Goal.com
Live
Yassine Bounoukooora

Diterjemahkan oleh

Al-Asad Bono: Sejarah yang membuatnya layak bersaing dengan para raksasa... dan sebuah kejutan yang membuat orang Maroko dan para pemimpinnya cemas

FEATURES
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Saudi Pro League
Al-Sadd vs Al Hilal
Al-Sadd
AFC Champions League Elite
Al Hilal vs Al Kholood
Al Kholood
Senegal vs Morocco
Senegal
Africa Cup of Nations
Maroko
Brasil
AS
Arab Saudi
Qatar
Senegal

Kiper veteran ini mencapai penampilan ke-35-nya

Pada tanggal 5 April 2026, kita akan merayakan seorang penjaga gawang yang telah menjadi ikon, namanya terukir dengan huruf emas dalam buku sejarah kejayaan; itulah hari ulang tahun ke-35 Yassine Bounou.

Selama 35 tahun, perjalanan kariernya yang luar biasa dimulai dari lapangan-lapangan di Maroko, menyentuh langit Eropa bersama Sevilla, sebelum mencapai puncaknya di dunia sepak bola Arab bersama Al-Hilal, dan menulis bab yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola dunia bersama timnas Maroko.

  • Dari Wydad ke Eropa

    Bono memulai kariernya di Wydad Casablanca, di mana ia sejak dini merasakan atmosfer persaingan memperebutkan gelar juara domestik dan kontinental, sebelum kemudian berkarier di Eropa bersama Atlético Madrid, lalu Zaragoza, dan Girona.

    Di La Liga, ia membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper terkemuka bersama Girona, sebelum pindah ke Sevilla dan menciptakan salah satu kisah sukses terbesar pemain Arab di Eropa, dengan meraih gelar Liga Europa dua kali dan mencetak rekor-rekor menakjubkan yang membuatnya meraih Penghargaan Zamora sebagai kiper terbaik di La Liga musim 2021–2022.

    Bersama Sevilla, nama Bono semakin dikenal sebagai kiper yang tampil gemilang di pertandingan-pertandingan besar, bersinar di ajang Eropa, dan mengalahkan raksasa-raksasa benua tersebut. Hal ini membuka pintu bagi penghargaan individu sebagai salah satu kiper terbaik dunia dalam berbagai jajak pendapat, serta mengukuhkan citranya sebagai kiper yang tenang, kuat secara mental, dan ahli dalam menangani bola-bola udara serta tendangan penalti.

  • Menciptakan Kejayaan Bersama Singa Atlas

    Nama Bono benar-benar meledak di panggung dunia pada Piala Dunia 2022 di Qatar, saat ia memainkan peran sentral dalam keberhasilan Maroko mencapai semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia Arab dan Afrika.

    Penyelamatannya yang krusial, terutama dalam adu penalti melawan Spanyol, menjadikannya pahlawan nasional di Maroko dan simbol generasi yang menulis salah satu kisah terindah di Piala Dunia modern, sekaligus mempertahankan rekor clean sheet terbanyak di turnamen tersebut.

    Piala Dunia ini tidak hanya memberikan Bono ketenaran di kalangan masyarakat, tetapi juga menempatkan namanya dalam perbincangan mengenai kiper terbaik pada era tersebut, serta membuat para penggemar Arab melihatnya sebagai kelanjutan modern dari legenda-legenda penjaga gawang di kawasan tersebut, namun dengan gaya Eropa dan taktik modern.

  • Piala Afrika 2025... Bersinar di Sarang Singa

    Bono kembali menjadi andalan negaranya di Piala Afrika 2025 yang diselenggarakan di Maroko, dan di sana ia menampilkan performa yang nyaris sempurna, membawa "Singa Atlas" melaju ke final.

    Kiper veteran ini mengukir prestasinya dengan meraih penghargaan Kiper Terbaik turnamen, setelah menjadi tembok kokoh di perjalanan menuju final, dan tampil gemilang terutama di semifinal melawan Nigeria melalui adu penalti, sehingga menambah koleksi gelar individu kontinental yang prestisius.

