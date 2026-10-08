Berbicara di Leaders Week London 2026 di Stamford Bridge, Lineker memperingatkan bahwa situasinya tampak suram bagi klub asal Manchester tersebut. Ia langsung menepis setiap anggapan tentang adanya plot yang terorganisasi melawan klub itu.

"Situasinya terlihat sangat buruk untuk Manchester City," kata mantan striker Inggris itu. "Ketika mereka berbicara tentang teori konspirasi Premier League, Anda hanya akan berpikir, yah, ini justru hal terakhir di dunia yang diinginkan Premier League.

"Jadi, saya ingin melihat City sekarang mengakuinya dan berkata, 'Oke, kami salah, tetapi demi kebaikan permainan, kami akan menerimanya, menerima hukuman apa pun yang datang kepada kami, dan kami akan terus lanjut.

"Itu akan menjadi berkah dan mereka bisa sedikit menyelamatkan muka. Saat ini hal itu tampaknya sangat kecil kemungkinannya. Tetapi ini merugikan. Saya tidak akan terkejut jika ini berujung pada gelar-gelar yang dicabut."

Lineker juga menyoroti dampak ikutan yang akan ditimbulkan hukuman berat terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah. "Pada akhirnya, siapa yang menderita karena itu? Para pemain dan fans," lanjutnya. "Ini akan menjadi salah satu hukuman seperti itu, dan jelas harus berat, karena kita berbicara tentang banyak pelanggaran. Jadi ini akan sulit, dan setiap orang akan punya pandangan berbeda tentang seperti apa seharusnya hukuman itu."

Dengan merujuk pada masa-masa saat ia masih bermain, mantan pembawa acara Match of the Day itu menunjukkan empati kepada skuad saat ini. "Itu bukan sesuatu yang benar-benar sering saya alami dalam karier saya," katanya. "Saya ingat ketika klub-klub Inggris dilarang tampil di Eropa, dan itu membuat saya kehilangan kesempatan bermain di Piala Eropa bersama Everton. Jadi, sekali lagi, para pemain akan menderita karena ini, dan begitulah."



