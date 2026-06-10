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"Aku yang mengajarkan mereka apa yang tidak boleh dilakukan!" - Pep Guardiola dan Luis Enrique dijuluki "yang terbaik di dunia" saat mantan mentornya mengklaim peran dalam prestasi pelatih Man City dan PSG tersebut
Mendominasi panggung Eropa
Para pelatih ternama tersebut telah mengukuhkan posisi mereka sebagai bagian dari jajaran pelatih paling elit di dunia sepak bola saat ini. Enrique baru-baru ini mengangkat trofi Liga Champions keduanya bersama Paris Saint-Germain dan yang ketiga dalam kariernya, setelah sebelumnya memenangkannya bersama Barcelona.
Hal ini membuatnya bergabung dengan klub elit para manajer hebat yang mencakup Guardiola, yang juga membanggakan tiga gelar selama masa jabatannya di Barca dan Manchester City. Selain itu, Guardiola baru-baru ini mengakhiri era bersejarah selama 10 tahun bersama City, di mana klub tersebut telah memenangkan setiap trofi yang mungkin diraih. Clemente dengan bangga mengaitkan posisi mereka saat ini di puncak tertinggi sepak bola Eropa dengan masa-masa yang mereka habiskan dalam skuadnya.
- Getty Images Sport
Mengklaim sebagai yang terbaik
Ketika ditanya untuk menyebutkan pelatih-pelatih terbaik dalam sepak bola modern, mantan manajer Athletic Club itu tak ragu menyebut nama-nama yang pernah ia asuh, dengan menganggap Guardiola, Enrique, dan pelatih timnas Spanyol De la Fuente sebagai yang terdepan di bidangnya. Ia dengan bangga mengaitkan kejayaan mereka saat ini dengan masa-masa pembinaan yang mereka jalani di bawah bimbingannya dalam skuad timnas.
Clemente dengan percaya diri menyatakan: "Bagi saya, dua yang terbaik adalah Luis Enrique dan Pep. Dan kini 'Luisito' de la Fuente, ketiganya. Ketiganya telah melewati bimbingan saya, sesuatu yang pasti telah saya ajarkan kepada mereka."
Belajar dari kesalahan di masa lalu
Mantan pelatih timnas Spanyol itu menjelaskan secara rinci kebijaksanaan apa saja yang ia tanamkan kepada para murid andalannya. Alih-alih berfokus pada taktik yang rumit, pelajaran yang ia berikan justru secara mengejutkan berakar pada kenyataan pahit dan ketangguhan emosional. Clemente menjelaskan gaya pembimbingannya yang unik, dengan menyatakan: "Saya telah mengajarkan dua hal kepada mereka: pertama, apa yang tidak perlu kalian lakukan karena kalian sudah tahu hasil apa yang akan didapat, dan kedua, tertawalah sebanyak-banyaknya karena mereka akan merampas senyuman dari bibir kalian."
Dengan De la Fuente, pemenang Euro 2024, yang meraih kesuksesan bersama tim nasional, serta Enrique dan Guardiola yang terus menaklukkan kompetisi-kompetisi besar, para mantan pemainnya jelas telah menyerap nasihat penting yang diberikan oleh mentor mereka.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi trio asal Spanyol ini?
Menjelang dimulainya musim baru, ketiga manajer tersebut dihadapkan pada situasi yang berbeda-beda. Sementara Guardiola diperkirakan akan mengambil jeda sejenak untuk beristirahat setelah meninggalkan klubnya musim panas ini, Enrique bertekad untuk melanjutkan kesuksesannya di Liga Champions bersama PSG.
Sementara itu, De la Fuente sibuk mempersiapkan tim nasional Spanyol untuk Piala Dunia.