Klip video tersebut, yang diunggah sebelum pertandingan final, menampilkan kritik tajam Losantos terhadap keputusan wasit di kancah internasional. Dalam siaran acara Espejo Público, Losantos menyatakan: "Argentina seharusnya sudah tersingkir setidaknya lima pertandingan yang lalu! Mereka masih bertahan di turnamen ini hanya berkat bantuan dari FIFA, yang merupakan salah satu lembaga paling korup di planet Bumi!

"Jadi, saya sama sekali tidak takut pada Argentina; saya justru lebih takut pada Gianni Infantino. Menurut saya, kami tidak akan bertanding melawan Argentina, melainkan melawan seluruh FIFA, yang ingin menyerahkan Piala Dunia kepada Lionel Messi!"