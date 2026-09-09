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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Al Hilal di Depan Pertanyaan-Pertanyaan Terpenting Musim Ini: Apakah Inzaghi Menyadari Solusi yang Tepat?

FEATURES
Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
Al Hilal vs Al-Gharafa
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
S. Inzaghi
Arab Saudi
Qatar
Italia

Ujian sulit bagi pelatih Italia itu

Kekalahan dari Neom memaksa Al Hilal untuk sejenak merenungi apa yang terjadi, setelah mengakhiri rangkaian panjang laga tanpa kekalahan, dan menempatkan pelatih Simone Inzaghi di hadapan pertanyaan-pertanyaan yang melampaui hasil satu pertandingan menuju cara ia mengelola tim yang memiliki begitu banyak pilihan dan solusi.

Neom menciptakan kejutan besar, dengan mengalahkan "sang pemimpin" dua gol tanpa balas, Senin, dalam pekan keenam Liga Roshn Saudi untuk para profesional, memaksa tim biru itu untuk cepat-cepat menapak ke tanah, dengan guncangan pertama musim ini.

Al Hilal masih berada di puncak dengan 15 poin, tetapi Al Qadsiah menyusulnya dengan poin yang sama, setelah kemenangan menegangkan kemarin atas Al Ahli dengan skor 3-2.

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  • NEOM Ungkap Perbedaan antara Penguasaan Bola dan Dominasi Permainan

    Keunggulan Al Hilal dalam penguasaan bola tidak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan; tim itu menguasai bola sebesar 63 persen tanpa menciptakan ancaman yang nyata, berbanding 37 persen milik Neom, menurut data "SofaScore", namun Neom lebih mampu memaksakan tempo dan mengendalikan detail pertarungan, sebagaimana disebutkan oleh jurnalis Haitham Al-Zahim dalam laporannya di surat kabar Asharq Al-Awsat.

    Kekalahan dalam laga ini menjadi pusat pertanyaan dan kritik dari para pendukung Al Hilal, tidak hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari sisi teknis sepanjang sembilan puluh menit pertandingan, di mana Al Hilal tampak kebingungan sejak peluit awal, berbanding kehadiran mental dan konsentrasi yang mencolok dari para pemain Neom yang memaksakan dominasi mereka di atas lapangan hijau, baik secara bertahan maupun menyerang hingga akhir pertandingan.

    Neom tampak lebih terorganisasi dalam pergerakannya, baik saat menguasai bola maupun saat mundur untuk bertahan, sementara Al Hilal kesulitan menemukan ruang dan solusi di hadapan organisasi pertahanan lawannya. Oleh karena itu, persentase penguasaan bola tidak mencerminkan gambaran sebenarnya dari apa yang terjadi di atas lapangan, setelah Neom berhasil mengendalikan pertandingan lebih baik daripada lawannya.

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  • Catatan serangan terburuk

    Angka-angka pun mengungkap sisi lain dari penderitaan Al Hilal; sebab tim ini hanya menciptakan satu peluang berbahaya sepanjang laga, yang merupakan raihan terendah mereka dalam enam pertandingan pertama di liga musim ini.

    Sebelumnya, Al Hilal menciptakan 4 peluang berbahaya melawan Al Faisaly, 7 peluang melawan Al Khaleej, 11 peluang melawan Al Feiha, 4 peluang melawan Al Ahli, dan 7 peluang melawan Al Shabab, sebelum menurun hingga hanya satu peluang saja melawan Neom.

    Kemerosotan lini serang ini semakin menegaskan gambaran yang terlihat sepanjang pertandingan, terutama karena Al Hilal tak menemukan ruang yang dibutuhkan untuk menembus gawang lawan, sementara Neom mampu menjaga organisasi permainannya hingga akhir.

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  • Kekalahan yang Memunculkan Pertanyaan Terpenting: Apakah Inzaghi Akan Sadar?

    Dampak kekalahan ini tidak berhenti di Al Hilal saja, sebab Neom mengakhiri rangkaian rekor tak terkalahkan Inzaghi yang berlangsung sejak ia menukangi tim, setelah pelatih asal Italia itu menjalani 54 pertandingan beruntun di berbagai ajang tanpa kekalahan, dengan meraih 42 kemenangan dan 12 hasil imbang sejak membesut Al Hilal di Piala Dunia Antarklub musim lalu.

    Neom juga mengakhiri rangkaian rekor Al Hilal di liga, yang mencapai 47 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, sejak kekalahannya dari Al Nassr dengan skor 1-3 pada musim sebelum musim lalu.

    Kekalahan ini datang pada saat Al Hilal telah memulai musim dengan ambisi besar, terutama setelah berbagai penguatan skuad yang dilakukan manajemen perusahaan klub selama masa transfer musim panas, langkah-langkah yang memberi pelatih asal Italia itu kelimpahan pilihan yang besar.

    Namun kekalahan dari Neom kembali memunculkan pertanyaan terpenting: mampukah Inzaghi mengubah kelimpahan nama-nama ini menjadi sebuah tim yang memiliki beragam solusi dan karakter ketika menghadapi lawan yang menutup rapat ruang-ruang?

    Pelatih asal Italia itu menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas kekalahan tersebut, tetapi jawaban sesungguhnya akan tampak pada pertandingan-pertandingan mendatang, ketika Al Hilal mendapati dirinya berhadapan dengan tim-tim yang mampu mengulang apa yang dilakukan Neom.

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