Al-Ahli melancarkan upaya transfer Mohamed Salah, dengan ikon Liverpool tersebut diincar untuk menggantikan bintang andalan Riyad Mahrez yang akan hengkang

Liga Pro Saudi bersiap menghadapi drama transfer besar-besaran lainnya, karena Al-Ahli dilaporkan telah menunjukkan ketertarikannya pada Salah. Dengan jendela transfer musim panas yang sedang berlangsung, berbagai laporan menunjukkan bahwa klub raksasa Saudi tersebut telah mulai menanyakan kelayakan kesepakatan untuk mendatangkan ikon asal Mesir tersebut.

Meskipun Salah telah berulang kali dikaitkan dengan kepindahan ke Timur Tengah selama beberapa musim terakhir, pendekatan terbaru ini memiliki bobot yang signifikan karena Al-Ahli sedang berupaya membangun kembali lini serang mereka. Menurut Sky Switzerland, klub tersebut dilaporkan telah meminta informasi terperinci mengenai persyaratan finansial dan olahraga yang diperlukan untuk merekrut Salah.







