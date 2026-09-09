Kekalahan dari Neom memaksa Al Hilal untuk sejenak merenungi apa yang terjadi, setelah mengakhiri rangkaian panjang laga tanpa kekalahan, dan menempatkan pelatih Simone Inzaghi di hadapan pertanyaan-pertanyaan yang melampaui hasil satu pertandingan menuju cara ia mengelola tim yang memiliki begitu banyak pilihan dan solusi.
Neom menciptakan kejutan besar, dengan mengalahkan "sang pemimpin" dua gol tanpa balas, Senin, dalam pekan keenam Liga Roshn Saudi untuk para profesional, memaksa tim biru itu untuk cepat-cepat menapak ke tanah, dengan guncangan pertama musim ini.
Al Hilal masih berada di puncak dengan 15 poin, tetapi Al Qadsiah menyusulnya dengan poin yang sama, setelah kemenangan menegangkan kemarin atas Al Ahli dengan skor 3-2.