Benar bahwa bursa transfer musim panas belum dimulai, namun banyak klub Roshn Saudi League yang telah melangkah jauh dalam urusan transfer, berbeda dengan Al Nassr.

Al Nassr akan menjadi salah satu dari sedikit klub yang memasuki bursa transfer musim panas tanpa merampungkan satu transfer pun, hal itu disebabkan krisis keuangan yang tengah dialaminya.

Krisis ini hingga kini membuatnya tak bisa mendatangkan pemain pengganti untuk gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozovic, yang telah hengkang secara resmi setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu.

Al Nassr sempat berupaya mendatangkan pemain asal Portugal, Samu Costa, gelandang Real Mallorca, atas permintaan sang pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, dan menurut surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", transfer itu hanya akan menelan biaya 9 juta euro.

Meski demikian, Al Nassr hingga kini belum memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk menuntaskan transfer tersebut, di tengah pengawasan keuangan yang ketat terhadap transfer klub, serta keharusan mengesahkan anggaran yang dialokasikan untuk transfer itu sebelum memberikan wewenang kepada komite eksekutif untuk merampungkan negosiasi.