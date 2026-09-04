Pekan kelima Roshn Saudi League hadir dengan nuansa istimewa, setelah hasil undian mempertemukan dua laga papan atas dalam waktu yang hampir bersamaan; Al Hilal berhadapan dengan Al Shabab dalam derbi Riyadh, sementara Al Ittihad menghadapi Al Nassr dalam sebuah el clasico yang diprediksi menjadi salah satu duel terkuat pekan ini.

Di antara kedua laga tersebut, bentuk persaingan puncak klasemen bisa saja ditentukan, terlebih Al Hilal dan Al Nassr sama-sama mengoleksi 12 poin setelah awal musim yang sempurna.

Persaingan antara dua kutub puncak ini bukanlah hal baru, karena rivalitas antara Al Hilal dan Al Nassr telah berlangsung dengan sengit sejak musim lalu, dan setiap pertandingan bagi keduanya kini mampu mengubah bentuk perlombaan sejak dini.

Namun khusus pada pekan ini, Al Hilal bisa saja menjadi pihak yang paling diuntungkan dari duel lawan langsungnya, karena tergelincirnya Al Nassr disertai kemenangan sang "Pemimpin" bisa memberi peluang bagi tim yang disebut terakhir untuk memuncaki klasemen sendirian>