    Kemudian datang kabar gembira dengan disetujuinya protes Maroko, dan negaranya dinobatkan sebagai juara kontinentalberdasarkan keputusan CAF, sebuah keputusan yang diprotes oleh Senegal di Pengadilan Olahraga. Terlepas dari hasil sengketa tersebut, hal itu tidak akan menghapus penampilan gemilang Bono dalam kompetisi tersebut, yang memperkuat posisinya sebagai kiper Arab terbaik saat ini.

  • Stasiun Al-Hilal... Babak Baru yang Gemilang

    Keputusannya untuk pindah ke Al-Hilal pada musim panas 2023 merupakan langkah yang diperhitungkan untuk menggabungkan kejayaan di Eropa dengan kehadiran yang kuat di dunia Arab, bersama klub yang memiliki proyek ambisius yang berfokus pada persaingan di semua kompetisi lokal, kontinental, dan internasional.

    Bersama Al-Hilal, Bono terus menunjukkan performa terbaiknya, dan menjadi penentu di berbagai momen penting, terutama di Piala Dunia Antarklub 2025, ketika ia menggagalkan tendangan penalti melawan Real Madrid di masa injury time, serta berkontribusi pada kemenangan bersejarah atas Manchester City di perempat final berkat serangkaian penyelamatan luar biasa.

    Penampilan ini membuatnya mendapat pujian luas di media global dan Arab, dan mendorong banyak pihak untuk menegaskan bahwa ia adalah salah satu kiper terbaik di dunia saat ini, bukan hanya di benua Afrika atau dunia Arab.

  • Perbandingan para senior... Bono antara Al-Hadri dan Al-Zaki

    Setiap pembicaraan tentang penjaga gawang terbaik di dunia Arab pasti akan menonjolkan nama-nama seperti Essam El-Hadary dan Bado El-Zaki, karena keduanya merupakan tokoh penting dalam sejarah penjaga gawang Arab dan Afrika.

    El-Hadary, "Tembok Tinggi", menggabungkan karier yang luar biasa panjang dengan rekor-rekor, terutama kemenangan dalam 4 Kejuaraan Afrika bersama tim nasional Mesir, selain menjadi kiper tertua yang bermain dalam sejarah Piala Dunia, serta koleksi gelar yang sangat banyak bersama Al-Ahly di tingkat kontinental dan domestik.

    Sedangkan Bado Al-Zaki, telah dianggap selama puluhan tahun sebagai kiper terhebat dalam sejarah Maroko, setelah menjadi kiper Arab pertama dan kiper Afrika kedua yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Afrika (tahun 1986), serta memimpin Maroko dalam petualangan epik di Piala Dunia Meksiko dan meninggalkan jejak besar bersama Wydad dan tim nasional.

    Dalam beberapa tahun terakhir, nama Bono mulai bersaing dengan kuat dalam perdebatan ini. Beberapa pakar berpendapat bahwa ia kini menjadi kiper terpenting dalam sejarah sepak bola Maroko berkat prestasinya di Eropa, Piala Dunia, dan Afrika, sementara yang lain berpendapat bahwa ia belum melampaui warisan El Zaki, meskipun setidaknya ia telah menempatkan dirinya sejajar dengannya di barisan terdepan.

    Yang menarik, perdebatan ini telah melibatkan para kiper bintang itu sendiri. Baru-baru ini, Essam El-Hadary secara terbuka menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa ia menganggap Bono saat ini sebagai kiper Arab dan Afrika terbaik bersama Mohamed El-Shenawy, sebuah pengakuan tegas atas posisi kiper Maroko di puncak piramida.

  • Fluktuasi yang mengkhawatirkan atau fase yang normal?

    Meskipun memiliki sejarah gemilang, Bono mengalami periode yang cukup bergejolak bersama Al-Hilal dalam beberapa pekan terakhir, di mana ia dan barisan pertahanannya mendapat kritikan setelah serangkaian hasil buruk yang memengaruhi persaingan di Liga Saudi.

    Hasil imbang terakhir melawan Al-Taawoun, di mana Al-Hilal kebobolan dua gol dari umpan silang dan sundulan, memicu kritik terhadap kiper dan barisan pertahanan, di tengah pembicaraan tentang kesulitan tim menghadapi bola-bola udara serta ketidakmampuan sistem pertahanan melindungi area penalti sebagaimana mestinya.

