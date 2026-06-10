Para pelatih ternama tersebut telah mengukuhkan posisi mereka sebagai bagian dari jajaran pelatih paling elit di dunia sepak bola saat ini. Enrique baru-baru ini mengangkat trofi Liga Champions keduanya bersama Paris Saint-Germain dan yang ketiga dalam kariernya, setelah sebelumnya memenangkannya bersama Barcelona.

Hal ini membuatnya bergabung dengan klub elit para manajer hebat yang mencakup Guardiola, yang juga membanggakan tiga gelar selama masa jabatannya di Barca dan Manchester City. Selain itu, Guardiola baru-baru ini mengakhiri era bersejarah selama 10 tahun bersama City, di mana klub tersebut telah memenangkan setiap trofi yang mungkin diraih. Clemente dengan bangga mengaitkan posisi mereka saat ini di puncak tertinggi sepak bola Eropa dengan masa-masa yang mereka habiskan dalam skuadnya.