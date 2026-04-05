Setiap pembicaraan tentang penjaga gawang terbaik di dunia Arab pasti akan menonjolkan nama-nama seperti Essam El-Hadary dan Bado El-Zaki, karena keduanya merupakan tokoh penting dalam sejarah penjaga gawang Arab dan Afrika.

El-Hadary, "Tembok Tinggi", menggabungkan karier yang luar biasa panjang dengan rekor-rekor, terutama kemenangan dalam 4 Kejuaraan Afrika bersama tim nasional Mesir, selain menjadi kiper tertua yang bermain dalam sejarah Piala Dunia, serta koleksi gelar yang sangat banyak bersama Al-Ahly di tingkat kontinental dan domestik.

Sedangkan Bado Al-Zaki, telah dianggap selama puluhan tahun sebagai kiper terhebat dalam sejarah Maroko, setelah menjadi kiper Arab pertama dan kiper Afrika kedua yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Afrika (tahun 1986), serta memimpin Maroko dalam petualangan epik di Piala Dunia Meksiko dan meninggalkan jejak besar bersama Wydad dan tim nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, nama Bono mulai bersaing dengan kuat dalam perdebatan ini. Beberapa pakar berpendapat bahwa ia kini menjadi kiper terpenting dalam sejarah sepak bola Maroko berkat prestasinya di Eropa, Piala Dunia, dan Afrika, sementara yang lain berpendapat bahwa ia belum melampaui warisan El Zaki, meskipun setidaknya ia telah menempatkan dirinya sejajar dengannya di barisan terdepan.

Yang menarik, perdebatan ini telah melibatkan para kiper bintang itu sendiri. Baru-baru ini, Essam El-Hadary secara terbuka menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa ia menganggap Bono saat ini sebagai kiper Arab dan Afrika terbaik bersama Mohamed El-Shenawy, sebuah pengakuan tegas atas posisi kiper Maroko di puncak piramida.