    Beberapa analisis menuding Bono sebagai salah satu penyebab gol-gol tersebut, baik dari segi posisi maupun keluarnya untuk menangani bola, sementara yang lain menyoroti bahwa masalah utama terletak pada buruknya penempatan pertahanan dan berulangnya kesalahan kolektif, bukan sekadar kegagalan individu sang kiper.

    Selain itu, Bono mengalami cedera otot di bahu dan paha pada beberapa periode musim ini, yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan. Hal ini selalu menempatkan kiper top dalam fase "mengembalikan ritme", yang mungkin disertai dengan sedikit ketidakstabilan alami.

  • Apakah tim nasional Maroko terpengaruh menjelang pertandingan melawan Brasil?

    Kekhawatiran para penggemar tidak hanya terbatas pada Al-Hilal, tetapi juga meluas ke tim nasional Maroko yang sedang bersiap untuk berlaga di Piala Dunia 2026 dalam grup yang kuat yang terdiri dari Brasil, Skotlandia, dan Haiti, dengan laga pembuka yang berat melawan "Seleção" pada pertandingan pertamanya.

    Wajar jika masyarakat Maroko bertanya-tanya: Apakah periode ketidakstabilan bersama klubnya bisa merembet ke tim nasional dan memengaruhi kepercayaan diri kiper utama menjelang turnamen paling bergengsi?

    Kemungkinan besar jawabannya lebih condong ke arah ketenangan daripada kekhawatiran, karena Bono telah membuktikan sepanjang tahun bahwa ia adalah kiper yang tahu cara memisahkan apa yang terjadi di klubnya dengan penampilannya bersama tim nasional. Bahkan, level permainannya sering meningkat bersama "Aswad Al-Atlas" di momen-momen paling sulit, seperti yang terjadi di Piala Dunia dan Piala Afrika terakhir.

    Selain itu, tim nasional memiliki sistem pertahanan yang paling solid di Afrika, dengan pengalaman yang besar bagi sebagian besar pemain lini belakang, yang memberikan Bono lingkungan yang lebih stabil, dibandingkan dengan apa yang kadang-kadang dialaminya bersama Al-Hilal ketika kesalahan pertahanan berulang kali terjadi saat menghadapi umpan silang.

  • Kamu sedang cemas?

    Di level Al-Hilal, para penggemar menyadari bahwa kiper sekelas Bono terkadang bisa mengalami masa-masa pasang surut, seperti yang terjadi pada kiper-kiper top di Eropa, dan bahwa penilaian akhir tidak didasarkan pada beberapa pekan saja, melainkan pada performa jangka panjangnya sepanjang musim.

    Statistik musim ini masih menempatkannya di antara kiper-kiper berpengaruh di liga, baik dari segi persentase penyelamatan maupun jumlah clean sheet. Selain itu, penampilannya yang gemilang di level Liga Champions Asia dan Piala Dunia Antarklub masih terpatri dalam ingatan para penggemar, sehingga kepercayaan terhadapnya tetap ada meskipun disertai sedikit kekhawatiran sesaat.

    Kemungkinan terbesar adalah Bono akan kembali bersinar bersama Al-Hilal begitu masalah pertahanan tim teratasi dan ia kembali ke kondisi fisik yang prima, terutama karena kepribadiannya yang tenang dan pengalamannya yang luas menjadikannya tipe kiper yang lebih banyak tampil di lapangan daripada di media.

  • Momen getaran

    Yassine Bounou saat ini adalah kiper Arab dan Maroko yang legendaris dalam arti sebenarnya; ia menggabungkan kejayaan di Eropa bersama Sevilla, prestasi gemilang di Piala Dunia dan kompetisi kontinental bersama Maroko, serta pengalaman besar di dunia sepak bola Arab bersama Al-Hilal.

    Ketidakstabilan saat ini memang mengkhawatirkan karena terjadi tepat sebelum Piala Dunia dan pada momen kritis musim Al-Hilal, namun sejauh ini tampaknya lebih mirip "goncangan alami" dalam karier seorang kiper besar, bukan awal dari kemunduran atau penurunan performa yang permanen.

    Sejarah Bono, kepribadiannya, dan apa yang telah ia berikan hingga saat ini, semuanya merupakan faktor yang menunjukkan bahwa "Singa" mampu kembali dengan lebih garang untuk melindungi sarang "Singa Atlas" dan "Pemimpin" Al-Hilal, serta terus mengejar para legenda dalam catatan kiper-kiper Arab.

