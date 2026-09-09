Keunggulan Al Hilal dalam penguasaan bola tidak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan; tim itu menguasai bola sebesar 63 persen tanpa menciptakan ancaman yang nyata, berbanding 37 persen milik Neom, menurut data "SofaScore", namun Neom lebih mampu memaksakan tempo dan mengendalikan detail pertarungan, sebagaimana disebutkan oleh jurnalis Haitham Al-Zahim dalam laporannya di surat kabar Asharq Al-Awsat.

Kekalahan dalam laga ini menjadi pusat pertanyaan dan kritik dari para pendukung Al Hilal, tidak hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari sisi teknis sepanjang sembilan puluh menit pertandingan, di mana Al Hilal tampak kebingungan sejak peluit awal, berbanding kehadiran mental dan konsentrasi yang mencolok dari para pemain Neom yang memaksakan dominasi mereka di atas lapangan hijau, baik secara bertahan maupun menyerang hingga akhir pertandingan.

Neom tampak lebih terorganisasi dalam pergerakannya, baik saat menguasai bola maupun saat mundur untuk bertahan, sementara Al Hilal kesulitan menemukan ruang dan solusi di hadapan organisasi pertahanan lawannya. Oleh karena itu, persentase penguasaan bola tidak mencerminkan gambaran sebenarnya dari apa yang terjadi di atas lapangan, setelah Neom berhasil mengendalikan pertandingan lebih baik daripada lawannya.

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