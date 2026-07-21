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Akun Cristiano Ronaldo memberikan suka pada postingan di Instagram yang berbunyi 'FIFA ingin memberikan Piala Dunia kepada Messi' saat tuduhan 'korupsi' dilontarkan sebelum kekalahan Argentina di final melawan Spanyol
Media sosial seperti itu memicu perdebatan
Akun Instagram resmi Ronaldo tampaknya memberikan "suka" pada sebuah postingan video yang menuduh FIFA melakukan korupsi demi membantu Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026. Interaksi di media sosial tersebut menarik perhatian publik segera setelah tim asuhan Lionel Scaloni kalah 1-0 dari Spanyol dalam babak perpanjangan waktu. Postingan yang diberi "suka" tersebut memuat kritik pedas dari jurnalis Spanyol, Pilar Rodriguez Losantos, terkait dugaan keberpihakan wasit yang berulang kali menguntungkan Albiceleste sepanjang turnamen di Amerika Utara.
- Getty Images Sport
Seorang jurnalis menuduh adanya keberpihakan dalam turnamen tersebut
Klip video tersebut, yang diunggah sebelum pertandingan final, menampilkan kritik tajam Losantos terhadap keputusan wasit di kancah internasional. Dalam siaran acara Espejo Público, Losantos menyatakan: "Argentina seharusnya sudah tersingkir setidaknya lima pertandingan yang lalu! Mereka masih bertahan di turnamen ini hanya berkat bantuan dari FIFA, yang merupakan salah satu lembaga paling korup di planet Bumi!
"Jadi, saya sama sekali tidak takut pada Argentina; saya justru lebih takut pada Gianni Infantino. Menurut saya, kami tidak akan bertanding melawan Argentina, melainkan melawan seluruh FIFA, yang ingin menyerahkan Piala Dunia kepada Lionel Messi!"
Sengketa wasit mengganggu jalannya lomba
Gelombang tuduhan seputar keberpihakan wasit mencapai puncaknya setelah kemenangan dramatis Argentina 3-2 atas Mesir di babak 16 besar, yang ternoda oleh gol Mostafa Zico yang dibatalkan melalui VAR serta penolakan permintaan penalti dari pihak Mesir.
Menanggapi kontroversi tersebut, Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFA) mengajukan keluhan resmi kepada FIFA, sebagaimana dilaporkan oleh HuffPost, yang menyatakan: "Membela hak dan kepentingan tim nasional Mesir bukanlah masalah yang dapat diabaikan, diremehkan, atau dianggap sebagai hal sekunder. Ini adalah tanggung jawab yang kami emban dengan keyakinan dan tekad penuh."
Meskipun demikian, kepala wasit FIFA Pierluigi Collina menolak tuduhan adanya bias, sementara bek Argentina Lisandro Martinez menegaskan bahwa kinerja para wasit “sangat baik”.
- (C)Getty images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Messi dan Ronaldo?
Persaingan legendaris antara dua tokoh utama sepak bola modern ini telah memasuki masa senja setelah berakhirnya perjalanan masing-masing di Piala Dunia. Meskipun belum secara resmi mengonfirmasi pengunduran dirinya dari tim nasional pada usia 39 tahun, bintang Inter Miami, Messi, secara luas diperkirakan telah tampil untuk terakhir kalinya di panggung terbesar sepak bola dunia.
Ronaldo juga belum memberikan indikasi resmi bahwa ia akan pensiun dari timnas Portugal pada usia 41 tahun, sementara mantan manajernya di Al-Nassr, Jorge Jesus, baru saja menandatangani kontrak untuk melatih timnas Portugal hingga Piala Dunia 2030.
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