Al Hilal dengan wajah barunya: Trio Premier League ancam dominasi Al Nassr dan Al Ahli

Al Hilal bersiap menjalani periode selanjutnya di musim ini dengan wajah yang benar-benar berbeda, setelah melakukan sejumlah perubahan besar di lini serangnya selama bursa transfer saat ini, dalam upaya membentuk kembali kekuatan lini depan dengan elemen-elemen yang mampu memberikan tim karakter yang lebih ganas, setelah pemain Brasil Malcom pergi dan pemain Prancis Karim Benzema berada di luar perhitungan, di saat Salem Al Dawsari absen akibat cedera.

Al Hilal tidak sekadar menambah satu pemain, melainkan memilih membangun lini serang baru dari nama-nama yang datang langsung dari atmosfer Liga Primer Inggris, setelah mendatangkan pemain Belanda Crysencio Summerville, kemudian menuntaskan kesepakatan dengan pemain Inggris Ollie Watkins, dan melengkapi trio itu dengan pemain Brasil Gabriel Martinelli, sehingga pelatih asal Italia Simone Inzaghi kini memiliki kelompok penyerang yang benar-benar berbeda dari yang ia andalkan pada periode sebelumnya.

Taruhan Al Hilal di sini tidak hanya berkaitan dengan menggantikan nama-nama yang pergi, melainkan membangun sistem serang baru yang memiliki kecepatan, kekuatan, dan kemampuan bergerak di ruang-ruang yang berbeda, hal yang bisa membuat "Sang Pemimpin" lebih berbahaya jika trio tersebut berhasil cepat berpadu dalam ide-ide Inzaghi.