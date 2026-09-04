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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Al Hilal jadi pihak yang paling diuntungkan: bagaimana El Clasico dan Derbi bersatu menjatuhkan Al Nassr?

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Arab Saudi

Persaingan yang Dinanti di Pekan Kelima Roshn

Pekan kelima Roshn Saudi League hadir dengan nuansa istimewa, setelah hasil undian mempertemukan dua laga papan atas dalam waktu yang hampir bersamaan; Al Hilal berhadapan dengan Al Shabab dalam derbi Riyadh, sementara Al Ittihad menghadapi Al Nassr dalam sebuah el clasico yang diprediksi menjadi salah satu duel terkuat pekan ini. 

Di antara kedua laga tersebut, bentuk persaingan puncak klasemen bisa saja ditentukan, terlebih Al Hilal dan Al Nassr sama-sama mengoleksi 12 poin setelah awal musim yang sempurna.

Persaingan antara dua kutub puncak ini bukanlah hal baru, karena rivalitas antara Al Hilal dan Al Nassr telah berlangsung dengan sengit sejak musim lalu, dan setiap pertandingan bagi keduanya kini mampu mengubah bentuk perlombaan sejak dini. 

Namun khusus pada pekan ini, Al Hilal bisa saja menjadi pihak yang paling diuntungkan dari duel lawan langsungnya, karena tergelincirnya Al Nassr disertai kemenangan sang "Pemimpin" bisa memberi peluang bagi tim yang disebut terakhir untuk memuncaki klasemen sendirian>

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  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    Al-Ittihad mampu menjatuhkan Al-Nassr, sementara Al-Hilal memantau

    Al Ittihad menjalani laga El Clasico melawan Al Nassr dengan proyek baru dan ambisi yang berbeda. Dengan memiliki sejumlah pemain yang mampu membuat perbedaan, "Sang Dekan" sebenarnya bisa merepotkan pemuncak klasemen apabila menyikapi pertandingan dengan cerdas dan hati-hati, terutama karena laga puncak tidak selalu ditentukan oleh kualitas nama-nama besar, melainkan oleh kemampuan memanfaatkan detail-detail kecil.

    Al Nassr memiliki kekuatan serang yang besar, tetapi Al Ittihad punya perangkat yang cukup untuk mencegah lawannya memaksakan tempo permainan. Kemampuan "Sang Dekan" dalam memanfaatkan ruang dan melakukan transisi cepat bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini. 

    Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

    Dan apabila Al Ittihad berhasil menjatuhkan Al Nassr, maka pihak yang langsung dirugikan adalah pemuncak kompetisi, sementara Al Hilal akan menjadi yang pertama diuntungkan dari hasil tersebut.

    Namun gambarannya tidak berhenti sampai di situ, karena Al Hilal sendiri menghadapi ujiannya tersendiri dalam derbi Riyadh, dan tidak bisa memikirkan hasil El Clasico sebelum menuntaskan tugasnya melawan Al Shabab.

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  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Derby Riyadh: Misi yang Tampak Lebih Mudah bagi Al Hilal

    Di atas kertas, tugas Al Hilal tampak lebih mudah dibandingkan laga Al Nassr, terutama karena "Sang Pemimpin" memiliki keunggulan historis yang jelas atas Al Shabab dalam periode terakhir. Dalam 6 pertemuan terakhir antara kedua tim, Al Hilal tidak pernah mengalami kekalahan, dengan meraih 5 kemenangan dan satu hasil imbang.

    Angka-angka ini memberikan keunggulan moral yang jelas bagi Al Hilal sebelum derbi, terutama dengan awal musim yang sulit dijalani Al Shabab pada musim ini, di mana "Sang Singa" belum mampu meraih satu kemenangan pun dalam 4 pekan pertama, sehingga membuat tim ini memasuki pertandingan di bawah tekanan untuk mencari kemenangan pertamanya.

    Namun, derbi tetaplah derbi, dan kondisi sebelumnya tidak menjamin apa pun. Al Shabab menyadari bahwa menjatuhkan Al Hilal bisa menjadi cara terbaik untuk menyelamatkan awal musimnya, sementara "Sang Pemimpin" tahu bahwa setiap tergelincir dapat menyia-nyiakan peluang emas untuk menyendiri di puncak klasemen.

    Baca juga: Krisis atau Solusi? Martinelli, "Transfer" yang Memicu Kontroversi Setelah Tiba di Al Hilal

  • Pertarungan dua laga, dan pemenang terbesar bisa jadi Al Hilal

    Persamaannya tampak jelas; Al Nassr membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan puncak klasemen, Al Ittihad menginginkan kemenangan besar yang membuktikan bahwa proyek barunya mampu bersaing dengan tim-tim besar, sementara Al Hilal berada di depan peluang untuk memanfaatkan hasil negatif apa pun dari pesaing langsungnya.

    Jika Al Hilal berhasil mengalahkan Al Shabab, dan pada saat yang sama Al Ittihad mampu menjatuhkan Al Nassr, maka persaingan pekan kelima akan berubah menjadi titik penentu; "Sang Pemimpin" akan menambah koleksi poinnya menjadi 15 poin dan sendirian memuncaki Liga Roshn, sementara koleksi poin Al Nassr terhenti di angka 12 poin.

    Dari sinilah muncul gagasan bahwa "derby bisa bersatu dengan el clasico" demi kepentingan Al Hilal; sebab hasil setiap pertandingan saling terkait satu sama lain secara tidak langsung. 

    Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

    Kemenangan Al Hilal saja tidak cukup untuk mewujudkan lompatan, dan kemenangan Al Ittihad saja tidak memberikan puncak klasemen kepada "Sang Senior", tetapi bergabungnya kedua hasil itu bersama-sama bisa menciptakan perubahan terbesar dalam wajah tabel klasemen.

    Karena itu, perhatian Al Hilal akan terbagi antara lapangan derby dan lapangan el clasico, dan sementara "Sang Pemimpin" mencari kelanjutan keunggulannya atas Al Shabab, ia akan memasang telinganya pada hasil Al Ittihad dan Al Nassr, karena satu pertandingan di Riyadh bisa memberinya keunggulan sendirian di puncak, dan pertandingan lain di Jeddah bisa menjatuhkan pesaing langsungnya.

    Dengan demikian, pekan kelima bukan sekadar kumpulan pertandingan yang kuat, melainkan ujian sesungguhnya bagi proyek persaingan meraih gelar; Al Hilal ingin memenangkan pertandingannya, dan Al Ittihad ingin menjatuhkan Al Nassr, dan jika kedua hasil itu bertemu maka duel derby bisa bersatu dengan el clasico untuk menciptakan malam yang benar-benar milik Al Hilal.

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