Getty Images Sport
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Al-Hilal incar bintang Inggris sebagai pengganti Karim Benzema di tengah sengketa pemutusan kontrak
Al-Hilal bidik Watkins sebagai pengganti Benzema
Al-Hilal sudah mulai menyiapkan kehidupan setelah Benzema pada bursa transfer musim panas ini. Inzaghi telah mengidentifikasi penyerang Aston Villa, Watkins, sebagai target utamanya untuk memimpin lini serang musim depan. Menurut MaxiFoot, raksasa Saudi itu sedang mempertimbangkan untuk berpisah dengan penyerang Prancis berusia 38 tahun tersebut demi meremajakan skuad mereka.
Namun, langkah apa pun untuk merekrut Watkins tetap sepenuhnya bergantung pada penyelesaian situasi kontrak Benzema yang masih berlangsung. Pemenang Ballon d'Or 2022 itu menuntut pembayaran penuh untuk tahun terakhir kontraknya sebelum menyetujui pemutusan kontrak secara bersama-sama. Tuntutan finansial ini saat ini telah menciptakan kebuntuan dalam negosiasi antara sang pemain dan Al-Hilal.
- Getty Images Sport
Inzaghi meremehkan ketegangan di pinggir lapangan dengan Benzema
Ketegangan muncul saat Al-Hilal meraih kemenangan 4-2 atas Al Faisaly pada Jumat malam. Meski sempat mencetak gol lebih awal dalam pertandingan, Benzema gagal menyembunyikan frustrasinya setelah ditarik keluar 20 menit sebelum laga usai untuk digantikan pemain muda Kader Meite. Berbicara kepada media setelah pertandingan, Inzaghi berusaha meredam kontroversi yang melibatkan bintang veterannya itu.
"Kami membicarakan itu setelah pertandingan," kata Inzaghi. "Wajar jika dia ingin bermain di setiap pertandingan, dan saya memahaminya karena saya juga seorang penyerang. Pada saat itu, kami memiliki pemain muda lain yang tersedia, Kader Meite, yang mewakili masa depan klub. Saya bercanda dengan Karim setelah pertandingan, dan saya memiliki hubungan yang penuh rasa hormat dengannya. Dia bukan hanya juara hebat, tetapi juga seorang profesional yang sangat hebat."
Dorongan peremajaan di balik potensi hengkang
Terlepas dari komentar diplomatis Inzaghi usai pertandingan, laporan yang sama menyebut manajemen Al-Hilal tetap bertekad mengakhiri kontrak Benzema. Keputusan itu didorong oleh batas kuota ketat pemain asing yang diberlakukan di seluruh Saudi Pro League.
Petinggi klub ingin menurunkan profil usia keseluruhan skuad mereka menjelang musim depan. Menurut AS, Inzaghi memandang Watkins yang berusia 30 tahun sebagai kandidat ideal setelah penyerang England itu mencetak 21 gol dalam 55 penampilan untuk Villa sepanjang kampanye 2025-26.
- AFP
Kebuntuan berlanjut terkait syarat pembayaran akhir
Apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada negosiasi finansial antara Benzema dan petinggi klub. Al-Hilal tidak bisa melangkah dengan manuver formal untuk Watkins sampai veteran Prancis itu mengosongkan satu slot pemain asing.
Jika Benzema menerima kesepakatan pemutusan kontrak, Al-Hilal akan segera mempercepat upaya mereka untuk mendapatkan Watkins. Sampai kesepakatan tercapai, mantan kapten Real Madrid itu tetap menjadi pemain Al-Hilal meski ada sinyal jelas soal perpisahan pada musim panas.
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