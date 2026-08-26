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FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Al-Ittihad dan Leverkusen Sepakat: Pengganti Jepang untuk Diaby, Pemain Aljazair Ancam Transfer Kessie

Transfers
Al Fateh FC vs Al Ittihad
Al Fateh FC
Al Ittihad
Saudi Pro League
Bayer Leverkusen
Nice
R. Doan
H. Boudaoui
S. Keller
F. Kessie
Arab Saudi
Jerman
Prancis
Jepang
Aljazair
Kamerun
Côte d’Ivoire

Kontrak besar dan jangka panjang: apakah ini akhir dari kisahnya?

Berkas Moussa Diaby di dalam Al-Ittihad mulai bergerak dalam beberapa jam terakhir, setelah berminggu-minggu diliputi ketidakpastian mengenai masa depan winger asal Prancis itu, di saat klub kini dihadapkan pada keputusan-keputusan cepat yang berkaitan dengan pemain tersebut dan calon penggantinya.


  • Apa yang tertunda berminggu-minggu diputuskan dalam hitungan jam

    Diaby pun semakin dekat untuk menutup lembaran Al Ittihad dan kembali ke klub Jerman, Bayer Leverkusen, setelah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub asal Jeddah itu terkait hak-hak finansialnya, yang membuka jalan bagi kepindahannya usai berminggu-minggu ketidakjelasan seputar masa depannya.

    Menurut yang dilaporkan surat kabar Arriyadiyah yang mengutip majalah Jerman "Kicker", perselisihan terkait hak-hak finansial pemain itu telah diselesaikan dalam beberapa jam terakhir, setelah sebelumnya menjadi penyebab utama tertundanya kepulangannya ke klub lamanya selama sekitar empat pekan.

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    Diaby sebelumnya telah memberi tahu manajemen Al Ittihad bahwa ia "tidak siap secara mental" untuk tampil di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di tengah kesibukannya dengan negosiasi kepindahan ke Leverkusen, juara Liga Jerman musim 2023-2024.

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  • 30 juta euro: kontrak panjang menanti Diaby

    Kesepakatan itu mengarah pada penyelesaian dengan nilai sedikit di bawah 30 juta euro, menurut yang ditegaskan Florian Plettenberg, jurnalis di jaringan "Sky", pada hari Rabu ini, sembari menyebutkan adanya kesepakatan lisan penuh antara kedua klub mengenai nilai transfer, dengan kesepakatan tersebut merupakan transfer permanen dan bukan pinjaman.

    Diaby diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan Leverkusen yang berlaku hingga tahun 2031, sementara manajemen kedua klub saat ini tengah menyelesaikan detail-detail terakhir sebelum pengumuman resmi.

    Pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak menjadi langkah berikutnya dalam kesepakatan ini, dengan pemain tersebut akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa hari mendatang, menurut "Kicker".

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  • Al-Ittihad bersiap untuk era pasca Diaby dan Keller: Doan dan Boudaoui jadi sorotan

    Rampungnya kepindahan ini berarti berakhirnya petualangan Diaby bersama Al Ittihad setelah dua musim yang dilaluinya dengan seragam tim, di saat manajemen klub mulai bergerak lebih awal untuk menentukan pengganti potensial bagi winger asal Prancis tersebut.

    Sumber "Arriyadiyah" mengungkapkan bahwa Al Ittihad menempatkan pemain Jepang, Ritsu Doan, winger Eintracht Frankfurt, sebagai salah satu opsi utama untuk menggantikan Diaby, di samping sejumlah nama lainnya.

    Selain itu, gelandang asal Aljazair, Hicham Boudaoui, pemain tengah Nice dari Prancis, juga masuk dalam daftar pilihan Al Ittihad di lini tengah, sementara pemain Pantai Gading Franck Kessié muncul sebagai kandidat untuk menggantikan bek Stefan Keller jika kepergiannya rampung.

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    Doan menjalani 40 pertandingan bersama Eintracht Frankfurt pada musim lalu, dengan mencetak 7 gol dan membuat 6 assist, sementara nilai pasarnya mencapai sekitar 17 juta euro menurut Transfermarkt.

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  • Kata-kata Diaby mengungkap apa yang terjadi

    Manajemen Al-Ittihad menunggu penyelesaian berkas Diaby secara final sebelum mengambil keputusan terkait alternatif, di saat kepergian sayap asal Prancis itu ke Leverkusen menjadi lebih dekat dari sebelumnya.

    Diaby sebelumnya absen pada laga terakhir melawan Al-Hazem, setelah memberitahu pelatih asal Jerman Jens Fiessing bahwa ia tidak siap secara mental untuk tampil, sebuah kejadian yang dikonfirmasi oleh sang pelatih usai pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Al-Ittihad 3-2.

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