Di sisi lain, Al Hilal menjalani bursa transfer yang bersejarah bahkan sebelum ia dimulai, di mana klub ini telah berhasil merekrut 5 pemain lokal secara resmi, yakni Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnoukh, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Anzi, dan Sabri Dahl.
Namun, kesepakatan yang paling kuat belum tiba, yaitu kesepakatan merekrut pemain Belanda Crysencio Summerville, winger West Ham United asal Inggris.
Menurut jurnalis tepercaya David Ornstein, Al Hilal telah mencapai kesepakatan dengan West Ham untuk mendatangkan winger Belanda tersebut dengan nilai 80 juta euro, sehingga menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.
Bintang Belanda itu mengungguli pemain Kolombia Jhon Duran, yang direkrut Al Nassr dari Aston Villa dengan nilai 77 juta euro, sementara ia tetap berada di belakang pemain Brasil Neymar da Silva yang direkrut Al Hilal dari Paris Saint-Germain dengan nilai 90 juta.
Anehnya, tawaran Al Hilal hampir dua kali lipat dari yang diajukan Roma, di mana klub Italia itu mengirimkan tawaran ketiga dan terakhir mereka, hari Selasa ini, senilai 46 juta euro, sebelum akhirnya "Sang Bos" turun tangan dan menuntaskan kesepakatan tersebut, menurut jurnalis tepercaya Ben Jacobs.
Pada saat yang sama, nama Al Hilal dikaitkan dengan sejumlah kesepakatan kelas dunia lainnya, seperti bek Italia Alessandro Bastoni dari Inter Milan dan penyerang Inggris Harry Kane dari Bayern Munich.