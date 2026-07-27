Nasib banyak pemain yang pindah dalam beberapa tahun terakhir ke Saudi Pro League memang sangat menarik. Tak terkecuali para bintang paling ternama seperti mantan striker Real Madrid Karim Benzema (Ballon d'Or 2022), saat ini bermain untuk Al-Hilal tetapi telah berselisih dengan klubnya karena strategi transfer tim yang dilatih Simone Inzaghi.
Diterjemahkan oleh
Al-Hilal, kasus sensasional Karim Benzema: baru tiba di tim Simone Inzaghi 6 bulan lalu, klub ingin menyingkirkannya demi melakukan pembelian lain
Posisi Al-Hilal
Menurut laporan harian Spanyol Sport, jajaran petinggi Al-Hilal juga telah memberi tahu penyerang Prancis itu soal perlunya mencari klub baru demi membuka ruang gaji untuk rekrutan anyar. Setelah merebut mantan winger West Ham, Crysencio Summerville, dari Roma dengan nilai 80 juta euro, klub Arab Saudi itu ingin kembali berinvestasi besar untuk merekrut satu pemain lain di lini serang. Impian besarnya mengarah kepada pemain Kolombia milik Bayern Munich, Luis Diaz, tetapi sebelum bergerak di bursa masuk Al-Hilal ingin menuntaskan beberapa penjualan lebih dulu.
BENZEMA JADI TEMBOK
Dalam beberapa hari terakhir, nama yang paling ramai muncul dan paling santer dibicarakan adalah mantan pemain Liverpool Darwin Nunez, yang dikaitkan dengan Besiktas dan klub-klub Eropa lainnya. Bersamanya, Karim Benzema juga tak lagi dianggap tak tersentuh - meski baru bergabung dari Al-Ittihad hanya 6 bulan lalu, periode di mana ia memainkan 13 pertandingan, mencetak 9 gol, dan menyumbang 5 assist - dan petinggi Al-Hilal kabarnya sudah menawarkan kepadanya, tanpa hasil, beberapa solusi. Di antaranya, transfer ke tim lain di liga Arab Saudi (termasuk tim promosi baru-baru ini), tetapi pemain kelahiran 1987 yang lima kali menjuarai Liga Champions itu menolaknya mentah-mentah.
GAJI SUPER
Benzema berniat menghormati kontraknya yang berlaku hingga 30 Juni 2027 dan ingin terus menerima gaji fantastis sebesar 50 juta euro yang didapatkannya saat kepindahannya ke Al-Ittihad, tim yang sempat ia putuskan untuk tinggalkan setelah dua setengah tahun membela mereka (ia datang dari Real Madrid pada musim panas 2023) karena ia menuntut gaji yang lebih tinggi, sedekat mungkin dengan milik Cristiano Ronaldo, pemain dengan bayaran tertinggi di Saudi Pro League.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami