Pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak menjadi langkah berikutnya dalam kesepakatan ini, dengan pemain tersebut akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa hari mendatang, menurut "Kicker".
Baca juga: Pertanyaan jebakan untuk mempermalukannya: Xavi lolos dari penyergapan Belanda pertama
Al-Ittihad bersiap untuk era pasca Diaby dan Keller: Doan dan Boudaoui jadi sorotan
Rampungnya kepindahan ini berarti berakhirnya petualangan Diaby bersama Al Ittihad setelah dua musim yang dilaluinya dengan seragam tim, di saat manajemen klub mulai bergerak lebih awal untuk menentukan pengganti potensial bagi winger asal Prancis tersebut.
Sumber "Arriyadiyah" mengungkapkan bahwa Al Ittihad menempatkan pemain Jepang, Ritsu Doan, winger Eintracht Frankfurt, sebagai salah satu opsi utama untuk menggantikan Diaby, di samping sejumlah nama lainnya.
Selain itu, gelandang asal Aljazair, Hicham Boudaoui, pemain tengah Nice dari Prancis, juga masuk dalam daftar pilihan Al Ittihad di lini tengah, sementara pemain Pantai Gading Franck Kessié muncul sebagai kandidat untuk menggantikan bek Stefan Keller jika kepergiannya rampung.
Doan menjalani 40 pertandingan bersama Eintracht Frankfurt pada musim lalu, dengan mencetak 7 gol dan membuat 6 assist, sementara nilai pasarnya mencapai sekitar 17 juta euro menurut Transfermarkt.
Baca juga: Video: Lagu spesial? Penyanyi Turki merayakan kegemilangan Salah
Kata-kata Diaby mengungkap apa yang terjadi
Manajemen Al-Ittihad menunggu penyelesaian berkas Diaby secara final sebelum mengambil keputusan terkait alternatif, di saat kepergian sayap asal Prancis itu ke Leverkusen menjadi lebih dekat dari sebelumnya.
Diaby sebelumnya absen pada laga terakhir melawan Al-Hazem, setelah memberitahu pelatih asal Jerman Jens Fiessing bahwa ia tidak siap secara mental untuk tampil, sebuah kejadian yang dikonfirmasi oleh sang pelatih usai pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Al-Ittihad 3-2.
Baca juga: Ia tak mampu menghentikan putaran waktu: Keberanian Postecoglou menempatkan Ronaldo di hadapan pertanyaan yang tak disukai
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami