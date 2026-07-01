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Al-Ahli melancarkan upaya transfer Mohamed Salah, dengan ikon Liverpool tersebut diincar untuk menggantikan bintang andalan Riyad Mahrez yang akan hengkang
Al-Ahli menunjuk Salah sebagai sang terpilih
Liga Pro Saudi bersiap menghadapi drama transfer besar-besaran lainnya, karena Al-Ahli dilaporkan telah menunjukkan ketertarikannya pada Salah. Dengan jendela transfer musim panas yang sedang berlangsung, berbagai laporan menunjukkan bahwa klub raksasa Saudi tersebut telah mulai menanyakan kelayakan kesepakatan untuk mendatangkan ikon asal Mesir tersebut.
Meskipun Salah telah berulang kali dikaitkan dengan kepindahan ke Timur Tengah selama beberapa musim terakhir, pendekatan terbaru ini memiliki bobot yang signifikan karena Al-Ahli sedang berupaya membangun kembali lini serang mereka. Menurut Sky Switzerland, klub tersebut dilaporkan telah meminta informasi terperinci mengenai persyaratan finansial dan olahraga yang diperlukan untuk merekrut Salah.
- Getty Images Sport
Posisi kosong yang ditinggalkan oleh Riyad Mahrez
Upaya untuk mendatangkan Salah ini merupakan konsekuensi langsung dari hengkangnya Mahrez dari klub. Pemain timnas Aljazair tersebut tidak lagi menjadi pemain Al-Ahli setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Kekosongan dalam skuad tersebut menuntut adanya pengganti yang setara atau bahkan lebih unggul di kancah sepak bola dunia.
Diketahui bahwa pemutusan kontrak tersebut menelan biaya sekitar €14,5 juta bagi Al-Ahli, yang secara efektif menjadikan Mahrez sebagai pemain bebas transfer. Dengan hengkangnya seorang pemain sayap Afrika yang menjadi ikon tim, klub asal Arab Saudi ini tidak membuang waktu untuk menunjuk Salah sebagai penerus ideal yang akan memimpin lini serang mereka di musim mendatang.
Sasaran strategis di pasar Arab Saudi
Meskipun Al-Ahli juga telah memantau Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund untuk memperkuat lini serang mereka, Salah berada di level yang sama sekali berbeda bagi para pengambil keputusan klub. Penyerang berusia 34 tahun ini dipandang bukan sekadar sebagai pemain, melainkan sebagai fenomena budaya dan komersial bagi liga tersebut.
Meskipun ada ketertarikan pada pemain muda seperti Adeyemi, Salah tetap menjadi prioritas utama. Pihak manajemen di Jeddah menyadari bahwa ikon Liverpool ini tetap menjadi salah satu penyerang paling produktif dan konsisten di sepak bola Eropa.
- Getty Images Sport
Tahap-tahap awal dari sebuah kesepakatan besar
Saat ini, negosiasi masih berada pada tahap awal. Meskipun Al-Ahli telah mengumpulkan informasi awal mengenai tuntutan yang mungkin diajukan sang pemain, belum ada kesepakatan resmi yang tercapai antara kedua klub maupun perwakilan sang pemain.
Di tengah spekulasi transfer tersebut, Salah tetap fokus pada tugasnya bersama tim nasional. Ia baru-baru ini kembali berlatih pada hari Rabu, mengikuti sebagian sesi latihan tim setelah sempat mengalami cedera ringan. Kembalinya Salah ke sesi latihan menjadi angin segar bagi Mesir, yang akan menghadapi Australia di babak 32 besar pada hari Jumat.