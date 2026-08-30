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Diterjemahkan oleh

Al Hilal dengan wajah barunya: Trio Premier League ancam dominasi Al Nassr dan Al Ahli

FEATURES
Al Hilal
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Al Nassr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi
Belanda
Brasil
Inggris

Al Hilal bersiap menjalani periode selanjutnya di musim ini dengan wajah yang benar-benar berbeda, setelah melakukan sejumlah perubahan besar di lini serangnya selama bursa transfer saat ini, dalam upaya membentuk kembali kekuatan lini depan dengan elemen-elemen yang mampu memberikan tim karakter yang lebih ganas, setelah pemain Brasil Malcom pergi dan pemain Prancis Karim Benzema berada di luar perhitungan, di saat Salem Al Dawsari absen akibat cedera.

Al Hilal tidak sekadar menambah satu pemain, melainkan memilih membangun lini serang baru dari nama-nama yang datang langsung dari atmosfer Liga Primer Inggris, setelah mendatangkan pemain Belanda Crysencio Summerville, kemudian menuntaskan kesepakatan dengan pemain Inggris Ollie Watkins, dan melengkapi trio itu dengan pemain Brasil Gabriel Martinelli, sehingga pelatih asal Italia Simone Inzaghi kini memiliki kelompok penyerang yang benar-benar berbeda dari yang ia andalkan pada periode sebelumnya.

Taruhan Al Hilal di sini tidak hanya berkaitan dengan menggantikan nama-nama yang pergi, melainkan membangun sistem serang baru yang memiliki kecepatan, kekuatan, dan kemampuan bergerak di ruang-ruang yang berbeda, hal yang bisa membuat "Sang Pemimpin" lebih berbahaya jika trio tersebut berhasil cepat berpadu dalam ide-ide Inzaghi.

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  • Serangan dengan Ambisi yang Berbeda

    Somerville yang datang dari West Ham menjadi salah satu solusi yang memberi Al-Hilal fleksibilitas besar di sepertiga akhir lapangan, berkat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi menyerang serta bergerak dari sisi sayap ke area tengah, sementara Watkins, mantan penyerang Aston Villa, menambahkan kehadiran yang berbeda di posisi ujung tombak, melalui pergerakan tanpa henti, pressing, dan kemampuan memanfaatkan ruang di belakang para bek.

    Adapun Martinelli yang tengah dinanti kedatangannya dari Arsenal, hadir untuk memberi "Sang Pemimpin" senjata serangan jenis lain, karena ia piawai bermain di sayap dan menusuk dengan kecepatan, serta memiliki kemampuan masuk ke kotak penalti dan menciptakan bahaya sendiri, hal yang memungkinkan Al-Hilal beralih dari membangun serangan menjadi ancaman ke gawang dalam hitungan detik.

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    Di atas kertas, trio ini tampak mampu memberi Inzaghi lebih dari satu cara untuk menjangkau gawang lawan; Al-Hilal bisa mengandalkan kecepatan dalam serangan balik, atau pressing tinggi, atau permainan langsung, atau menciptakan keunggulan jumlah pemain di sisi sayap, sejumlah opsi yang tidak tersedia dengan fleksibilitas yang sama pada beberapa periode musim lalu.

    Namun keberhasilan gagasan ini tidak akan bergantung pada kualitas nama-nama itu semata, karena trio ini membutuhkan keselarasan dengan elemen lain dalam tim serta pemahaman terhadap pergerakan satu sama lain, terutama karena Inzaghi dituntut mengubah kualitas individu menjadi sebuah sistem kolektif yang mampu bersaing di bawah tekanan berbagai kompetisi.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Al Hilal mengumumkan perang

    Revolusi lini serang ini datang pada momen yang sangat sensitif bagi Al Hilal, karena persaingan domestik menjadi semakin ketat, dan klub memasuki musim ini dengan tuntutan untuk merebut kembali posisinya dalam perburuan gelar Liga Roshn, setelah Al Nassr sukses meraih gelar musim lalu, dan kini berupaya mempertahankan gelar tersebut serta memperkuat dominasinya di kancah domestik.

    Dari sudut pandang ini, perekrutan tiga pemain dari Liga Primer Inggris oleh Al Hilal membawa pesan yang jelas; "Sang Pemimpin" tidak ingin sekadar bersaing, melainkan berupaya memiliki senjata-senjata ofensif yang memungkinkannya merebut kembali kendali dalam perburuan gelar puncak, terutama karena perbedaan detail dalam laga-laga tim besar bisa menjadi faktor penentu dalam menentukan sang juara.

    Di sisi lain, Al Ahli tampil sebagai pesaing yang tak kalah berbahaya, setelah mampu menegaskan diri dengan kuat di pentas Asia dan sukses menguasai gelar Liga Champions Asia dalam dua edisi terakhir sesuai dengan data kompetisi yang diikuti Al Hilal, yang membuat persaingan antarklub Saudi melampaui batas liga hingga ke ambisi benua juga.

    Dengan demikian, Al Hilal memasuki musim ini dengan tantangan ganda: merebut kembali dominasi domestik dari Al Nassr, dan menghadapi kekuatan Al Ahli yang terus meningkat di Asia, dan dalam kedua kasus tersebut, kekuatan serang baru akan menjadi salah satu senjata terpentingnya.

    Yang menarik, kepergian Malcom dan Benzema, di samping absennya Salem Al Dawsari, sebenarnya bisa menjadi pukulan berat bagi tim, tetapi manajemen memilih untuk menangani hal ini dengan cara yang berbeda. Alih-alih mencari satu pengganti untuk setiap pemain, mereka menciptakan kelompok lini serang yang benar-benar baru, yang menaikkan ekspektasi, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan besarnya tanggung jawab.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Senjata mengerikan atau risiko yang telah diperhitungkan?

    Al Hilal yang baru kini memiliki nama-nama yang mampu menciptakan perbedaan, namun peralihan dari tim yang berisi bintang-bintang besar menuju sebuah sistem baru membutuhkan waktu. Jika Inzaghi berhasil mempercepat proses keselarasan, maka trio yang datang dari Premier League bisa menjadi salah satu lini serang paling merepotkan di Liga Roshn.

    Namun jika tim membutuhkan periode yang lebih panjang untuk beradaptasi, Al Hilal bisa terpaksa membayar harga dari perubahan besar itu, apalagi Al Nassr memasuki musim ini sebagai juara bertahan, sementara Al Ahli memiliki kepercayaan diri yang kian meningkat setelah keberhasilan-keberhasilannya di level benua.

    Pada akhirnya, revolusi lini serang Al Hilal tidak bisa dinilai dari nilai transfer atau ketenaran para pemain, melainkan dari apa yang akan terjadi ketika Watkins, Martinelli, dan Summerville berdiri di lini depan, serta mendapatkan kebebasan yang memungkinkan mereka menunjukkan kemampuan terbaiknya.

    Al Hilal mengubah lini serangnya karena persaingan tak lagi memberi ruang untuk menunggu, dan trio Premier League itu bisa menjadi percikan yang dibutuhkan "Sang Pemimpin" untuk mengembalikan dominasinya, atau justru banyaknya perubahan bisa berubah menjadi ujian berat bagi Inzaghi.

     Dalam kedua kondisi tersebut, musim mendatang membawa pertarungan baru di puncak sepak bola Saudi, dan Al Hilal tampak siap memasukinya dengan senjata yang benar-benar berbeda.

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