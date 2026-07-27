Dalam beberapa hari terakhir, nama yang paling ramai muncul dan paling santer dibicarakan adalah mantan pemain Liverpool Darwin Nunez, yang dikaitkan dengan Besiktas dan klub-klub Eropa lainnya. Bersamanya, Karim Benzema juga tak lagi dianggap tak tersentuh - meski baru bergabung dari Al-Ittihad hanya 6 bulan lalu, periode di mana ia memainkan 13 pertandingan, mencetak 9 gol, dan menyumbang 5 assist - dan petinggi Al-Hilal kabarnya sudah menawarkan kepadanya, tanpa hasil, beberapa solusi. Di antaranya, transfer ke tim lain di liga Arab Saudi (termasuk tim promosi baru-baru ini), tetapi pemain kelahiran 1987 yang lima kali menjuarai Liga Champions itu menolaknya mentah-mentah.