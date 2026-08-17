Al-Hilal incar bintang Inggris sebagai pengganti Karim Benzema di tengah sengketa pemutusan kontrak

Al-Hilal sudah mulai menyiapkan kehidupan setelah Benzema pada bursa transfer musim panas ini. Inzaghi telah mengidentifikasi penyerang Aston Villa, Watkins, sebagai target utamanya untuk memimpin lini serang musim depan. Menurut MaxiFoot, raksasa Saudi itu sedang mempertimbangkan untuk berpisah dengan penyerang Prancis berusia 38 tahun tersebut demi meremajakan skuad mereka.

Namun, langkah apa pun untuk merekrut Watkins tetap sepenuhnya bergantung pada penyelesaian situasi kontrak Benzema yang masih berlangsung. Pemenang Ballon d'Or 2022 itu menuntut pembayaran penuh untuk tahun terakhir kontraknya sebelum menyetujui pemutusan kontrak secara bersama-sama. Tuntutan finansial ini saat ini telah menciptakan kebuntuan dalam negosiasi antara sang pemain dan Al-Hilal.