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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Al Hilal Berfoya-foya dan Al Nassr Tenggelam.. Apa yang Terjadi di Liga Saudi?

Transfers
Al Hilal
Al Nassr FC
Saudi Pro League
C. Summerville
Arab Saudi
Belanda

Kontras tajam antara dua raksasa Riyadh di bursa transfer musim panas... Apa penyebabnya?

Kondisi yang sangat kontras tengah dialami dua raksasa ibu kota Arab Saudi, Riyadh; Al Hilal dan Al Nassr, dengan dimulainya periode transfer musim panas, menjelang bergulirnya musim sepak bola baru 2026-2027.

Periode transfer musim panas di Liga Arab Saudi dimulai pada 22 Juli mendatang, dan berlangsung hingga 6 September mendatang.

  • Al Nassr tanpa transfer

    Benar bahwa bursa transfer musim panas belum dimulai, namun banyak klub Roshn Saudi League yang telah melangkah jauh dalam urusan transfer, berbeda dengan Al Nassr.

    Al Nassr akan menjadi salah satu dari sedikit klub yang memasuki bursa transfer musim panas tanpa merampungkan satu transfer pun, hal itu disebabkan krisis keuangan yang tengah dialaminya.

    Krisis ini hingga kini membuatnya tak bisa mendatangkan pemain pengganti untuk gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozovic, yang telah hengkang secara resmi setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu.

    Al Nassr sempat berupaya mendatangkan pemain asal Portugal, Samu Costa, gelandang Real Mallorca, atas permintaan sang pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, dan menurut surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", transfer itu hanya akan menelan biaya 9 juta euro.

    Meski demikian, Al Nassr hingga kini belum memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk menuntaskan transfer tersebut, di tengah pengawasan keuangan yang ketat terhadap transfer klub, serta keharusan mengesahkan anggaran yang dialokasikan untuk transfer itu sebelum memberikan wewenang kepada komite eksekutif untuk merampungkan negosiasi.

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  • Al Hilal dan Transfer Bersejarah

    Di sisi lain, Al Hilal menjalani bursa transfer yang bersejarah bahkan sebelum ia dimulai, di mana klub ini telah berhasil merekrut 5 pemain lokal secara resmi, yakni Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnoukh, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Anzi, dan Sabri Dahl.

    Namun, kesepakatan yang paling kuat belum tiba, yaitu kesepakatan merekrut pemain Belanda Crysencio Summerville, winger West Ham United asal Inggris.

    Menurut jurnalis tepercaya David Ornstein, Al Hilal telah mencapai kesepakatan dengan West Ham untuk mendatangkan winger Belanda tersebut dengan nilai 80 juta euro, sehingga menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.

    Bintang Belanda itu mengungguli pemain Kolombia Jhon Duran, yang direkrut Al Nassr dari Aston Villa dengan nilai 77 juta euro, sementara ia tetap berada di belakang pemain Brasil Neymar da Silva yang direkrut Al Hilal dari Paris Saint-Germain dengan nilai 90 juta.

    Anehnya, tawaran Al Hilal hampir dua kali lipat dari yang diajukan Roma, di mana klub Italia itu mengirimkan tawaran ketiga dan terakhir mereka, hari Selasa ini, senilai 46 juta euro, sebelum akhirnya "Sang Bos" turun tangan dan menuntaskan kesepakatan tersebut, menurut jurnalis tepercaya Ben Jacobs.

    Pada saat yang sama, nama Al Hilal dikaitkan dengan sejumlah kesepakatan kelas dunia lainnya, seperti bek Italia Alessandro Bastoni dari Inter Milan dan penyerang Inggris Harry Kane dari Bayern Munich.

  • Krisis yang Dimulai Sejak Awal

    Sebenarnya, perbandingan yang dilakukan para suporter melalui media sosial antara Al Hilal dan Al Nassr bukanlah hal baru, bahkan selalu hadir di setiap periode transfer, yang terakhir pada bursa transfer musim dingin lalu.

    Pada bursa transfer ini, Al Hilal merampungkan 7 transfer, dipimpin oleh penyerang Prancis Karim Benzema, serta dua rekan senegaranya Simon Bouabre dan Mohamed Kader Meite, sementara Al Nassr hanya mendatangkan Abdullah Al Hamdan secara gratis setelah pemutusan kontraknya dengan "Sang Pemimpin".

    Perbedaan sikap kedua klub itu memicu kemarahan, tidak hanya di kalangan suporter Al Nassr, tetapi juga pada bintang Portugalnya, Cristiano Ronaldo, hingga ia absen dari beberapa pertandingan karena kemarahannya atas situasi ini.

    Para pejabat Liga Arab Saudi menanggapi kemarahan Ronaldo dengan menegaskan bahwa transfer-transfer Al Hilal dilakukan di luar dana komite rekrutmen, dengan dukungan penuh dari miliarder Arab Saudi Pangeran Al Waleed bin Talal, yang saat itu menjabat sebagai presiden kehormatan "Sang Pemimpin".

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  • Mengapa Al Hilal Berbelanja Sementara Al Nassr Tenggelam?

    Kontras yang jelas antara klub Al Hilal dan Al Nassr secara khusus meningkat pada bursa transfer musim panas kali ini, akibat sifat kepemilikan masing-masing klub, sebuah sifat yang benar-benar berbeda sejak April lalu.

    Sekitar 3 bulan lalu, perusahaan Kingdom Holding, yang dimiliki oleh Pangeran Al Waleed bin Talal, memperoleh 70% saham Al Hilal, dengan nilai 840 juta riyal.

    Sejak saat itu, kepemilikan klub Al Hilal keluar dari Dana Investasi Publik Arab Saudi, sehingga "Sang Pemimpin" mampu merampungkan berbagai transfer, tanpa terikat oleh anggaran yang ditetapkan untuknya oleh komite rekrutmen.

    Sebaliknya, Al Nassr masih dimiliki oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi, dan tunduk pada anggaran yang ditetapkan oleh komite rekrutmen.

    Menurut laporan pers, Al Nassr mengalami kesulitan finansial terbesar dalam sejarahnya, yang membuatnya wajib tunduk pada pembatasan atas semua transfer yang dilakukannya.