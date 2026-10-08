Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Akui saja!' - Gary Lineker mendesak Manchester City untuk menerima hukuman saat klub menghadapi prospek gelar-gelarnya dicabut
City dinyatakan bersalah atas hampir semua dakwaan
Lebih dari sepekan lalu, Premier League mengumumkan bahwa panel independen menyatakan Manchester City bersalah atas semua dakwaan finansial setelah sidang selama delapan pekan yang berakhir pada akhir 2024. Meski diduga sudah mengetahui putusan yang akan segera keluar itu pada musim panas, raksasa Etihad tersebut tetap menghabiskan sekitar £400 juta pada bursa transfer terbaru.
Klub itu sudah mengajukan banding, dengan penyelesaian akhir diperkirakan pada Januari. Secara bersamaan, sidang terpisah akan menentukan sanksi yang tepat. Hukumannya bisa berkisar dari denda besar dan embargo transfer hingga pengurangan poin yang menghancurkan yang secara efektif akan memastikan degradasi dari kasta tertinggi.
- Getty Images
Lineker menuntut pertanggungjawaban
Berbicara di Leaders Week London 2026 di Stamford Bridge, Lineker memperingatkan bahwa situasinya tampak suram bagi klub asal Manchester tersebut. Ia langsung menepis setiap anggapan tentang adanya plot yang terorganisasi melawan klub itu.
"Situasinya terlihat sangat buruk untuk Manchester City," kata mantan striker Inggris itu. "Ketika mereka berbicara tentang teori konspirasi Premier League, Anda hanya akan berpikir, yah, ini justru hal terakhir di dunia yang diinginkan Premier League.
"Jadi, saya ingin melihat City sekarang mengakuinya dan berkata, 'Oke, kami salah, tetapi demi kebaikan permainan, kami akan menerimanya, menerima hukuman apa pun yang datang kepada kami, dan kami akan terus lanjut.
"Itu akan menjadi berkah dan mereka bisa sedikit menyelamatkan muka. Saat ini hal itu tampaknya sangat kecil kemungkinannya. Tetapi ini merugikan. Saya tidak akan terkejut jika ini berujung pada gelar-gelar yang dicabut."
Lineker juga menyoroti dampak ikutan yang akan ditimbulkan hukuman berat terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah. "Pada akhirnya, siapa yang menderita karena itu? Para pemain dan fans," lanjutnya. "Ini akan menjadi salah satu hukuman seperti itu, dan jelas harus berat, karena kita berbicara tentang banyak pelanggaran. Jadi ini akan sulit, dan setiap orang akan punya pandangan berbeda tentang seperti apa seharusnya hukuman itu."
Dengan merujuk pada masa-masa saat ia masih bermain, mantan pembawa acara Match of the Day itu menunjukkan empati kepada skuad saat ini. "Itu bukan sesuatu yang benar-benar sering saya alami dalam karier saya," katanya. "Saya ingat ketika klub-klub Inggris dilarang tampil di Eropa, dan itu membuat saya kehilangan kesempatan bermain di Piala Eropa bersama Everton. Jadi, sekali lagi, para pemain akan menderita karena ini, dan begitulah."
Rival menanti di belakang layar
Dampak berantai dari putusan bersalah itu sudah mulai terasa di sepak bola Inggris. Arsenal, Liverpool, Tottenham, dan Manchester United dilaporkan telah diberi tahu tentang keputusan panel tersebut sebelum klub-klub lain di liga. Keempat rival ini juga secara khusus telah mempertahankan hak hukum mereka untuk menuntut kompensasi dari City.
Petinggi City niscaya akan menarik kepercayaan diri dari rekam jejak mereka dalam pertarungan hukum. Klub Etihad itu berhasil membatalkan larangan tampil selama dua tahun di Liga Champions UEFA pada 2020 dan sangat berharap banding mereka saat ini menghasilkan keringanan serupa pada pergantian tahun.
- Getty Images Sport
Anfield yang penuh permusuhan menanti
Tim asuhan Enzo Maresca harus sejenak mengesampingkan gejolak di luar lapangan saat mereka bersiap menghadapi duel besar Premier League pada Minggu ini. Manchester City bertandang ke Merseyside untuk menghadapi Liverpool, salah satu klub yang secara aktif memantau dampak hukum dan kompensasi tersebut. Manchester City bisa mengharapkan sambutan yang sangat bermusuhan saat mereka menginjakkan kaki di lapangan Anfield di tengah kontroversi yang masih berlangsung.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami